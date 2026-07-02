ريال يخطط لضربة لثنائية .. كلمات بيريز لرئيس بايرن تنعش حلم أوليسي، ووكيل إنزو فيرنانديز: من لا يحب مدريد؟

خرج خافيير باستوري، وكيل أعمال لاعب الوسط الأرجنتيني إنزو فيرنانديز، للحديث عن آخر تطورات مستقبله مع تشيلسي، مشيرًا إلى أن كل الخيارات مفتوحة أمام اللاعب.

يُعد لاعب خط الوسط الأرجنتيني أحد أبرز الأسماء المرتبطة بريال مدريد، الذي يدرس حالياً بيع بعض لاعبيه (من بينهم إدواردو كامافينجا) لتمويل صفقات انتقالات جديدة، بعد أن أتم بالفعل التعاقد مع إبراهيما كوناتي وبرناردو سيلفا ومارك كوكوريلا ودينزل دومفريس (الذي ينتظر الإعلان الرسمي عن انضمامه).





وقد أبدى نادي تشيلسي، الذي تخلى مؤخرًا عن كوكوريلا، موقفًا متشددًا حتى الآن تجاه بيع إنزو، لكن وكيل الأرجنتيني الذي لعب سابقًا في بنفيكا لا يستبعد احتمالية رحيله في الصيف.