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علي سمير

أيوب بوعدي في مانشستر سيتي .. مدمن "علم الرياضيات" الذي سيجعلكم تنسون رودري ولكن "ليس الآن"ّ!

فقرات ومقالات
أيوب بوعدي
مانشستر سيتي
ليل
المغرب
الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري الفرنسي

النجم المغربي إلى النادي الإنجليزي في صفقة تاريخية

بعد فترة من الانتظار، أصبحت الأمور رسمية بالفعل .. أيوب بوعدي إلى مانشستر سيتي في صفقة تصل قيمتها إلى 100 مليون يورو، حيث يشمل هذا المبلغ المتغيرات المستقبلية!

قبل عام واحد فقط الجميع كان يريد أيوب بوعدي، باريس سان جيرمان وآرسنال وليفربول ومانشستر سيتي، قبل أن يحسم الأخير السباق بعد إظهار الجدية اللازمة والاتفاق مع ليل على كل شيء.

صفقة بوعدي تأتي في مرحلة تغيير دماء لسيتي، إنزو ماريسكا هو المدرب الجديد للفريق بعد رحيل بيب جوارديولا، والفريق مقبل على حقبة جديدة، تطمح فيها جماهير النادي إلى العودة مرة أخرى إلى منصات البطولات الكبرى!

وصول الدولي المغربي يأتي كذلك ضمن حملة إحلال وتجديد في خط الوسط، بقدومه جنبًا إلى جنب مع إليوت أندرسون وربما إنزو فيرنانديز، مع رحيل تيجاني ريندرز وبرناردو سيلفا ورودري!

وعند رودري يجب علينا التوقف قليلًا، لأن رحيل بطل العالم إلى برشلونة وقدوم بوعدي، ألصق صفة "رودري الجديد" بالنجم المغربي، فهل تنطبق عليه هذه الصفة حقًا؟


  • Ayyoub Bouaddi Lille 2025-26Getty Images

    في البداية .. من هو أيوب بوعدي؟

    النجم الشاب هو امتداد آخر لسلسلة الجواهر التي قدمتها لنا المغرب في الفترة الأخيرة، بدأ رحلته في شباب كريل ثم انضم إلى ليل الفرنسي في 2021، وتدرج بمختلف مراحله السنية، لنصل إلى اللحظة التي ينتقل فيها لمانشستر سيتي بهذه القيمة الضخمة وعمره 18 سنة فقط!

    قيمة تعكس النبوغ المبكر لبوعدي، وتفوقه الشديد في كرة القدم، ولكن اجتهاد المغربي لا يتوقف فقط على اللعبة، ما لا يعرفه البعض، هو أن بوعدي أنهى شهادة دراسية في الرياضيات وعمره 16 سنة فقط، وفاز قبلها بعام بمساقة للخطابة العامة بعد التنافس مع لاعبي مدارس التكوين الفرنسية.

    ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فهو يدرس حاليًا للحصول على درجة جامعية في الرياضيات، ولكن بالتأكيد سيحدث ذلك عن بعد، بسبب انشغاله بمسيرته الكروية التي شهدت طفرة مذهلة جعلته ينضم إلى مانشستر سيتي، ليكون أحد أهم النجوم المستقبليين بالنادي.

    بوعدي لا يحصل على راحة من كرة القدم عن طريق الحفلات الصاخبة أو الطرق المعتادة لنجوم الكرة المشهورين، بل يستخدم الرياضيات لإبقاء عقله بعيدًا عن اللعبة حتى لا يحترق ذهنيًا على الصعيد الرياضي، وهذا ما كشف عنه لصحيفة "ليكيب" الفرنسية في وقت سابق.

    عقلية بوعدي على الجانب الشخصي وحرصه على التعلم، أثرت كثيرًا على نبوغه المبكر، حيث أذهل الجميع بخطف مكانة أساسية مع ليل، جعلت الجميع يتسابق عليه ويدفع فيه قيمة مالية ضخمة دون أي تردد أو تفكير.

    وقبل انطلاق مسيرة النجم المغربي الشاب في ملعب الاتحاد، مع الحديث عن الصفات المعروفة عنه، كان من الطبيعي أن تتم تلك المقارنة .. رودري رحل .. فهل بوعدي هو نسخته الجديدة؟

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  • صفقة مثالية

    بوعدي كان معروفًا لمتابعي الكرة الفرنسية بشكل واسع، وربما بعض مشجعي كبار الدوري الإنجليزي بسبب ارتباطه بالانتقال للبريميرليج في شهر يناير الماضي، ولكن مسيرته اختلفت وسمعته انتشرت بشكل أكبر في مباراة البرازيل بدور المجموعات لكأس العالم 2026.

    عندما يكون عمرك 18 سنة وتلعب أمام البرازيل في أول مباراة لك بكأس العالم، من الطبيعي أن تشعر بالرهبة والخوف من هذا الاختبار، ولكن الوضع لم يكن كذلك، بوعدي سيطر على وسط الملعب وحده وتحكم في سياق اللعب، مما يجعل المقارنة مع رودري منطقية للغاية.

    اللاعب كان محور كل شيء والعالم بأكمله تحدث عنه بعد هذه المباراة، ووصلت دقة التمرير لديه إلى 91% بمجموع 60 تمريرة ناجحة من أصل 66، وكان أكثر اللاعبين لمسًا للكرة من المغرب على مدار أحداث المباراة.

