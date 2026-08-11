والده لم يكذب .. "قرار صادم" لإيلمان ندياي يحسم موقفه النهائي من الانتقال للهلال!

ظهر محمدو عبدالله ندياي، والد النجم السنغالي إيلمان ندياي، جناح نادي إيفرتون الإنجليزي؛ ليعلن موقف نجله في وقت سابق، من الانتقال إلى عملاق الرياض الهلال.

وعن ذلك قال والد ندياي، في تصريحات لموقع "Wiw Sport" السنغالي: "اطمئنوا.. ابني لن يذهب إلى أي مكان".

وأضاف: "لقد تحدثت مع إيلمان صباح اليوم، حتى أنني مازحته ببعض الكلمات باللغة العربية؛ حيث أخبرني بأنه لن ينتقل إلى السعودية، في هذه المرحلة من مسيرته الكروية".

وشدد والد ندياي على أن نجله، يضع مسيرته الكروية فوق المال؛ قائلًا: "يعتقد أن مستواه قد يتراجع إذا ذهب للسعودية".

ويأتي ذلك بعدما تقدم الهلال بعرض مالي تتراوح قيمته بين 65 و70 مليون يورو لضم ندياي، في الوقت الذي طلب فيه إيفرتون مبلغ 80 مليونًا مع 15 مليون يورو كمتغيرات مستقبلية، ولكن اللاعب حسم الموقف تمامًا برفض الذهاب إلى دوري روشن.