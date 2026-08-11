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علي سمير

الحياة مستمرة بعد صدمة ندياي .. ريان و"رجل الخطر" ومنبوذ ريال مدريد يمكنهم إنهاء أزمة الهلال

فقرات ومقالات
الهلال
دوري روشن السعودي
الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري الفرنسي
الدوري الألماني
الدوري الإسباني
إيفرتون
ريال مدريد
إليمان نداي
رايان
بيدرو نيتو
انيس حاج موسى
رودريجو جوس
دانغو واتارا
سافينيو
براهيم دياز
تاكيفوسا كوبو
ماتياس سولي

خيارات متاحة أمام الزعيم بعد فشل صفقة ندياي

حُسمت القصة تمامًا بعدما قال إيلمان ندياي "لا" للهلال، ولفكرة الانتقال إلى دوري روشن السعودي، ليصبح الزعيم مضطرًا للعودة إلى نقطة الصفر من جديد للبحث عن صفقة جديدة.

الاختلاف في البداية، كان على التفاصيل المالية التي يطلبها إيفرتون، والمبلغ الذي أبدى الهلال استعداده لدفعه، ولكن الأمور أصبحت معقدة أكثر من ذلك بكثير، بسبب تردد ندياي بخصوص اتخاذ هذه الخطوة في مسيرته بالوقت الحالي.

إذن .. على الهلال أن يتخطى اسم ندياي وينساه تمامًا، ويفكر في خيارات أخرى يمكنها تقديم الإضافة المطلوبة لفريق المدرب سيموني إنزاجي بمركز الجناح الأيمن، خاصة بعد رحيل مالكوم المنتظر إلى الدرعية.

عثمان ديمبيلي كان الخيار الأول للزعيم قبل ندياي، لكن فكرة إخراجه من باريس سان جيرمان في ظل حالة الندرة في المواهب بأوروبا تبدو شبه مستحيلة، ونفس الأمر بالنسبة للبرازيلي رافينيا المتمسك دائمًا وأبدًا ببرشلونة، لذلك إليكم بعض المقترحات الواقعية ..

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  • Anis Hadj MoussaESPN

    أنيس حاج موسى

    الجناح الجزائري برز مؤخرًا كأحد أهم المواهب في الدوري الهولندي، وهامش التطور لديه يرشحه ليكون خيارًا مميزًا للهلال بمركز الجناح الأيمن.

    صاحب الـ24 سنة عاش فترة مميزة مع فينورد الموسم الماضي، وسجل 14 هدفًا ولعب 7 تمريرات حاسمة في 40 مباراة، وذهب للمشاركة في كأس العالم 2026، لكنه لم يكن من العناصر الأساسية.

    المنافسة شرسة للغاية على ضم أنيس حاج موسى، هناك نيوكاسل يونايتد وبورتو وسبورتينج لشبونة وسندرلاند وباريس إف سي وكومو والأهلي السعودي وأستون فيلا والقادسية وبوروسيا دورتموند .. نعم كل هؤلاء يريدون الحصول على خدماته.

    ولكن الوضع المالي للهلال يمنحه الأفضلية على كل هؤلاء، خاصة وأن القيمة السوقية للاعب تبلغ 23 مليون يورو فقط وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت"، وفي حالة رحيله عن فينورد سيحدث ذلك بمبلغ أكبر من هذه القيمة بالتأكيد، ولكنها لن تكون أزمة بالنسبة للزعيم.

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  • RayanGetty Images

    ريان

    هذا الخيار قد يكون أفضل من ندياي على المدى البعيد، حيث لفت ريان الأنظار بفضل مستوياته المميزة مع بورنموث خلال الموسم الماضي، كما أن سايمون فرانسيس المدير التقني للهلال يعرفه جيدًا من خلال تواجده في النادي الإنجليزي.

    ريان احتاج إلى 6 أشهر فقط لإبهار الجميع في تجربته الأوروبية الأولى مع بورنموث، انتقل من فاسكو دي جاما في يناير 2026 وعاش تجربة مميزة مع المدرب أندوني إيراولا قبل رحيله عن ليفربول.

    ريان سجل 5 أهداف وصنع هدفين في 15 مباراة بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ويجيد اللعب في جميع المراكز الهجومية، ومستوياته دفعت المدرب كارلو أنشيلوتي للاعتماد عليه في 4 مباريات بكأس العالم 2026 أمام هايتي واسكتلندا واليابان والنرويج.

    المشكلة هنا، هي أن فكرة إخراج ريان من بورنموث ستكون صعبة للغاية، اللاعب عمره 20 سنة فقط ويصغر ندياي بـ6 سنوات، قيمته السوقية 60 مليون يورو، ومن المتوقع أن تكون صفقة مكلفة للغاية بالنسبة للهلال، لكنها مربحة على المدى البعيد من كل النواحي كفرصة للاستثمار.

