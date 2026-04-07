"انتقادات عثمان ديمبيلي اللاذعة لباريس سان جيرمان أثمرت نتائج إيجابية"، فيتينيا يدافع عن انتقاد الجناح الحائز على جائزة الكرة الذهبية لزملائه علنًا

يعود هذا الجدل إلى منتصف شهر فبراير، عندما انتقد ديمبيلي، الذي كان يشعر بالإحباط، موقف زملائه في الفريق عقب الهزيمة المخيبة للآمال بنتيجة 3-1 أمام رين. ولم يتردد اللاعب الدولي الفرنسي في تقييمه بعد المباراة، مطالبًا بعض اللاعبين بالتوقف عن اللعب لمصلحتهم الشخصية والبدء في إعطاء الأولوية لشعار النادي.

وقال ديمبيلي في ذلك الوقت: "أعتقد أننا يجب أن نبذل المزيد من الجهد، ويجب علينا قبل كل شيء أن نلعب من أجل باريس سان جيرمان حتى نتمكن من الفوز بالمباريات". "لأننا إذا لعبنا بمفردنا على أرض الملعب، فلن تسير الأمور على ما يرام، ولن نفوز بالألقاب التي نريدها".

وأضاف: "في الموسم الماضي، وضعنا النادي والشعار وباريس سان جيرمان في المقام الأول، قبل التفكير في أنفسنا. أعتقد أننا بحاجة إلى استعادة ذلك مرة أخرى، خاصة في هذه المباريات. نحن نعلم أننا في النصف الثاني من الموسم. باريس سان جيرمان هو الذي يجب أن يأتي في المقام الأول، وليس الأفراد".



