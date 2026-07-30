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أهم صفقات اللاعبين هذا الأسبوع | سمرفيل إلى الهلال وإضافة هجومية لبرشلونة وتشيلسي يعزز دفاعه ويتخلى عن جارناتشو
- Getty Images
أليخاندرو جارناشو (من تشيلسي إلى أستون فيلا - على سبيل الإعارة)
يواصل نادي أستون فيلا نشاطه المكثف خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث ضم إلى صفوفه اللاعب أليخاندرو جارناشو، الذي انتقل إلى الفريق على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قادمًا من تشيلسي.
وقد واجه جارناشو صعوبات خلال معظم موسمه الأول في ستامفورد بريدج، ولم يسجل سوى مرة واحدة في الدوري الإنجليزي الممتاز عقب انتقاله من مانشستر يونايتد.
وبالتالي، ستقع على عاتق مدرب أستون فيلا، أوناي إيمري، مهمة إعادة إحياء مسيرة اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا خلال الأشهر الـ12 المقبلة.
- Getty Images Sport
دايزن مايدا (من سلتيك إلى إبسويتش تاون - 10 ملايين جنيه إسترليني)
أكد دايزن مايدا مكانته كأسطورة حديثة في صفوف «سلتيك» بعد أن قادت أهدافه «البويز» إلى تحقيق الثنائية المحلية في نهاية الموسم الماضي، لكنه غادر الآن الفريق بعد إتمام انتقاله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز للعب مع نادي «إبسويتش تاون».
يغادر اللاعب الدولي الياباني مايدا نادي «سلتيك» بعد أن سجل 79 هدفاً في 212 مباراة خاضها مع النادي، وستكون مهمته الآن هي ضمان ألا يتعرض «إبسويتش» للهبوط مرة أخرى إلى دوري الدرجة الثانية في أول محاولة له.
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كاسبر هوج (من بودو/جليمت إلى سلتيك - 11 مليون جنيه إسترليني)
وعلى جانب آخر، سارع نادي «سلتيك» إلى تعزيز خط هجومه بالتعاقد مع المهاجم كاسبر هوج من بودو جليمت.
وكان اللاعب الدولي الدنماركي أحد أبرز النجوم الصاعدين في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، حيث ساعدت أهدافه فريق «بودو/جليمت» في تحقيق انتصارات على «مانشستر سيتي» و«أتلتيكو مدريد» و«إنتر» في طريقه للوصول إلى دور الـ16. والآن، ينقل هوج موهبته إلى جلاسكو ليلعب مع بطل اسكتلندا.
- AFP
كريم أديمي (من بوروسيا دورتموند إلى برشلونة - 19 مليون جنيه إسترليني)
لم يرقَ كريم أديمي أبدًا إلى مستوى التوقعات التي أحاطت به في بوروسيا دورتموند عقب انطلاقته البارزة مع ريد بول سالزبورج، لكن ذلك لم يثنِ برشلونة عن التعاقد مع اللاعب الدولي الألماني.
وبفضل سرعته الخاطفة وقدرته الجيدة على إنهاء الهجمات، من المنتظر أن يضيف أديمي بُعدٍ جديد إلى خط هجوم هانسي فليك، حيث سيلتقي مجددًا بمدربه السابق في المنتخب الألماني في كتالونيا.
- AFP
ماتيس أبلين (من نانت إلى موناكو - 21.5 مليون جنيه إسترليني)
أظهر نادي موناكو في السنوات الأخيرة براعة في اكتشاف المواهب الهجومية، بعد أن حقق نجاحًا من خلال التعاقد مع فولارين بالوجن وميكا بييرث، ويأمل النادي في أن يكون قد عثر على كنز ثمين مرة أخرى في ماتيس أبلين.
ويأتي اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا قادمًا من نادي نانت، بعد أن سجل 24 هدفًا في جميع المسابقات خلال المواسم الثلاثة الماضية، حيث لم تكن جهوده كافية لمنع ناديه السابق من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي في موسم 2025-2026.
