حملته فشلت من قبل في الحصول على الدعم .. نجم سويسرا الأسبق يعلن عزمه الترشح بانتخابات فيفا منافسًا لجياني إنفانتينو

وفقًا لما أوردته شبكة ESPN، كان فيجا أول من أطلق حملة ضد إنفانتينو استعدادًا للانتخابات المقررة العام المقبل.

وقد خاض فيجا، الذي شارك في 23 مباراة مع المنتخب السويسري ولعب لفترات مع ناديي سلتيك وواتفورد، عملًا في مجال التمويل بشكل أساسي منذ اعتزاله.

وأعلن السويسري ترشحه يوم الأربعاء من خلال ملف من 11 صفحة، حيث قال: «أترشح لأن حياتي أعدتني لخدمة هذه الرياضة. أقف أمام أسرة كرة القدم العالمية بتواضع وتصميم وإحساس عميق بالمسؤولية. كرة القدم لا تخص الرؤساء أو الاتحادات أو الإداريين. كرة القدم أعظم من أي منصب أو فرد أو مؤسسة».