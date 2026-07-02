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علي سمير

ريال يخطط لضربة لثنائية .. كلمات بيريز لرئيس بايرن تنعش حلم أوليسي، ووكيل إنزو فيرنانديز: من لا يحب مدريد؟

ريال مدريد
تشيلسي
إنزو فرنانديز
مايكل أوليسي
بايرن ميونخ
انتقالات

نشاط كبير للميرينجي في الميركاتو الصيفي

خرج خافيير باستوري، وكيل أعمال لاعب الوسط الأرجنتيني إنزو فيرنانديز، للحديث عن آخر تطورات مستقبله مع تشيلسي، مشيرًا إلى أن كل الخيارات مفتوحة أمام اللاعب.

يُعد لاعب خط الوسط الأرجنتيني أحد أبرز الأسماء المرتبطة بريال مدريد، الذي يدرس حالياً بيع بعض لاعبيه (من بينهم إدواردو كامافينجا) لتمويل صفقات انتقالات جديدة، بعد أن أتم بالفعل التعاقد مع إبراهيما كوناتي وبرناردو سيلفا ومارك كوكوريلا ودينزل دومفريس (الذي ينتظر الإعلان الرسمي عن انضمامه).


وقد أبدى نادي تشيلسي، الذي تخلى مؤخرًا عن كوكوريلا، موقفًا متشددًا حتى الآن تجاه بيع إنزو، لكن وكيل الأرجنتيني الذي لعب سابقًا في بنفيكا لا يستبعد احتمالية رحيله في الصيف.

  • باستوري: "نحن ندرس الخيارات المتاحة للرحيل"

    خافيير باستوري، لاعب خط الوسط السابق في باليرمو وباريس سان جيرمان وروما، هو اليوم وكيل إنزو فرنانديز (الذي يشارك مع الأرجنتين في كأس العالم)، وقد اعترف في مقابلة مع صحيفة "ماركا" على هامش فعالية نظمها الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في ميامي، بأن رحيله عن تشيلسي في الصيف هو السيناريو الأقرب.

    وصرح باستوري:"هل أراه في ريال مدريد؟ اليوم، اللاعب يركز بهدوء على المنتخب الوطني، فهو يشارك في كأس العالم، وعلى وشك التأهل إلى دور الـ16... إنه لا يفكر إلا في هذا الأمر، ونحن ندرس إمكانية رحيله عن تشيلسي، لكن لم يتم حتى الآن إبرام أي اتفاق نهائي أو مؤكد مع أي نادٍ".

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  • Enzo Fernandez Chelsea Real Madrid GFX 16:9Getty/GOAL

    "من لا يحب مدريد؟"

    وعندما ضغطت عليه الصحيفة للتعليق على إمكانية انتقاله لريال، رد باستوري:"هل سبق أن قال إنه يحب مدريد كثيرًا؟ لديه العديد من الأصدقاء هناك، وهو صديق مقرب جدًّا من خوليان ألفاريز، وفي النهاية يقضيان كل وقت فراغهما معًا. وأنا أيضًا أعيش في مدريد. في كل مرة كان يسافر فيها، كان ذلك لرؤيتي ولإنجاز بعض الأمور المتعلقة بالعمل".

    وتابع:" ولكن بصرف النظر عن ذلك: من لا يحب مدريد؟ أنا لم ألعب بها من قبل ولكني أعيش فيها".

  • كم تبلغ قيمة إنزو فيرنانديز؟

    كلمات تغذي الشائعات حول احتمال انتقاله إلى ريال مدريد، ولكن بأي ثمن؟

    من جانبه، لم يبدِ تشيلسي حتى الآن أي رغبة في بيع إنزو فيرنانديز، الذي تم التعاقد معه مقابل 121 مليون يورو في يناير 2023، والذي يمتلك عقدًا طويل الأمد يمتد حتى عام 2032.

    ولكن في حال تم التفكير فعليًّا في بيعه، فسيكون من الضروري تقديم عرض مالي ضخم إلى «البلوز»: حيث يتطلب الأمر ما لا يقل عن 120 مليون يورو للجلوس على طاولة المفاوضات.

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    خلف الكواليس: مايكل أوليسي

    في الوقت نفسه، يواصل ريال مدريد التطلع إلى حلم آخر: مايكل أوليسي.

    على الرغم من سعره الباهظ الذي يتجاوز 150 مليون يورو، وبالأخص إصرار بايرن ميونخ على عدم بيعه (كان الرئيس هربرت هاينر قد صرح لصحيفة «بيلد»: "إذا أراد فلورنتينو بيريز التقدم بعرض، فليوفر على نفسه العناء"، إلا أن الميرينجي يتمسك بالصفقة حتى آخر لحظة.

    ووفقًا لبرنامج «إل تشيرينغيتو»، فإن فلورنتينو بيريز التقى بهاينر خلال إحدى الحفلات في ملعب سانتياجو برنابيو، وقال له بصراحة: «في النهاية، سيكون عليكم بيع أوليسي لي».