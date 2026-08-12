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F.C. Copenhagen v Manchester United: Group A - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport
Muhammad Zaki و علي سمير

ترجمه

بعد "ورطة الرحيل عن برشلونة" .. مانشستر يونايتد يرفض 6 عروض "مُحرجة" لضم راشفورد

انتقالات
ماركوس راشفورد
مانشستر يونايتد
آرسنال
ليفربول
مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي الممتاز
تشيلسي
توتنهام هوتسبير
أستون فيلا

إلى أين يذهب المهاجم الإنجليزي؟

أفادت التقارير أن السير جيم راتكليف، أحد مالكي نادي مانشستر يونايتد، اتخذ موقفاً حازماً بشأن مستقبل ماركوس راشفورد، حيث منع أي انتقال محتمل إلى أحد المنافسين المباشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى الرغم من رغبة المهاجم في الرحيل، فإن الإدارة العليا للنادي مصممة على تجنب الإحراج الذي قد ينجم عن رؤية لاعب تخرج من أكاديمية النادي يزدهر في صفوف أحد المنافسين المحليين.

  • راتكليف يضع حدًا للصفقات المحلية

    تدخل راتكليف، أحد مالكي نادي مانشستر يونايتد، لمنع راشفورد من الانضمام إلى أحد منافسي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الصيف، وفقًا لصحيفة «ذا ميرور».

    وقد عاد المهاجم البالغ من العمر 28 عامًا إلى كارينجتون لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد بعد فترة إعارة قضاها في برشلونة، لكن مستقبله على المدى الطويل في أولد ترافورد لا يزال قاتمًا للغاية.

    ورغم أن راتكليف يُقال إنه حريص على إزالة راشفورد من قائمة رواتب النادي، إلا أنه لا ينوي تعزيز صفوف المنافسين المحليين المباشرين من خلال الموافقة على انتقاله إلى أندية مثل Nرسنال أو مانشستر سيتي أو ليفربول

    ولا تقتصر هذه القيود على الانتقالات الدائمة فحسب، حيث يُقال أيضًا إن راتكليف قد رفض عروضًا للإعارة من أندية مثل تشيلسي وأستون فيلا وتوتنهام هوتسبير.

    ويخشى مجلس إدارة مانشستر يونايتد من أن يلعب راشفورد دورًا حاسمًا في مساعدة أحد المنافسين على حجز مقعد في دوري أبطال أوروبا، وهو سيناريو سيُعتبر «محرجًا» من قبل كبار مسؤولي النادي.


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    رفض برشلونة ووصول أنتوني جوردون

    قضى راشفورد الموسم الماضي معارًا إلى برشلونة، حيث تمكن من استعادة جزء من أفضل مستوياته، مسجلاً 14 هدفًا وصانعًا 14 تمريرة حاسمة في 49 مباراة.

    وعلى الرغم من هذا الانتعاش، قرر العملاق الكتالوني عدم تحويل الصفقة إلى صفقة نهائية، وبدلاً من ذلك أنفق 69 مليون جنيه إسترليني (80 مليون يورو) للتعاقد مع جناح نيوكاسل أنتوني جوردون، واختار عدم تفعيل خيار الشراء البالغ 26 مليون جنيه إسترليني (30 مليون يورو) لمهاجم «الشياطين الحمر»، مما وضع اللاعب في ورطة وحيرة، بين عدم رغبته في البقاء مع مانشستر وفشله في الاستمرار مع برشلونة أو الذهاب إلى أحد كبار البريميرليج.

    وقد استبعد هانزي فليك، المدير الفني لبرشلونة، منذ ذلك الحين عودة اللاعب الإنجليزي، مشيرًا إلى الوضع المالي المعقد للنادي والوضع الحالي للفريق.

    وأشاد فليك بالمهاجم، قائلاً: «لا يمكنك أن تعرف ما سيحدث مع اللاعبين المعارين - فوضعنا ليس سهلاً في هذا الصدد. لكنني أقدر العمل معه. إنه لاعب رائع وشخص رائع. أعتقد أيضًا أن الفريق يفتقده، وسأفتقده أنا أيضًا، لكن هذه هي الحياة، وهذا ما علينا قبوله".


  • تصريحات كاريك وأزمة العقد

    بعد عودته من فترة توقف الدوري بسبب كأس العالم، سافر راشفورد إلى دبلن للانضمام إلى بقية لاعبي فريق مانشستر يونايتد استعدادًا لمباراة الموسم التحضيري ضد ليدز يونايتد.

    ومع ذلك، يبدو أن وجوده في التشكيلة مؤقت. ويعتزم المهاجم إجراء محادثات حاسمة مع المدرب مايكل كاريك بعد المباراة الودية المقبلة للفريق ضد ميلان في بولندا، حيث يُفهم أن اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا يفضل الانفصال التام عن أولد ترافورد لمواصلة إحياء مسيرته في مكان آخر.

    وما يزيد الوضع تعقيدًا هو مدة عقده الحالي، الذي يستمر حتى عام 2028. ويتمتع راشفورد بقدرة على البقاء في النادي خلال الأشهر الـ24 المتبقية من عقده ثم المغادرة كلاعب حر، وهو احتمال من شأنه أن يمثل خسارة مالية كبيرة لمانشستر يونايتد.


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    ما هو مستقبل راشفورد؟

    بالنسبة لراشفورد، لا يزال التركيز في الوقت الحالي منصبًا على مستقبله الشخصي، وما إذا كان أحد الأندية الأوروبية الكبرى سيتقدم بعرض يتيح له مخرجًا من مانشستر.

    وبعد أن أُحبطت محاولاته للبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، قد يضطر المهاجم إلى التوجه نحو إيطاليا أو ألمانيا أو فرنسا بحثًا عن نادٍ مستعد لتلبية التقييم المالي الذي يحدده مانشستر يونايتد ومطالبه المتعلقة بالراتب.