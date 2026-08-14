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Simone Inzaghi Al-HilalGetty Images
علي سمير

فيديو | "تصريح جوارديولا أثبت فشل إنزاجي" .. الهلال في ورطة بسبب سوق الانتقالات والوليد بن طلال يفض الاشتباك!

الهلال
دوري روشن السعودي
انتقالات
الهلال ضد الفيصلي
الفيصلي
مالكوم
الدرعية
سيموني إنزاجي

المطالب مستمرة برحيل المدرب الإيطالي

خرج الإعلامي وليد الفراج، من أجل الكشف عن بعض مستجدات سوق الانتقالات الصيفية بالنسبة للهلال السعودي، وسط حالة من ضبابية المشهد بالنسبة للزعيم.

إلى أين وصلت تطورات صفقة انتقال مالكوم إلى الدرعية؟ وما هو موقف الوليد بن طلال من الإنفاق رغم عدم اكتمال نقل الملكية الكاملة؟ العديد من التساؤلات التي تحدث عنها الإعلامي السعودي المعروف عبر برنامجه الجديد "سبورت مع وليد" على شبكة روتانا.

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  • ماذا قال الفراج؟

    تصريحاته جاءت كالتالي:"موضوع مالكوم مع الدرعية تم حسمه، الإعلان قد يكون الليلة أو غدًا، ولكن النادي يمر بمرحلة ضبابية في الوقت الحالي".

    وأضاف:"حاليًا، لم يتم استكمال نقل ملكية النادي حتى الآن، ولا صندوق الاستثمارات يقوم بتمويل الصفقات المنتظر القيام بها، بينما يحرص الأمير وليد بن طلال على الإنفاق على الرغم من عدم امتلاكه للزعيم بشكل كامل".

    وتابع:"الأمير وليد بن طلال يمول بصفته "صاحب البيت" ولا توجد مشكلة، ولكن الجماهير تضغط من أجل القيام بصفقات، لا يزال هناك بعض الوقت لتسجيل اللاعبين ولكن التخوف الأكبر هو تكرار سيناريو الموسم الماضي".


    • إعلان
  • Simone InzaghiGetty

    خلل في العناصر

    وأما بالنسبة للناقد السعودي إبراهيم العنقري، فقد تحدث من زاوية أخرى، تخص مدى كفاءة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، وتناسب أسلوبه مع النادي السعودي.

    وقال العنقري:"هناك خلل في مجموعة العناصر التي يمتلكها الهلال، كما أن الأسلوب الذي ينتهجه المدرب هو المشكلة الأكبر في النادي".

    وأضاف:"عندما سألوا جوارديولا عن الحالة الدفاعية، أجاب بالنص .."نحن فريق لا نجيد الدفاع، ولكن نمتلك الكرة لذلك لن تظهر هذه المشكلة"، وهذا أمر طبيعي بسبب خواص لاعبي مانشستر سيتي وإجادتهم في عملية الاحتفاظ بالكرة".

    وتابع:"الهلال يعتمد على العودة والدفاع لذلك تظهر هذه الثغرات، مما يؤكد أن هذا الأسلوب لا يناسب الفريق، وقلت ذلك عن إنزاجي حتى قبل قدومه لأنه لا يمتلك الروح الهجومية التي كانت موجودة مع جورج جيسوس".




  • سر بقاء إنزاجي رغم المطالب برحيله

    السؤال الذي كان محور اهتمام جماهير الهلال، في الفترة الأخيرة، هو "من وراء بقاء سيموني إنزاجي مع الزعيم؟".

    الهلال دخل الموسم بإدارة رياضية جديدة، مع الإسكتلندي ريتشارد هيوز، فضلًا عن "غربلة" في صفوف الفريق، بين ضم صفقات جديدة، ورحيل آخرين، في فترة الميركاتو الصيفي، إلا أن القول الفصل في مصير إنزاجي كان "البقاء".

