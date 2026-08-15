فيديو | سامي الجابر: انتخابات الاتحاد السعودي تنقصها الشفافية .. ومحمد نور ردًا عليه : لديك كل شيء إلا الإنجليزي!

أشارت لجنة الانتخابات إلى أن قراراتها جاءت عقب انتهاء أعمال الفحص والتدقيق لملفات المترشحين خلال الفترة من 2 إلى 7 أغسطس الجاري.

واعتمدت اللجنة القائمة الأولية لبدر الرزيزاء، والتي تضم لؤي مشعبي مرشحًا لنيابة الرئيس، إلى جانب مرشحي العضوية: لمياء بنت إبراهيم بن بهيان، فهد المنصور، سلمان السديري، ثامر السعدون، عمر الجريسي، نيكولاس آرثر كوارد، وجيرارد بيرنارد رودي.

وفي المقابل، تم استبعاد القوائم الخمس المتبقية لكل من: خالد الغامدي، فهد الغفيلي، حاتم خيمي، أحمد الوادعي، وشاكر العصيمي.

استندت قرارات الاستبعاد إلى أحكام المادة (33/2/د) من النظام الأساسي، والتي تشترط في رئيس مجلس الإدارة امتلاك خبرة رياضية في مجال كرة القدم محليًا أو دوليًا لا تقل عن سنتين خلال آخر خمس سنوات في مناصب قيادية، بجانب شرط إتقان اللغة الإنجليزية.

وشمل الاستبعاد المادة ذاتها بالاقتران مع بند المؤهل الجامعي والخبرة الكروية وإقامة الرئيس ونائبه داخل المملكة.

أما قائمة شاكر العصيمي فقد استبعدت استنادًا إلى المادة (4/26) الخاصة بالتزكيات، حيث قدّم تزكيات من خارج الأندية الأعضاء بالجمعية العمومية، إضافة لعدم استيفاء شرطي اللغة الإنجليزية والخبرة.

وأوضحت "الرياضية" أن عدم تجاور اختبارات المقابلة باللغة الإنجليزية المعتمدة لدى الشركة البريطانية المخصصة كان السبب الرئيسي في عدم اعتماد قائمة خالد الغامدي.



