"الموهبة المنقوصة" تيجاني ريندرز .. كيسييه يؤكد لنا نجاحه مع الأهلي وصفاته تنذر القادسية بـ"صفقة فاشلة"

إن كنت من عشاق القادسية أو الأهلي، وتحمست بعد سماع أخبار التفاوض مع تيجاني ريندرز لاعب مانشستر سيتي، فتمهل قليلًا .. هناك بعض الأشياء التي يجب عليك معرفتها.

أولًا وقبل كل شيء، القاعدة الأولى والأهم على الإطلاق، هي ألا تذهب إلى موقع "يوتيوب" لمشاهدة أفضل مهارات اللاعب لزيادة حماسك نحوه، متجاهلًا كافة الأمور الأخرى التي لا يتم وضعها في تلك المقاطع المجمعة.

في الحقيقة، تيجاني ريندرز هو من أبرز النماذج على هذه القاعدة، يبهرك بالكثير من اللمحات واللقطات الفنية التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن بالنظر إلى السياق، ستجد ما لا يعجبك.

وفقًا للصحفي "ديفيد أورنستين" فإن القادسية دخل في محادثات جدية مع مانشستر سيتي، لحسم صفقة صاحب الـ28 سنة، والأمور تسير بصورة إيجابية حتى الآن بعد التقدم بعرض رسمي يُقال إنه وصل إلى 60 مليون يورو.

وعلى جانب آخر، ظهرت تكهنات مختلفة حول اهتمام الأهلي باللاعب الهولندي، وإن كان القادسية هو الطرف الأوضح والأقرب وفقًا للمعطيات الحالية.

وقبل حدوث أي شيء وصدور أي بيانات رسمية حول قدوم ريندرز إلى دوري روشن السعودي، دعونا نتحدث عنه بنظرة واقعية ..