    وفي هذا السياق، كشف الإعلامي عبد الرحمن الجماز، عن دور أسطورة نادي الهلال، نواف التمياط، في بقاء سيموني إنزاجي مع الفريق.

    وقال الجماز، خلال ظهوره عبر برنامج "في 90"، إن نواف التمياط موجود ضمن فريق الإدارة الرياضية بنادي الهلال، وبدأ العمل فعليًا، إلا أنه لم يتم الإعلان عن الأمر بشكل رسمي حتى اللحظة، ولا يعرف السبب وراء ذلك.

    وأوضح الجماز أن ريتشارد هيوز يضم فريق عمل كبير، من ستة أشخاص، ونواف التمياط معه في العمل، مضيفًا أن التمياط له رأي مرجح في بقاء إنزاجي.

    وعنه، تحدث الإعلامي عبد العزيز الغيامة، مؤكدًا أن هناك ثلاثة أشخاص في الهلال أبدوا قرارهم بشأن مصير إنزاجي؛ حيث يؤيد أحدهم رحيله، بينما أصرّ هيوز على بقائه، وأيد نواف التمياط استمراره أيضًا.

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  • Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    كيف استعد الهلال للموسم الجديد؟

    وكان صندوق الاستثمارات العامة قد كشف عن انتقال نسبة 70% من ملكية نادي الهلال إلى شركة المملكة القابضة، التي يرأسها الأمير الوليد بن طلال، في إبريل الماضي.

    وعلى مستوى الفريق الأول، فرغم أن سيموني إنزاجي حقق معه مشوارًا تاريخيًا في النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية، بالنظام الموسّع، في نسخة "2025"، بالتأهل إلى ربع النهائي، بعد التعادل مع ريال مدريد وإقصاء مانشستر سيتي من دور الـ16، إلا أن أداء الزعيم على مدار موسم 2025-2026، صاحبه الكثير من الانتقادات تجاه المدرب الإيطالي، بسبب طريقته الدفاعية.

    وجاءت نتائج الهلال في الموسم الماضي على النحو التالي..

    * الفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على الخلود في النهائي.

    * احتلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن، برصيد 84 نقطة، وبفارق نقطتين عن النصر "البطل".

    * الخروج من دور الـ16 في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد الخسارة أمام السد القطري بركلات الترجيح، إثر التعادل بنتيجة (3-3)، في الوقت الأصلي.

    * الانسحاب من بطولة كأس السوبر السعودي، وقرار بحرمانه من المشاركة في النسخة الجديدة.

    وطبقًا لذلك، فإن الهلال في انتظار روزنامة ثقيلة في موسم 2026-2027، حيث يشارك في ثلاث بطولات مختلفة؛ ما بين دوري روشن، كأس الملك، دوري أبطال آسيا للنخبة، علمًا بأن الموسم الجديد سيشهد الكثير من التوقفات؛ بسبب مشاركة المنتخب السعودي في بطولتي كأس الخليج وكأس آسيا 2027.

    وكان الهلال قد خاض معسكرًا خارجيًا في النمسا، من أجل التحضير للموسم الجديد، حيث حقق فوزين على شتورم جراتس بنتيجة (2-1) وماميلودي صنداونز (2-0)، فيما تلقى خسارة أمام مولودية الجزائر (0-2)، وتعادل مع الأهلي القطري (3-3).

    وحسم الهلال رسميًا، تعاقده مع الجناح الأيسر الهولندي كريسنسيو سامرفيل، بالإضافة إلى محمد محزري، محمد الصرنوخ، صبري دهل، محمد العويس، عبد الله العنزي، نواف الحبشي، بينما كشف عن رحيل ماركوس ليوناردو إلى أياكس، وكذلك مغادرة محمد القحطاني للقادسية وعبد الله رديف نحو الأهلي "في صفقة انتقال حر"، فضلًا عن إعارة عبد الركيم دارسي وعبد الله الزيد إلى أبها والدرعية.

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