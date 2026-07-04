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Al Okhdood v Al Hilal : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
علي سمير

فيديو | "إنزاجي يتحمل المسؤولية" .. الكشف عن حقيقة انتقال كريم بنزيما إلى الدرعية!

كريم بنزيما
الهلال
انتقالات
الدرعية
دوري روشن السعودي

النجم الفرنسي لا يعيش أفضل فتراته

كشف الإعلامي السعودي خالد الشنيف، عن حقيقة الأنباء المنتشرة حول إمكانية رحيل كريم بنزيما عن الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

بنزيما انضم إلى الزعيم في صفقة مدوية بالميركاتو الشتوي الماضي قادمًا من الاتحاد، ولكن الأمور لم تسر على ما يُرام بالنسبة له مع الفريق، وسط تكهنات حول مغادرته للنادي.

  • ماذا قال الشنيف؟

    بعض التقارير قالت إن الدرعية الصاعد حديثًا إلى دوري روشن، هو الأقرب للحصول على خدمات بنزيما في حالة رحيله عن الهلال، وهو الأمر الذي خرج الشنيف للحديث عنه عبر برنامج "دورينا غير".

    وقال الشنيف:"هذه الأنباء -نسبة صحتها 0%، لا يوجد أي شيء، الدرعية لا يريد التعاقد مع بنزيما".


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  • رأي الدعيع في رحيل بنزيما

    وفي هذا السياق انتقد محمد الدعيع حارس الهلال السابق، مدرب الفريق سيموني إنزاجي، بسبب تعاقده مع لاعبين وتهميشهم، مما يضر بمصلحة الزعيم رياضيًا وماليًا.

    وأوضح الدعيع:"لا أحد يريد بنزيما، لا الاتحاد ولا الهلال، والآن الدرعية".

    وأضاف:"من وجهة نظري أن بنزيما يجب التخلي عنه، إنزاجي يتحمل مسؤولية ما يحدث، لأنه يطلب التعاقد مع لاعبين ولا يعتمد عليهم، فعل ذلك مع داروين نونيز في الصيفية وبنزيما في انتقالات يناير".


  • Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions EliteGetty Images Sport

    خطة الهلال لبنزيما

    تحدث موقع "365Scores" عن السيناريو الذي وضعه الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لعملاق الرياض الهلال؛ بخصوص مستقبل النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

    هذا السيناريو حسب ما ذكره الموقع بخصوص مستقبل بنزيما مع الفريق الهلالي، هو:

    أولًا: قيده "محليًا وآسيويًا" بشكلٍ طبيعي؛ حال الفشل في التعاقد مع مهاجم عالمي كبير، خلال الميركاتو الصيفي.

    ثانيًا: قيده "آسيويًا" فقط؛ حال التعاقد مع مهاجم عالمي كبير في الميركاتو الصيفي، وعدم وصول عروض خارجية له - أي بنزيما -.

    ثالثًا: بيع السنة المتبقية من عقده؛ حال التعاقد مع مهاجم عالمي كبير في الميركاتو الصيفي، ووصول عرض خارجي ما له - أي بنزيما -.

    بمعنى.. شروط بقاء بنزيما مع الهلال، في الموسم الرياضي القادم 2026-2027؛ هي عدم وصول عرض خارجي للتعاقد معه، وفشل الزعيم نفسه في ضم مهاجم عالمي كبير.


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    ماذا عن سالم الدوسري؟

    ترددت أنباء قوية خلال اليومين الماضيين؛ بشأن إمكانية رحيل النجم الدولي سالم الدوسري عن عملاق الرياض الهلال، في صيف العام الحالي.

    وحسب هذه الأنباء؛ دخل نادي الدرعية في مفاوضات قوية مع سالم، للحصول على توقيعه بشكلٍ رسمي.

    ومن ناحيتها.. كشفت صحيفة "الرياضية" في الساعات الأولى من اليوم السبت، عن حقيقة مفاوضات نادي الدرعية مع النجم الدولي سالم الدوسري؛ لشراء المدة المتبقية من عقده مع عملاق الرياض الهلال، في الميركاتو الصيفي الحالي.

    الصحيفة نفت وجود أي مفاوضات بين الدرعية وسالم؛ للتوقيع معه في الميركاتو الصيفي الحالي، مثلما تردد خلال الساعات الماضية.

    وأعلنت الصحيفة نقلًا عن مصدر خاص، أن قائد الزعيم الهلالي خارج حسابات الدرعية تمامًا، حتى الآن على الأقل.