    وفقًا لموقع "totalfootballanalysis" الذي قدم دراسة تحليلية لخواص بوعدي، فإن قيمة بوعدي تظهر بشكل أكبر في حالة "الفوضى الخلاقة"، حيث يتمركز في أماكن الالتحامات الثنائية واعتراض التمريرات، ويتمتع بدرجة عالية من القتالية والقدرة على قطع الكرة وإفساد الهجمات.

    المثير هو أن أسلوب برونو جينيسيو مدرب ليل الفرنسي، يعتمد على الدمج بين الاستحواذ واللعب المباشر، مع عدم الإفراط في أي منهما، وهو ما يتناسب تمامًا مع إنزو ماريسكا، ويجعله الخيار الأنسب لتعويض رودري من أجل اللعب في مركز لاعب الوسط المدافع.

  • Ayyoub Bouaddi transfer grade GFXGOAL

    جسده لا يعبر عن قدراته

    واحدة من أغرب الظواهر في بوعدي، هي أن مميزاته وعيوبه لا تتوافق أبدًا مع بنيانه الجسماني الفارع، حيث يبلغ من الطول 1.85 متر، ومع ذلك لديه مشكلة في الكرات الهوائية، وهو أمر سيكون عليه تحسينه في دوري قوي يعتمد على هذه الخاصية بشكل متزايد مثل البريميرليج.

    وعلى جانب المميزات، فإن بوعدي يستخدم جسده بطريقة انسيابية غير معتادة لحماية الكرة وخداع المنافسين، كما يروضها باستخدام قدميه مع تغيير الاتجاهات بصورة تجعل من الصعب التنبؤ بخطوته القادمة.

    بوعدي مراوغ مميز بطريقته الخاصة، يربك المنافسين ويعرف كيف يتحرك عندما يستلم الكرة بمواجهة المرمى، ولا تتمركز تحركاته في اتجاه واحد فقط، مما انعكس بالإيجاب على زميله السابق هاكون هارالدسون، وساعده على التألق بمركز رقم 10، مما يبشر بتكرار نفس الأمر مع سيتي، بفتح الباب أمام إبداع ريان شرقي وغيره من العناصر المميزة من حيث النزعة الهجومية.

    مراوغاته ربما لا تمتعك، ولكنه يقاوم الضغط بأفضل صورة ممكنة، عن طريق لمسات مزدوجة وحركات خفيفة مع استخدام الكتف لحماية الكرة والسيطرة عليها والمرور إلى الأمام.

    التعاقد مع بوعدي لا يقتصر فقط على تعويض رودري، بل أيضًا تيجاني ريندرز، وهو ما قاله الموقع في تحليله لأداء اللاعب، حيث يتمتع بهدوء هائل في التعامل مع الكرة، تجعل الجميع يثق فيه لإيمان زملائه بأنه سيوصلها إلى المكان المناسب.

    وهذا ما لا يتناسب قليلًا مع بنيانه الضخم، حيث لديه ما يكفي من خفة حركة للحصول على الكرة في مواقع مناسبة ووضع نفسه في أماكن خطيرة في الثلث الأخير من مواقع الخصم، وللأسف هنا تظهر أكبر مشاكله!

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  • rodri(C)Getty Images

    الطريق نحو خلافة رودري

    بوعدي لاعب مبادر يتمتع بشراسة كبيرة، أرقامه مبهرة في استعادة الكرة على كافة المستويات، ولكن عيبه الاكبر يظهر عندما تكون معه الكرة بعد الحصول عليها وانتزاعها!

    مشكلة النجم المغربي تتمثل في عدم إتقانه للتمريرات التقدمية لأنه على الرغم من تمريراته الدقيقة، إلا أن أغلبها تكون في مساحات قصيرة للغاية، بسبب ضعفه في عملية كسر الخطوط وخلق المساحات في دفاعات الفريق المنافس.

    متوسط دقة تمريرات بوعدي بشكل عام يصل إلى 88%، ولكن عند الحديث عن التمريرات الطويلة، سنجد أنها تصل إلى 76% فقط، مما يجعله مطالبًا بتحسين هذا الأمر كثيرًا مع إنزو ماريسكا لو أراد كتابة التاريخ في البريميرليج.

    هذا العيب يجعلنا نهدأ كثيرًا عندما نقارنه برودري، لأن الأخير لا يقتصر دوره على المهام التقليدية الدفاعية، أو الاكتفاء بالتمريرات المتقنة ومحاولات المراوغة "المحدودة"، بل يعتبر عنصرًا مؤثرًا في كل مراحل الهجمة مع مانشستر سيتي ومنتخب إسبانيا.

    ولكن دعونا نتذكر فقط، أننا لو قمنا بمقارنة رودري عندما كان عمره 18 سنة، فبوعدي يتفوق عليه بمراحل، والفرصة أمامه للتطور من الناحية الهجومية واكتساب المزيد من الخبرات على أعلى مستوى ممكن.

    الأمر لن يكون مشكلة، سيتي لديه إليوت أندرسون الذي يجيد تلك الخواص الهجومية وكذلك إنزو فيرنانديز، مما يفتح الباب أمام بوعدي للتحسن تدريجيًا حتى يصبح خليفة رودري حقًا، بل ربما أفضل منه!