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علي سمير

صفقة أفشلتها "كلمة شرف" من فلورنتينو بيريز .. "سيناريو أجويرو 2011" يقتل أحلام برشلونة ويفتح أبواب آرسنال أمام خوليان ألفاريز

فقرات ومقالات
خوليان ألفاريز
آرسنال
برشلونة
ريال مدريد
مانشستر سيتي
سيرجيو أجويرو
دييجو سيميوني
هانسي فليك
الدوري الإسباني
الدوري الإنجليزي الممتاز

أجويرو فعل كل شيء من أجل ريال مدريد، ولكن الحياة استمرت بعد ضياع حلمه!

"في 2011 أردت الانتقال إلى ريال مدريد، أخبرني المدير التنفيذي لأتلتيكو أنني لن أذهب إلى هناك، طلبت منه الجلوس معهم للعثور على حل ولكنه رفض، خورخي فالدانو اتصل بي ووضعني على الهاتف مع فلورنتينو بيريز، والأخير قال لي إنه سيفعل أي شيء لجلبي إلى سانتياجو برنابيو".

هل القصة تبدو مألوفة؟ الأمر يبدو وكأن خوليان ألفاريز يتحدث عن محاولاته للرحيل عن أتلتيكو والانتقال لبرشلونة، ولكنها تصريحات من النجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو عن محاولة انتقاله الفاشلة من أتلتيكو إلى ريال في 2011.

ألفاريز فعل كل شيء ممكن من أجل الرحيل إلى برشلونة، عكس النادي الكتالوني الذي اكتفى بعرض قيمته 100 مليون يورو، وترك كل شيء على صاحب الـ26 سنة من أجل إتمام الصفقة، استغلالًا لرغبته الجامحة في اللعب له وليس لأي فريق غيره.

آرسنال دخل على الخط، وأبدى ترحيبه التام بتلبية مطالب أتلتيكو المادية، في انتظار الضوء الأخضر من اللاعب الذي لا يفضل العودة إلى إنجلترا لأسباب عائلية، مصممًا على برشلونة فقط.

وبغض النظر عن تصميم الأرجنتيني الهائل على الانتقال لبرشلونة، إلا أن هناك واقعة تاريخية تؤكد أن "الخطة الثانية" أحيانًا ما تأتي بنتيجة أفضل من الرئيسية!

  • Atletico Madrid's Argentinian forward SeAFP

    قصة انتقال أجويرو

    البداية كانت مع أنباء نشرتها صحيفة "آس" الإسبانية، عن اهتمام جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد وقتها بالتعاقد مع أجويرو في الميركاتو الصيفي، بل كانت هناك محادثات بالفعل بين العملاق المدريدي واللاعب الذي كان يعيش بداية انطلاقته مع الشهرة في الدوري الإسباني.

    الظروف كانت تسير بطريقة مثالية لصالح ريال مدريد، لان أجويرو وقع على عقد جديد مع أتلتيكو في يناير 2011، ليمدد فترة استمراره مع الفريق حتى 2014، وهي الخطوة التي جعلت الشرط الجزائي في عقده ينخفض من 55 مليون يورو إلى 45 مليونًا فقط!

    إذن الأمور ممكنة من الناحية المالية ورغبة اللاعب موجودة، ووفقًا لميجيل أنخيل مارين، الرئيس التنفيذي لأتلتيكو بتلك الفترة، فإن ريال عرض 45 مليون يورو لضم اللاعب ولكن المحاولة قوبلت بالرفض القاطع.

    لماذا حدث ذلك؟ صحيفة "آس" أرجحت الأمر إلى اتفاق شخصي بين أتلتيكو مدريد وفلورنتينو بيريز، بعدم إبرام أي صفقات بين الناديين للاعبين من الفريق الأول أو حتى المراحل السنية.

    وأعلن أتلتيكو وقتها "كما يفعل الآن مع برشلونة"، أنه لن يتفاوض مع ريال مدريد، ولو أراد اللاعب تحقيق حلمه بالانتقال للميرينجي، سيكون عليه دفع الشرط الجزائي بنفسه وتحمل كافة المصاريف الضريبية الأخرى.

