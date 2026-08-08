نحو تكوين "ثنائية الضحك" مع فان دايك .. أراوخو كتب نهايته في ليفربول وبرشلونة قالها :"إنه مشكلتكم الآن"!

وسط احتفالات صاخبة من جماهير الأندية المنافسة، أصبح ليفربول على بُعد خطوات قليلة للغاية من إتمام صفقة التعاقد مع المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو لاعب برشلونة الإسباني.

الصفقة ستكون في صورة إعارة، على أن ينضم اللاعب لمدة موسم واحد للريدز، مع تحمل النادي الإنجليزي 100% من راتبه لموسم 2026/2027.

وهنا تكون الرسالة واضحة من برشلونة إلى ليفربول بعد التخلص من أراوخو :"إنه مشكلتكم بدءًا من الآن، براتبه وكوارثه وكل شيء".

ليفربول كان في أشد الحاجة للتعاقد مع مدافع جديد، لأن الفريق كان يعاني كثيرًا في الخط الخلفي من ناحية العدد والجودة قبل رحيل إبراهيما كوناتي عن صفوف الفريق، وهو ما يبرر التعاقد مع أراوخو جنبًا إلى جنب مع الموهوب الفرنسي جيريمي جاكيه.

والسؤال هنا .. لماذا يحتفل أعداء الريدز في كل مكان بصفقة انتقال أراوخو إلى ملعب أنفيلد؟