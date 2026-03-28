عقده ينتهي قريبًا .. إنزاجي يعود للتفاوض مع "قاهر السرطان" لتدعيم صفوف الهلال

المدافع الإيطالي المخضرم فرانشيسكو أتشيربي مر بالعديد من الاختبارات الصعبة في حياته الشخصية؛ بعيدًا عن مسيرته الرياضية، التي شهدت لعبه بقمصان العديد من الأندية المحلية.

أصعب الاختبارات التي مر بها أتشيربي؛ هي إصابته بمرض "السرطان" مرتين، في الفترة من 2013 إلى 2014.

وبينما كان أتشيربي يجري الفحوصات الطبية صيف عام 2013، للانضمام إلى صفوف نادي ساسولو الإيطالي، قادمًا من مواطنه جنوى؛ تم اكتشاف معاناة المدافع الإيطالي المخضرم من مرض "سرطان الخصية".

وخضع أتشيربي لجراحة ناجحة؛ حيث تم الإعلان عن شفائه من "السرطان"، قبل أن يتجدد المرض عليه مجددًا في نوفمبر 2013.

ودخل المدافع الإيطالي المخضرم في حالة نفسية صعبة؛ إلا أنه نجح من خلال الإرادة والعزيمة، أن يتغلب على "السرطان" للمرة الثانية.

وعن ذلك يقول أتشيربي في تصريحات سابقة لـ"أولتيمو أومو": "عندما أُصِبتُ بـ(السرطان) للمرة الثانية؛ كنتُ أصرخ في بيتي، مطالبًا المرض بالخروج من جسدي".

وشدد فرانشيسكو أتشيربي على أنه قرر في النهاية، أن يستمر في نفس نمط حياته وأن لا يجعل المرض يغيّره أبدًا؛ حتى اكتشف أنه شفيّ نهائيًا منه، رغم أنه كان يحصل على دواء للإسهال بـ"الخطأ" وليس الغثيان.



