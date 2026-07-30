أهم صفقات اللاعبين هذا الأسبوع | سمرفيل إلى الهلال وإضافة هجومية لبرشلونة وتشيلسي يعزز دفاعه ويتخلى عن جارناتشو

يواصل نادي أستون فيلا نشاطه المكثف خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث ضم إلى صفوفه اللاعب أليخاندرو جارناشو، الذي انتقل إلى الفريق على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قادمًا من تشيلسي.

وقد واجه جارناشو صعوبات خلال معظم موسمه الأول في ستامفورد بريدج، ولم يسجل سوى مرة واحدة في الدوري الإنجليزي الممتاز عقب انتقاله من مانشستر يونايتد.

وبالتالي، ستقع على عاتق مدرب أستون فيلا، أوناي إيمري، مهمة إعادة إحياء مسيرة اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا خلال الأشهر الـ12 المقبلة.