لتعويض غياب دي يونج .. برشلونة يقتحم السباق لإفساد صفقة الاتحاد المنتظرة

برشلونة تلقى ضربة قوية في شهر يوليو الماضي، بعدما تم الإعلان عن تعرض لاعبه الهولندي فرينكي دي يونج لإصابة قوية في الركبة اليمنى.

وقال النادي في بيان رسمي، إن الفحوصات الطبية أكدت معاناة اللاعب من تمزق في الرباط الداخلي للركبة، دون الكشف عن مدة غيابه، ولكن على الأرجح أنه سيبتعد عن الملاعب لفترة طويلة حسبما كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، والتي قد تصل إلى 4 أشهر.

وهو ما جعل برشلونة يتجه إلى سوق الانتقالات، من أجل تعويض إصابة الهولندي بلاعب وسط آخر، لتوفير المزيد من الدعم للمدرب هانزي فليك.