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سانتياجو كاسترو (من بولونيا إلى روما - 30 مليون جنيه إسترليني)
حسم نادي روما أول صفقة انتقالات له هذا الصيف، في إطار استعداداته للعودة إلى دوري أبطال أوروبا، بضم المهاجم الأرجنتيني سانتياجو كاسترو قادمًا من بولونيا.
ويصل اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا إلى العاصمة الإيطالية بعد أن سجل 33 هدفًا وصنع نفس العدد من التمريرات الحاسمة خلال موسمين ونصف في الدوري الإيطالي، وسيرتدي القميص رقم 9 مع «الجيالوروسي» بعد انتقال أرتيم دوفبيك في الاتجاه المعاكس.
- Getty Images
كريستوس تزوليس (من كلوب بروج إلى أرسنال - 34 مليون جنيه إسترليني)
على الرغم من فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لا ينوي آرسنال أن يكتفي بما حققه من إنجازات، وقد أبرم أول صفقة كبيرة له هذا الصيف بالتعاقد مع مهاجم كلوب بروج كريستوس تزوليس.
ويصل اللاعب الدولي اليوناني إلى شمال لندن بعد موسم أخير مذهل في بلجيكا سجل خلاله 22 هدفاً وصنع 29 تمريرة حاسمة، وسيُعهد إلى تزوليس الآن بملء الفراغ الذي خلفه رحيل لياندرو تروسارد إلى بشكتاش في صفوف «المدفعجية».
- AFP
لي كانج-إن (من باريس سان جيرمان إلى أتلتيكو مدريد - 34 مليون جنيه إسترليني)
ودّع أتلتيكو مدريد أسطورة النادي أنطوان جريزمان في نهاية الموسم الماضي، وقد خطا النادي الآن خطوة مهمة لتعويض خسارة لاعب الوسط الهجومي هذا من خلال التعاقد مع لي كانج-إن قادمًا من باريس سان جيرمان.
وقضى اللاعب الكوري الجنوبي ثلاثة مواسم في حديقة الأمراء، حيث حصد العديد من الألقاب، لكنه اكتفى في الغالب بمشاركات قصيرة بعد دخوله من مقاعد البدلاء.
ومع ذلك، من الواضح أن أتلتيكو يثق في موهبته، بعدما أعاد الكوري الجنوبي إلى الدوري الإسباني، حيث لفت الأنظار سابقاً مع كل من فالنسيا ومايوركا.
- Getty Images
ماكسنس لاكروا (من كريستال بالاس إلى تشيلسي - 52 مليون جنيه إسترليني)
قد لا يكون انتقال ماكسنس لاكروا من أبرز صفقات تشيلسي الصيفية، لكنه قد يتبين أنه أحد أهمها بسبب القيمة الدفاعية الكبيرة لللاعب الفرنسي.
وقد واجه «البلوز» صعوبة في تشكيل ثنائي ثابت في قلب دفاعهم، لكن ضم اللاعب الدولي الفرنسي لاكروا، الذي أثبت جدارته في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد موسمين ناجحين مع كريستال بالاس، من شأنه أن يضفي بعض الاستقرار على خط دفاع تشابي ألونسو في غرب لندن.
- Getty Images Sport
كريسينسيو سمرفيل (من وست هام إلى الهلال - 55 مليون جنيه إسترليني)
لا تزال أندية الدوري السعودي للمحترفين تمتلك أموالاً وفيرة لإنفاقها، وقد لجأ نادي الهلال إلى احتياطياته النقدية لضمان التعاقد مع كريسينسيو سمرفيل من تحت أنف نادي روما.
وكان سمرفيل أحد أبرز لاعبي وست هام في الموسم الماضي على الرغم من هبوط الفريق من الدوري الإنجليزي الممتاز، كما قدم أداءً مبهراً مع منتخب هولندا في كأس العالم.
ومن المتوقع، بالتالي، أن يزدهر هذا الجناح البالغ من العمر 24 عاماً في دوري روشن السعودي.
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