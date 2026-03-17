انتخابات برشلونة دليل جديد!.. ليونيل ميسي "برغوث ماكر" يحوّل معاركه الكروية إلى انتصارات شخصية

أخيرًا.. كان الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي أمام اختبار حقيقي، خلال فترة الانتخابات الرئاسية للعملاق الكتالوني برشلونة؛ وذلك على النحو التالي:
* أولًا: الدخول في المعركة الانتخابية؛ للانتقام من جوان لابورتا.
* ثانيًا: التزام الحياد التام أثناء الانتخابات؛ مع إبعاد نفسه عن المعارك بين المرشحين.
وحاول مرشحو برشلونة، وخاصة فيكتور فونت - الذي كان المنافس النهائي للابورتا على الرئاسة -؛ أن يقنعوا ميسي بمساندتهم في الانتخابات.
هذه المحاولات جاءت في ظل عداء الأسطورة الأرجنتينية للابورتا؛ وذلك بسبب تراجع الأخير عن وعده بتجديد عقد ليو في 2021، عندما كان رئيسًا لبرشلونة وقتها.
المهم.. ميسي فضل أن يبتعد تمامًا عن الانتخابات؛ تاركًا لأعضاء الجمعية العمومية أن يختاروا الأنسب لمستقبل النادي، حتى ولو كان لابورتا.
قرار ميسي حصل على إشادة من جميع الأوساط البرشلونية؛ حيث أثنوا على شخصيته التي لم تخلط بين العداء الشخصي، ومصلحة نادي طفولته.
وقارت الكثير من أبناء كتالونيا بين موقف ميسي، وأسطورة برشلونة الآخر تشافي هيرنانديز؛ الذي خرج بتصريحات اتضح كذبها فيما بعد، وذلك من أجل مساندة فونت وهزيمة لابورتا.
والجميع يعلم أن تشافي دخل هو الآخر في عداء مع لابورتا؛ بسبب قيام الأخير بإقالته من القيادة الفنية للفريق الأول، صيف عام 2024.
ومن هُنا وبعد انتخاب لابورتا لـ"ولاية جديدة"، من 2026 إلى 2031؛ خرج ميسي فائزًا رغم بقاء عدوه على رأس نادي برشلونة، بينما خسر الكثيرون وعلى رأسهم فونت وتشافي.
نعم.. ميسي كان من الممكن أن يخسر الكثير، إذا تبع أسلوب تشافي، باقتحام الصراع الانتخابي لبرشلونة، من أجل الانتقام الشخصي فقط؛ وهو الأمر الذي تجنبه تمامًا.