  • Brahim Diaz MarrocosGetty Images

    براهيم دياز

    صاحب الـ27 سنة ارتبط أكثر من مرة بمغادرة ريال مدريد، وهناك أنباء حول اهتمام ليفربول وميلان وبشكتاش بالحصول على خدماته هذا الصيف، رغم تمسكه بالأمل من أجل الحصول على فرصة في سانتياجو برنابيو.

    ولكن هذه الفكرة تبدو صعبة للغاية بالنسبة لدياز، ريال احتفظ بفينيسيوس جونيور، وأضاف معه يان ديوماندي من لايبزيج، مع وجود أردا جولر وغيرهم من اللاعبين، لذلك الفرصة ليست سهلة أبدًا.

    الدولي المغربي سبق أن ارتبط بالانتقال للدوري السعودي أكثر من مرة، لكنه لم يقدم أي مؤشرات حول إمكانية الذهاب إلى هناك حتى الآن.

    دياز سجل هدفين فقط وصنع 9 في 42 مباراة مع ريال الموسم الماضي، شارك في أغلبها كبديل، وبالتأكيد لو انضم للهلال سيحصل على المزيد من الفرص لإثبات نفسه وإظهار جودته الفائقة.

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  • Pedro Neto Chelsea Tottenham 2025-26Getty

    بيدرو نيتو

    الجناح البرتغالي يمتلك قدرة مبهرة على المراوغة تمامًا مثل ندياي، ويتفوق على باقي العناصر المذكورة في هذه الخاصية، وفكرة ضمه لن تكون صعبة لأن تشيلسي يفكر جديًا في بيعه.

    نيتو سيكلف الهلال من 60 إلى 80 مليون يورو، وهي قيمة عادلة للاعب، الذي استعاد الكثير من مستواه الموسم الماضي بعدما ابتعدت عنه الإصابات.

    لاعب البلوز سجل 10 أهداف وصنع مثلهم في 52 مناسبة مع تشيلسي الموسم الماضي، وهي أرقام مميزة للاعب عانى من سلسلة مدمرة من الإصابات خلال المواسم الماضية وتفوق عليها.

    المشكلة هي أن اللاعب الذي ارتبط بالفعل بالانتقال للزعيم هذا الصيف، يعتبر هدفًا لكبار البريميرليج وهم آرسنال وليفربول ومانشستر سيتي وكذلك توتنهام، مما قد يضعه أمام نفس خيار ندياي .. البقاء في إنجلترا أو الذهاب للسعودية!

  • Antony Real Betis 2025-26Getty

    أنتوني

    قبل حوالي عامين، كنت ستغضب وتشعر بالإهانة كمشجع للهلال لو ارتبط اسم ناديك بالجناح البرازيلي، ولكن الآن الوضع اختلف تمامًا بالنسبة للجناح البرازيلي.

    أنتوني، الذي كان ضحية للسخرية والتنمر في الدوري الإنجليزي بسبب مستوياته الكارثية مع مانشستر يونايتد، أعاد اكتشاف نفسه من جديد مع ريال بيتيس في الدوري الإسباني.

    البرازيلي سجل 14 هدفًا وصنع 10 في 46 مناسبة مع بيتيس الموسم الماضي، ويمتلك قدرة فائقة على المراوغة والتلاعب بالخصوم مثل ندياي، مع عدد أكبر من الإسهامات.

    هل يتخلى بيتيس عن صاحب الـ26 سنة بسهولة؟ أمر مستبعد، ولكن لو تقدم الهلال بعرض مالي مناسب فمن غير المتوقع أن يقف النادي الإسباني في طريقه.

  • roma-matias-soule(C)Getty Images

    ماتياس سولي

    الجناح الأرجنتيني البالغ من العمر 23 سنة ارتبط بالهلال في الميركاتو الصيفي الحالي، جنبًا إلى جنب مع بوروسيا دورتموند وميلان وفيورنتينا وسندرلاند والأهلي السعودي وأستون فيلا وباير ليفركوزن.

    بالتأكيد من المستحيل أن يهتم كل هؤلاء بلاعب لا يمتلك الجودة الكافية التي تؤهله للعب في أقوى الدوريات، كما أن يتمتع بقدرات فنية متنوعه تجعله قادرًا على اللعب في أكثر من مركز، مثل الجناح الأيمن وصانع الألعاب والمهاجم المتأخر.

    سولي سجل 7 أهداف وصنع 8 في 42 مناسبة مع روما هذا الموسم، أرقام جيدة لكنها ليست مبهرة، وفي نفس الوقت لا تعكس مدى قيمته وتميزه كواحد من أفضل الأجنحة في إيطاليا.

    وسط السباق الشرس والمحتدم على ضم اللاعب، فكرة التعاقد مع الأرجنتيني لن تكون مستحيلة على الهلال، والقيمة المالية ستكون أقل من صفقة ندياي.

  • Dango OuattaraGetty Images

    دانجو واتارا

    ليس أكثر الأسماء لمعانًا وإبهارًا في هذه القائمة، لكن واتارا يمتلك الكثير من المميزات التي يحتاجها الهلال من حيث التنوع الذي يتمتع به اللاعب في الخط الهجومي.