    وفي نفس العام، نشر أجويرو رسالة علنية للتعبير عن رغبته في مغادرة أتلتيكو مدريد، ليواصل الأخير ثباته على موقفه، رافضًا التفاوض مع أي طرف، وعدم بيعه إلا من خلال الشرط الجزائي، وإن قام ريال مدريد بذلك وقتها، سيعتبر هذا الأمر عدوانًا واضحًا وخرقًا لكلمة الشرف التي منحها لهم بيريز.

    ووصل الأمر إلى أنه حتى لو انتقل أجويرو لأي فريق آخر، سيتم إجبار النادي الذي يشتريه على عدم بيعه لريال مدريد، وذلك عن طريق بند مخصص في عقده!

    ماذا فعل أجويرو؟ هل تمسك بريال مدريد حتى آخر لحظة ورفض النظر إلى خيارات أخرى؟

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  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-STOKEAFP

    المتمرد تحول إلى أسطورة

    النجم الأرجنتيني المعتزل رفض الانتظار والدخول في حرب عنيفة مع أتلتيكو مدريد، ليرحل في شهر يوليو 2011 إلى مانشستر سيتي مقابل 40 مليون يورو، وفقًا للرقم الذي وضعه موقع "ترانسفير ماركت"، وهو ما يقل عن قيمة الشرط الجزائي في عقده.

    الخطة الثانية نجحت بطريقة مثالية لأجويرو، اللاعب كان "واجهة" الطفرة التي عاشها مانشستر سيتي بتلك الفترة، حيث تعاقد وقتها النادي الإنجليزي مع سمير نصري وستيفان سافيتش وجايل كليشي وأوين هارجريفيز وغيرهم.

    أجويرو فاز بالدوري الإنجليزي في موسمه الأول مع سيتي، وسجل 30 هدفًا وصنع 10 في 48 مناسبة، مما يعني أن الحياة لم تتوقف بعد ضياع حلم ريال مدريد، ولكن ما حدث بعد ذلك كان أقوى بكثير!

    صاحب الـ38 سنة أصبح الأسطورة الأهم في تاريخ مانشستر سيتي، بعدما سجل 260 هدفًا وصنع 65 في 390 مناسبة، محققًا العديد من البطولات المحلية مع النادي الإنجليزي.

    وحصد أجويرو لقب الدوري الإنجليزي 5 مرات، كأس الاتحاد مرة واحدة، كأس الرابطة 6 مرات، الدرع الخيرية 3 مرات، بعدما ظن أن ريال مدريد كان طريقه الوحيد نحو الأضواء.

    لماذا نجح أجويرو؟ لأن كل الإمكانيات كانت متاحة له، مشروع مانشستر سيتي تمت إدارته بصورة منظمة، وتم بناء الفريق من مجموعة مميزة من المواهب التي تصدرها الأرجنتيني وحصل على فرصة ليكون "الرجل الرئيسي" الذي يتمحور حوله كل شيء.


    المثير أن هذا الأمر كان سيختلف في ريال مدريد، الفريق كان يمتلك كريم بنزيما وجونزالو هيجواين وكريستيانو رونالدو بتلك الفترة، وكان من المستحيل أن يكون النجم الأول للفريق وأن يحظى بنفس الاهتمام الذي شهده وتمتع به في سيتي، بل كانت هناك فرصة لجلوسه على الدكة وسط الكم الهائل من النجوم، مثل أي لاعب آخر وصل إلى سانتياجو برنابيو ولم يتحمل الضغوط والتنافس الشرس في غرفة الملابس.

    وما أغرب من ذلك، أن الحياة مرت بأجويرو، ليصبح اللعب لبرشلونة الغريم التقليدي لريال مدريد حلمًا له من أجل مجاورة ليونيل ميسي، وبالفعل قام بهذه الخطوة في 2021 في صفقة انتقال حر، ولكن ميسي رحل إلى باريس سان جيرمان، ولم يكمل النجم القادم من مانشستر سيتي رحلته في كتالونيا بسبب مشاكل في القلب، ليعتزل كرة القدم في ديسمبر من نفس العام!

