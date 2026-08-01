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Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport
علي سمير

لتعويض غياب دي يونج .. برشلونة يقتحم السباق لإفساد صفقة الاتحاد المنتظرة

برشلونة
الاتحاد
انتقالات
دوري روشن السعودي
الدوري الإسباني
جيرونا
أياكس
عز الدين أوناحي
فرينكي دي يونج

يأتي على رأس أولويات العميد في الميركاتو الصيفي

قرر نادي برشلونة الإسباني، اقتحام السباق من أجل التعاقد مع لاعب الوسط المغربي عز الدين أوناحي، تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتأتي هذه الأنباء لتحبط نادي الاتحاد السعودي وجماهيره، خاصة وأن العميد يعتبر أحد أبرز الوجهات المحتملة للاعب جيرونا بالميركاتو.

  • Frenkie de JongGetty Images

    ما هي القصة؟

    برشلونة تلقى ضربة قوية في شهر يوليو الماضي، بعدما تم الإعلان عن تعرض لاعبه الهولندي فرينكي دي يونج لإصابة قوية في الركبة اليمنى.

    وقال النادي في بيان رسمي، إن الفحوصات الطبية أكدت معاناة اللاعب من تمزق في الرباط الداخلي للركبة، دون الكشف عن مدة غيابه، ولكن على الأرجح أنه سيبتعد عن الملاعب لفترة طويلة حسبما كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، والتي قد تصل إلى 4 أشهر.

    وهو ما جعل برشلونة يتجه إلى سوق الانتقالات، من أجل تعويض إصابة الهولندي بلاعب وسط آخر، لتوفير المزيد من الدعم للمدرب هانزي فليك.

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  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    خيار أوناحي

    كشف برنامج "إل شيرينجيتو" الإسباني، عن اهتمام برشلونة بالتعاقد مع أوناحي، لسد الفراغ الناتح عن إصابة دي يونج، مما يمثل ضربة قوية للاتحاد الذي كان يسعى لضم اللاعب، ويعتبره ضمن أهم أولوياته، بعد رحيل البرازيلي فابينيو عن صفوف الفريق هذا الصيف.

    وأشار البرنامج إلى أن اللاعب لم يحسم موقفه حتى الآن بخصوص وجهته القادمة، حيث يدرس جميع الخيارات المتاحة أمامه في السوق.



  • Azzedine OunahiGetty

    تفاصيل عرض الاتحاد للتعاقد مع نجم المغرب

    كشف الصحفي الرياضي محمد البكيري، عن مستجدات صفقة انتقال متوسط الميدان المغربي عز الدين أوناحي، إلى عملاق جدة الاتحاد، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، حيث اقتحم العميد سباق التعاقد مع اللاعب رغم اقترابه في وقت سابق من الانتقال لأياكس أمستردام الهولندي.

    البكيري أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء الثلاثاء الماضي، تقديم الاتحاد عرضًا إلى نادي جيرونا الإسباني؛ للتعاقد مع أوناحي مقابل مبلغ مالي يُقدر بـ20 مليون يورو، وهو قيمة الشرط الجزائي.

    لكن.. العميد الاتحادي عرض على جيرونا، دفع المبلغ على "قسطين أو ثلاثة"؛ حيث ينتظر رد النادي الإسباني من أجل حسم الصفقة، حسب ما قاله البكيري.

    ولولا رغبة الاتحاد في سداد قيمة الصفقة على "أقساط"؛ كان يكفي الاتحاد الحصول على "الضوء الأخضر" من اللاعب لدفع الشرط الجزائي مباشرة، دون الحاجة إلى موافقة جيرونا أساسًا.



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  • مسيرة مميزة لأوناحي

    النجم المغربي برز بشكل لافت في الدوري الفرنسي وعرف طريقه نحو الشهرة من خلال أنجيه، قبل أن يقدم أفضل مستوياته مع المغرب في كأس العالم 2022.

    وكان أوناحي من أبرز اللاعبين في خط الوسط بنسخة مونديال قطر عمومًا، وأبهر لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا بتلك الفترة، بعد مساهمته في إقصاء منتخب "لا روخا" من البطولة.

    وبعدها انتقل اللاعب إلى مارسيليا في 2023، ولكن لم يحالفه التوفيق، ليخوض تجربة إعارة مع باناثيناكوس اليوناني، وصولًا بفريقه الحالي جيرونا.

    وفي موسم 2025/2026، قدم أوناحي مستويات جيدة رغم الإصابات التي أبعدته عن أغلب المباريات، حيث سجل 5 أهداف وصنع 3 في 24 مباراة.

    وأما بالمونديال الأخير الذي أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، فقد لعب أوناحي في جميع مباريات المغرب، ونجح في تسجيل هدفين في كندا بدور الـ16.