    المركز الرئيسي لواتارا هو الجناح الأيمن، ولكنه يستطيع سد الفراغ في مركز المهاجم الصريح "عند الحاجة" لأنه لعب به من قبل، ويمتلك القدرات البدنية التي تؤهله على القيام بهذا الدور بأفضل طريقة ممكنة.

    واتارا سجل 7 أهداف وصنع 8 مع برينتفورد الموسم الماضي، وهي أرقام ليست مميزة، ولكن تأثير اللاعب الذي سجل في شباك ليفربول في أكتوبر الماضي واضح للجميع ولا يمكن اختزاله في الإحصائيات.

    موقع "ذا أثلتيك" سبق أن وصفه في تقرير مخصص بشهر يناير الماضي بـ"رجل الخطر"، وذلك بسبب إجادته في أكثر من مركز، وقدراته المميزة في المراوغة واستخدام سرعته لخداع الأظهرة.

    مهمة التعاقد مع الجناح البوركيني لن تكون سهلة، كل ما يحتاجه الهلال هو التقدم بعرض مناسب لبرينتفورد من أجل الحصول على خدماته.

  • Takefusa KuboGetty Images

    تاكيفوسا كوبو

    قبل عام أو عامين، كانت ستتحمس جماهير الهلال كثيرًا لو ارتبط اسم ناديها بالجناح الياباني المميز، الذي سبق له اللعب لريال مدريد وبرشلونة "دون ترك أي بصمة".

    تواجد في شباب برشلونة ثم عاد لليابان، وانتقل لريال مدريد في صفقة أثارت ضجة في 2019، ومع ذلك لم يستغل أي من الفرصتين، ليكتفي بالتواجد في ريال سوسييداد الذي انتقل له في 2022.

    الموسم الأفضل لديه كان 2022/2023، عندما سجل 9 أهداف وصنع 4 مع سوسييداد، ولكنه تراجع بعدها بالتدريج، ليسجل 2 فقط الموسم الماضي.

    التعاقد مع كوبو الآن سيكون مجازفة كبيرة ورهان غير مضمون أبدًا، ولكن الهلال قد يضطر إلى هذه الخطوة في حالة عدم التمكن من ضم أسماء أفضل.



  • Savinho Manchester CityGetty Images

    سافينيو

    من ضمن الأشياء التي ينتقد بسببها سافينيو، هي أنه يتميز بالمراوغة والمرور من الخصم، دون أي إنتاجية أو مساهمة على المرمى، لذلك هو على رأس المرشحين للرحيل عن مانشستر سيتي هذا الصيف.

    اللاعب سجل 4 أهداف وصنع 3 فقط مع سيتي الموسم الماضي، وفشل في استغلال جميع الفرص التي أتيحت له مع المدرب بيب جوارديولا، ومن غير المتوقع أن يثق فيه إنزو ماريسكا.

    صاحب الـ22 سنة ارتبط كثيرًا بتوتنهام ونيوكاسل وميلان، ومن المتوقع أن تكلف صفقته قيمة مقاربة للتي كان سيدفعها الهلال من أجل ندياي.

    هل يوافق اللاعب على الانتقال لدوري روشن السعودي؟ أمر وارد، الشائعات منتشرة في كل مكان حول مغادرته لملعب الاتحاد، دون حدوث أي خطوة حاسمة، لذلك لا يمكن استبعاد انقضاض الهلال بشكل مفاجىء.

  • real-madrid-rodrygo(C)Getty Images

    رودريجو

    هذا الخيار يختلف عن العناصر الأخرى، لأن رودريجو لو انتقل الهلال، فلن يلعب مع الفريق السعودي حتى مطلع العام الجديد، بسبب الإصابة التي تعرض لها في الرباط الصليبي بمنتصف الموسم الماضي.

    ريال مدريد جعل رودريجو منبوذَا، وحاول التخلص منه بشتى الطرق في الميركاتو الصيفي الماضي، ولكنه فشل، لأن البرازيلي متمسك بإثبات نفسه مع الميرينجي، مفضلًا عدم الاستسلام للتغييرات المستمرة في الإدارة الفنية وخط هجوم الفريق.

    اللاعب خسر مركزه لفرانكو ماتانتونو، وحتى عندما فشل الأرجنتيني في إثبات نفسه لم يلعب رودريجو، وعندما يعود من الإصابة سيجد أمامه الوافد الجديد يان ديوماندي وأردا جولر وبراهيم دياز وفينيسيوس جونيور وكيليان مبابي وغيرهم من اللاعبين الهجوميين.

    فرصته شبه ضعيفة للغاية، كما أن قيمته انخفضت، لذلك رحيله أمر وارد ولكن في شهر يناير، ووقتها سيكون على الهلال الانتظار للتعاقد مع جناح من الطراز العالمي يجيد اللعب على اليمين واليسار، وتوفير الأموال على صفقة من العيار الثقيل، بدلًا من المجازفة مع لاعب آخر.