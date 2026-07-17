فيديو | هل تفاوض الهلال مع رافينيا وهاري كين؟ سياسة جديدة تمنع الزعيم "مؤقتًا" من ضم أي أجنبي!

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن رغبة الهلال في ضم رافينيا أصبحت أشبه بالهوس، حيث يسعى النادي لضمه بأي ثمن، وأبدى استعداده للتقدم بعرض مالي مفتوح للاعب.

وأشارت إلى أن الهلال أبلغ برشلونة برغبته الصريحة في الحصول على خدمات رافينيا، لكنه يحتاج أولًا إلى موافقة البرازيلي للمضي قدمًا في الصفقة.

وفي سياق متصل، قال الصحفي فابريتسيو رومانو، إن رغبة الهلال الجامحة في ضم رافينيا، يقابلها حالة من التحفظ تجاه فكرة الرحيل عن أوروبا في الوقت الحالي.

وأوضح أن اللاعب يريد البقاء لمدة موسم واحد على الأقل في كامب نو، وبعدها قد يكون منفتحًا على فكرة الرحيل عن النادي الكتالوني في صيف 2027.

ومن جانبه، يقضي رافينيا حاليًا إجازته الصيفية، بعد خروج البرازيل من دور الـ16 من كأس العالم أمام النرويج، ولم يُظهر أي اهتمام تجاه العرض السعودي حتى الآن.

ومن المقرر أن ينتظر برشلونة عقد جلسة أخيرة مع اللاعب عند عودته، ووقتها سيتم حسم مصيره تمامًا، سواء بالبقاء، أو الرحيل لخوض تجربة جديدة في السعودية.



