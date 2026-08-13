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أخبار الانتقالات | فولتيمادي يرفض "هراء برشلونة" وعرض سعودي رسمي للتعاقد مع تيجاني ريندرز!
مهلة للتعاقد مع إنزو
قام نادي تشيلسي الإنجليزي، بمنح مهلة لأي طرف يريد التعاقد مع إنزو فيرنانديز لاعب الفريق، حتى الساعة الخامسة من يوم الغد، الجمعة، من أجل التقدم بعرض رسمي.
وقالت شبكة "سكاي سبورتس" إن تشيلسي يقدر إنزو بمبلغ 120 مليون جنيه استرليني، ولن يبيعه لمانشستر سيتي بأقل من هذا المبلغ.
بالينيا يطلب الرحيل
قال الصحفي الإيطالي "فابريتسيو رومانو" إن جواو بالينيا، اتفق على الشروط الشخصية من أجل الانتقال لأستون فيلا، بعدما أخبر بايرن ميونخ برغبته في الرحيل.
وأوضح أن فيلا يريد عقد محادثات مكثفة مع بايرن في الأيام القليلة القادمة، من أجل التوصل لاتفاق نهائي يتيح له استعارة اللاعب مع إمكانية الشراء، بينما يفضل النادي البافاري بيعه بشكل كامل.
آرسنال يرحب ببيع زوبيميندي
كشف موقع "تيم توك" الإنجليزي، عن ترحيب آرسنال بفكرة بيع لاعبه الإسباني مارتين زوبيميندي، بعد التعاقد مع البرازيلي برونو جيمارايش.
تشابي ألونسو مدرب تشيلسي يريد الحصول على خدمات اللاعب وضمه للبلوز، في الوقت الذي يترقب فيه ريال مدريد الموقف.
آرسنال ليس مستميتًا للتخلي عن اللاعب، ولكنه يفتح الباب أمام بيع الدولي الإسباني مقابل 90 مليون يورو.
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فولتيمادي لن يرحل
كشف موقع "سبورت ويتنس" عن حقيقة الأنباء المتداولة، حول اهتمام برشلونة بالتعاقد مع نيك فولتيمادي مهاجم نيوكاسل يونايتد هذا الصيف.
وأوضح أن بعض المصادر المقربة من المهاجم الألماني، قالت إنه يعتبر تلك الأنباء "مجرد هراء"، حيث يصر اللاعب على البقاء مع نيوكاسل ولا يخطط للرحيل.
يوفنتوس ينتظر أليسون
قرر نادي يوفنتوس الإيطالي، التعاقد مع الحارس البرازيلي أليسون بيكر، ولكن في الميركاتو الصيفي القادم عندما يصبح لاعبًا حرًا.
أليسون عقده ينتهي مع ليفربول في 2027، ووفقًا لشبكة "SportsMediaset" الإيطالية فإن يوفنتوس أبدى استعداده للانتظار لموسم آخر حتى يضم اللاعب بالمجان.
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روميرو إلى أتلتيكو مدريد
أصبح كريستيان روميرو مدافع توتنهام، على أعتاب السفر من أجل الانتقال بشكل رسمي لصفوف أتلتيكو مدريد قادمًا من النادي اللندني.
وقال الصحفي "فابريتسيو رومانو" إن الصفقة ستصل قيمتها 40 مليون يورو، مع حصول توتنهام على 15% من أي عملية بيع مستقبلية.
وتأتي هذه الخطوة، بعدما قرر الألماني هانزي فليك رفض التعاقد مع المدافع الدولي الأرجنتيني، بينما اهتم به آرسنال دون التوصل لاتفاق مع غريمه التقليدي.
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غموض موقف باركولا
عقب حصول باريس سان جيرمان على لقب السوبر الأوروبي، أمس، الأربعاء، على حساب أستون فيلا، تحدث ناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي، عن المفاوضات على بيع برادلي باركولا إلى ليفربول.
وقال الخليفي لقناة "كانال بلس":"نحن نعمل بهدوء ولا نتحدث كثيرًا، لا أريد التأكيد على رحيله، لا يزال لاعبًا لباريس سان جيرمان وسنرى ما سيحدث".
عرض سعودي لريندرز
كشف الصحفي التركي ياجيز سابونكوغلو، عن تقدم أحد الأندية السعودية بعرض رسمي قيمته 60 مليون يورو مقابل التعاقد مع تيجاني ريندرز لاعب مانشستر سيتي.
وفي سياق متصل، قال فابريتسيو رومانو، إن النادي هو القادسية، الذي دخل في محادثات متقدمة لضم لاعب الوسط الهولندي، مما يخالف ما أثير في الساعات الماضية حول الأهلي الذي يبحث عن بديل للإيفواري فرانك كيسييه.
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