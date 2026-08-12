لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة؟ ديكو يجتمع مع وكيل اللاعب وإنتر يحدد موقفه!

المحادثات لم تسفر حتى الآن عن نتائج ملموسة، خاصة أنه من الصعب أن يتخلى إنتر عن قائده في منتصف أغسطس، لكن برشلونة يدرس إمكانية شن هجوم لضم «التورو»، الذي سبق له الاهتمام به في الماضي، مع وصول وضع خوليان ألفاريز إلى طريق مسدود.

وتأتي محاولات برشلونة المستمرة للتعاقد مع مهاجم جديد، لتزويد هانزي فليك بتعزيز قوي في خط الهجوم الذي فقد روبرت ليفاندوفسكي، المنتقل حديثًا إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم، ويوشك على فقدان فيران توريس أيضًا، الذي أصبح على بعد خطوة واحدة من الانضمام إلى باريس سان جيرمان.







