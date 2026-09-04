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علي سمير

فيديو | "صفقة سنغالية على أعتاب الأهلي" .. صحفي عالمي معروف : الأندية السعودية أصبحت حلم الجميع لجني الأمول

الأهلي
دوري روشن السعودي
انتقالات
موناكو
ميتز
الدوري الفرنسي
الدوري الفرنسي الدرجة الثانية
P. Cabral
A. Toure

اعتراض على قيمة لاعب موناكو

كشف الصحفي ساشا تافوليري، عن اقتراب الأهلي من التعاقد مع صفقة جديدة في اللحظات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قبل إغلاق الميركاتو في المملكة العربية السعودية.

وقال الإعلامي المعروف، إن الأهلي دخل في مفاوضات جارية مع ألفا توريه، لاعب وسط نادي ميتز الفرنسي، في صفقة تصل قيمتها 5 مليون دولار و500 ألف كمكافأة.

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    تفاصيل الصفقة

    الإعلامي السعودي "بتال القوس" استضاف تافوليري عبر برنامج "في المرمى"، للحديث عن العديد من الأمور الخاصة بشؤون الكرة السعودية، ومنها صفقة اللاعب السنغالي ألفا توريه الذي يبلغ من العمر 20 سنة.

    وقال تافوليري:"ألفا توريه يعتبر من الأهداف المهمة جدًا بالنسبة للأهلي، وهو لاعب مثير جدًا للاهتمام بسبب القوة التي يتمتع بها، لديه قدرات وإمكانيات كبيرة جدًا ولا يزال صغيرًا في السن".

    وأضاف:"الأهلي مستعد لدفع 5 مليون دولار بالإضافة إلى 500 ألف كمكافأة لتوقيع الاتفاق، المحادثات مستمرة وجارية، ولكن كما قلت، الوضع الراهن في الأهلي يمثل إشكالية كبيرة للصفقة، ولكن إدارة النادي ستتعامل مع المدير الرياضي المؤقت لإتمام الأمور".

    ويقصد هنا تافوليري، قيام الأهلي بالتخلي عن مديره الرياضي روي بيدرو من منصبه، ولكنه أكد أن الصفقة قد تتم بنجاح على الرغم من حالة الارتباك التي ظهرت في الساعات الأخيرة.


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  • Liverpool FC v AS Monaco - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    هل تتعرض الأندية السعودية للاستغلال؟

    وفي سياق منفصل، قام بتال القوس بالتشكيك في نوايا بعض الأندية، خلالها مفاوضاتها مع كبار دوري روشن السعودي، ومحاولة استغلالها من الناحية المالية في بيع اللاعبين.

    وقال لساشا تافوليري:"من غير المنطقي أن يطلب موناكو من الأهلي 44 مليون ريال مقابل بابي كابرال، وهو لاعب عمره 19 سنة ولا يلعب أساسيًا بفريقه".

    وأضاف:"إنه شيء لا يصدق، أنتم تطمعون في الأندية السعودية بطلب هذه الأموال".


  • "حلم لجني الأموال"

    وقال له الصحفي المعروف:"يجب أن نتفهم سبب طلب هذا المبلغ من الأهلي، وهو أن جورج مينديش وكيل اللاعبين الذي يحاول يسعى موناكو عن طريق ضخ المزيد من الأموال في ميزانية النادي".

    وأوضح:"لا شك أن المبلغ كبير جدًا، ولكن هذا أمر طبيعي في حالة الاستعانة بوكيل لاعبين من العيار الثقيل مثل مينديش".

    وواصل حديثه:"أتفهم اعتراضك، ولكن الأندية تدفع الأموال مقابل إمكانيات اللاعبين وليس مستواهم الحالي".

    وهنا تدخل بتال القوس واتهم البعض بالطمع في الأندية السعودية، ليرد عليه ساشا:"هذا مضحك، لا، في الحقيقة هم يبحثون عن أندية دوري روشن كحلم لجني الأموال نظير بيع اللاعبين".

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  • وضع عام في سوق الانتقالات

    وعلى جانب آخر، أكد الصحفي المختص بأخبار سوق الانتقالات، أن أسعار اللاعبين ارتفعت بسعر عام خاصة في الميركاتو الأخير، حيث شاهدنا العديد من الأسماء تنتقل بمبالغ لا تتناسب مع خبراتها.

    واستشهد بجيسي بيسيو لاعب كلوب بروج السابق الذي لم يشارك مع الفريق الأول للنادي البلجيكي، ولكنه انضم لبرشلونة مقابل 10 ملايين يورو، مما يعكس مدى ارتفاع أسعار اللاعبين.