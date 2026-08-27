صفقة أفشلتها "كلمة شرف" من فلورنتينو بيريز .. "سيناريو أجويرو 2011" يقتل أحلام برشلونة ويفتح أبواب آرسنال أمام خوليان ألفاريز

"في 2011 أردت الانتقال إلى ريال مدريد، أخبرني المدير التنفيذي لأتلتيكو أنني لن أذهب إلى هناك، طلبت منه الجلوس معهم للعثور على حل ولكنه رفض، خورخي فالدانو اتصل بي ووضعني على الهاتف مع فلورنتينو بيريز، والأخير قال لي إنه سيفعل أي شيء لجلبي إلى سانتياجو برنابيو".

هل القصة تبدو مألوفة؟ الأمر يبدو وكأن خوليان ألفاريز يتحدث عن محاولاته للرحيل عن أتلتيكو والانتقال لبرشلونة، ولكنها تصريحات من النجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو عن محاولة انتقاله الفاشلة من أتلتيكو إلى ريال في 2011.

ألفاريز فعل كل شيء ممكن من أجل الرحيل إلى برشلونة، عكس النادي الكتالوني الذي اكتفى بعرض قيمته 100 مليون يورو، وترك كل شيء على صاحب الـ26 سنة من أجل إتمام الصفقة، استغلالًا لرغبته الجامحة في اللعب له وليس لأي فريق غيره.

آرسنال دخل على الخط، وأبدى ترحيبه التام بتلبية مطالب أتلتيكو المادية، في انتظار الضوء الأخضر من اللاعب الذي لا يفضل العودة إلى إنجلترا لأسباب عائلية، مصممًا على برشلونة فقط.

وبغض النظر عن تصميم الأرجنتيني الهائل على الانتقال لبرشلونة، إلا أن هناك واقعة تاريخية تؤكد أن "الخطة الثانية" أحيانًا ما تأتي بنتيجة أفضل من الرئيسية!