  • Julian AlvarezGetty Images

    أبواب آرسنال مفتوحة

    بالعودة إلى اليوم، 27 أغسطس 2026، سنجد أن الوضع مماثل تمامًا مع اختلاف بعض الأشخاص والمواقف والأطراف المتصارعة، خوليان ألفاريز يقاتل من أجل برشلونة، خيل مارين "نفس الشخص" يمنعه من هذه الخطوة ومعه رئيس النادي إنريكي سيريزو.

    اللاعب يتمرد ويرفض التدريب، وتعرض للإهانة من جماهيره عند ظهوره في الجولة الأولى من الدوري الإسباني، وجوان لابورتا خرج لاستفزاز أتلتيكو مؤكدًا أنه ينتظر ردهم على عرضه لضم اللاعب، بينما يرفض العملاق المدريدي كل تلك المحاولات، مؤكدًا أنه الضحية الحقيقية لهذه القصة.

    النادي الإسباني أصدر بيانًا رسميًا ليؤكد فيه مرة أخرى أنه لن يتفاوض مع برشلونة على بيع ألفاريز، وأغلق الباب من جديد لرحيل اللاعب عن كتيبة المدرب دييجو سيميوني للعمل مع هانزي فليك.

    وعلى الجانب الآخر يقف آرسنال، النادي اللندني بحاجة إلى مهاجم مميز من الطراز العالمي يمكنه قيادة الفريق للسيطرة على الكرة الإنجليزية بعد الفوز بلقب البريميرليج الموسم الماضي، وكذلك لاعتلاء منصة التتويج بدوري أبطال أوروبا، بعد الخروج من نصف النهائي وخسارة المباراة النهائية لموسمين متتاليين.

    ميكيل أرتيتا يتواصل مع ألفاريز، واللاعب لا يبدو متحمسًا، كل شيء جاهز في لندن، فريق مميز معدل أعماره جيد وصغير، خط الدفاع الأقوى في أوروبا وربما الوسط أيضًا، ولا تنقصه سوى الجودة الهجومية التي سيمنحها له ألفاريز الذي يمتلك خبرة اللعب في الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي.

    آرسنال أبدى استعداده لدفع ما يصل إلى 150 مليون يورو أو أقل من ذلك بقليل، كما يمكنه دفع الراتب الذي يريده ألفاريز، المال ليس مشكلة والطموح أيضًا، كل شيء ينتظر الضوء الأخضر من المهاجم الأرجنتيني لنسيان برشلونة قبل أيام قليلة من انتهاء السوق.

    ألفاريز هو القطة الناقصة في آرسنال، وإن كان عقله في مكان آخر، فهو صفقة مثالية للمدفعجية وأيضًا لأتلتيكو الذي سيتجنب بيعه لمنافس، وسيحصل على ما يريد من قيمة مالية، بل يمكنه التعاقد مع فيكتور جيوكيريس من المدفعجية وتعويض رحيله بشكل مباشر دون أي حاجة للبحث عن لاعب جديد بمركزه قبل أيام قليلة من نهاية السوق.

    هذا لا يعني أن ألفاريز لا يمتلك عوامل النجاح مع برشلونة، لديه لامين يامال ورافينيا وبيدري وأنتوني جوردون وجافي وغيرهم، كما أن فريق المدرب هانزي فليك في أمس الحاجة للتعاقد مع مهاجم جديد بعد رحيل روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس، ولكن أتلتيكو قالها صريحة : فرصة انتقاله لهم "صفر%".

    هل يعود الأرجنتيني للنظر في دفاتر الماضي وفعل ما قام به أجويرو؟ الوقت يمر، وما يحدث ليس في صالح أحد، الخطة الأولى تبدو مستحيلة والثانية جاهزة، الجميع ينتظر قرار ألفاريز!

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