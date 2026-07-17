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HARRY KANE BAYERN MÜNCHEN Getty Images
علي سمير

فيديو | هل تفاوض الهلال مع رافينيا وهاري كين؟ سياسة جديدة تمنع الزعيم "مؤقتًا" من ضم أي أجنبي!

الهلال
هاري كين
انتقالات
دوري روشن السعودي
رافينيا
داروين نونيز

أنباء متداولة حول صفقات قوية خلال الصيف الحالي

كشف الإعلامي السعودي حمد الصويلحي، عن عدم دخول نادي الهلال في مفاوضات مع أي لاعب أجنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الهلال ارتبط بتدعيمات قوية للغاية خلال الأيام القليلة الماضية، وبالتحديد لرافينيا جناح نادي برشلونة الإسباني، وهاري كين لاعب بايرن ميونخ، ومن جانبه خرج الصويلحي للرد على تلك الأنباء.

  • حقيقة التفاوض مع نجوم عالميين

    الصويلحي قال عبر برنامج "دورينا غير":"الهلال لم يقدم أي عرض رسمي لأي لاعب أجنبي حتى هذه اللحظة، وهناك معلومة لم أرغب في الحديث عنها، ولكن سايمون فرانسيس لديه سياسة بأن لديه عدد كامل الآن من المحترفين، لذلك من غير المنطقي التفاوض مع أجانب في الوقت الحالي".

    وأضاف:"الطريقة المتبعة الآن، هي توفير أماكن في قائمة المحترفين الأجانب قبل التفاوض مع أي لاعب آخر، وذلك حتى لا يتكرر ما حدث على العامين الماضيين، بالتعاقد مع لاعبين دون توفير خانة لهم".

    وتابع:"أي اسم تخرج الأنباء عن تفاوض الهلال معه غير صحيحة، وذلك حتى يتم الاستغناء مثلًا عن داروين نونيز أو مالكوم".



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  • Harry KaneGetty Images

    رد ألماني على مفاوضات هاري كين

    رد ماكس إيبريل، المدير التنفيذي الرياضي للعملاق الألماني بايرن ميونخ، على الأنباء المنتشرة في الأيام القليلة الماضية؛ بشأن انتقال المهاجم الإنجليزي هاري كين، إلى نادي الهلال.

    إيبريل وصف في تصريحات مع موقع "365Scores"، مساء الثلاثاء الماضي، الأخبار التي ترددت بشأن انتقال كين إلى الهلال؛ بـ"الشائعات" غير الصحيحة.

    وأكد إيبريل أن المهاجم الإنجليزي، يحترم عقده مع بايرن ميونخ، الممتد حتى 30 يونيو 2027؛ حيث لا توجد أي نية لديّه من أجل الرحيل.

  • Raphinha Brazil 2026Getty Images

    "هوس" الهلال برافينيا

    وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن رغبة الهلال في ضم رافينيا أصبحت أشبه بالهوس، حيث يسعى النادي لضمه بأي ثمن، وأبدى استعداده للتقدم بعرض مالي مفتوح للاعب.

    وأشارت إلى أن الهلال أبلغ برشلونة برغبته الصريحة في الحصول على خدمات رافينيا، لكنه يحتاج أولًا إلى موافقة البرازيلي للمضي قدمًا في الصفقة.

    وفي سياق متصل، قال الصحفي فابريتسيو رومانو، إن رغبة الهلال الجامحة في ضم رافينيا، يقابلها حالة من التحفظ تجاه فكرة الرحيل عن أوروبا في الوقت الحالي.

    وأوضح أن اللاعب يريد البقاء لمدة موسم واحد على الأقل في كامب نو، وبعدها قد يكون منفتحًا على فكرة الرحيل عن النادي الكتالوني في صيف 2027.

    ومن جانبه، يقضي رافينيا حاليًا إجازته الصيفية، بعد خروج البرازيل من دور الـ16 من كأس العالم أمام النرويج، ولم يُظهر أي اهتمام تجاه العرض السعودي حتى الآن.

    ومن المقرر أن ينتظر برشلونة عقد جلسة أخيرة مع اللاعب عند عودته، ووقتها سيتم حسم مصيره تمامًا، سواء بالبقاء، أو الرحيل لخوض تجربة جديدة في السعودية.


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  • صفقات الهلال .. القادمون والراحلون

    وكان الهلال قد أعلن رسميًا عن تعاقده مع الثنائي صبري دهل وعبد الله العنزي، من صفوف الفيحاء والفتح، لمدة 5 مواسم، فيما قرر توجيه الشكر إلى عبد الله رديف وأحمد أبو راسين، فضلًا عن انتقال محمد القحطاني إلى القادسية.

    وبخلاف الصفقات المُعلنة، فإن اسم الهلال ارتبط بمفاوضات مع عدد من نجوم الكرة العالمية، على غرار كريسينسيو سمرفيل، جناح وست هام، كما ذكر الصحفي ساشا تافوليري، وأيضًا الحديث عن رافينيا، نجم برشلونة، فيما أشارت تقارير إلى رغبة سيموني إنزاجي، بتدعيم الفريق بظهير أيمن أجنبي، من فئة المواليد، خلال الفترة المُقبلة.

    وكانت صحيفة "اليوم"، قد أشارت إلى تقدم الهلال بعرض لضم الثنائي المغربي إلياس أخوماش وعبد الصمد الزلزولي، حيث عرض الزعيم رسميًا، التعاقد مع أخوماش لمدة 5 سنوات، مقابل 10 ملايين يورو، لإقناعه بمغادرة فياريال، كما يتابع عن كثب، جناح ريال بيتيس، فيما تبقى الموافقة مرهونة بحسم المنافسة مع الأندية الأوروبية التي تطمح لضم اللاعبين في الصيف.

    في المقابل، بات المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو، قريبًا من مغادرة الهلال، بعد الاتفاق على رحيله إلى أياكس أمستردام، فيما لا تمانع الإدارة النظر في العروض لضم مالكوم أوليفيرا، بشرط تلقي عرض مناسب.