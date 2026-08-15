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Sami Al-JaberSocial gfx/ Goal Arabia
علي سمير

فيديو | سامي الجابر: انتخابات الاتحاد السعودي تنقصها الشفافية .. ومحمد نور ردًا عليه : لديك كل شيء إلا الإنجليزي!

السعودية
دوري روشن السعودي
الهلال

تحدث عن مواصفاتها للرئيس الأنسب

أبدى سامي الجابر أسطورة الهلال السعودي، امتعاضه من الطريقة التي تدار بها انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم في الوقت الحالي.

الرئيس السابق ياسر المسحل أعلن استقالته من منصبه في يونيو الماضي، عقب خروج المنتخب السعودي من بطولة كأس العالم 2026 من دور المجموعات.

وحاليًا تثار حالة من الجدل والترقب في الأوساط السعودية، حول الرئيس الجديد للاتحاد، من أجل قيادة كرة القدم في البلاد خلال المرحلة المقبلة.


  • اعتراض سامي الجابر

    محادثة دارت بين أسطورتي الكرة السعودية محمد نور وسامي الجابر، خلال تواجدهما في برنامج "نادينا" على شبكة "إم بي سي"، للحديث عن انتخابات رئاسة الاتحاد.

    وقال في تصريحاته إن الانتخابات الحالية تفتقر إلى الشفافية، مشددًا على ضرورة تقدم المرشحين بملفات واضحة بشأن مستقبل اللعبة في السعودية في السنوات المقبلة.

    وتحدث كذلك عن ضرورة تطوير الفئات السنية، والعمل على تطوير بطولة دوري روشن السعودي، والتعافي من التعثرات والأزمات التي وقعت في الفترة الأخيرة.


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  • مزحة محمد نور

    وفي هذا السياق، قال النجم السعودي السابق محمد نور تعليقًا على حديث الجابر:"كل الاشتراطات تنطبق عليك لتكون رئيس الاتحاد، إلا الإنجليزي".





  • اللغة الإنجليزية وغياب الخبرة يطيحان بالمنافسين

    أشارت لجنة الانتخابات إلى أن قراراتها جاءت عقب انتهاء أعمال الفحص والتدقيق لملفات المترشحين خلال الفترة من 2 إلى 7 أغسطس الجاري.

    واعتمدت اللجنة القائمة الأولية لبدر الرزيزاء، والتي تضم لؤي مشعبي مرشحًا لنيابة الرئيس، إلى جانب مرشحي العضوية: لمياء بنت إبراهيم بن بهيان، فهد المنصور، سلمان السديري، ثامر السعدون، عمر الجريسي، نيكولاس آرثر كوارد، وجيرارد بيرنارد رودي. 

    وفي المقابل، تم استبعاد القوائم الخمس المتبقية لكل من: خالد الغامدي، فهد الغفيلي، حاتم خيمي، أحمد الوادعي، وشاكر العصيمي.

    استندت قرارات الاستبعاد إلى أحكام المادة (33/2/د) من النظام الأساسي، والتي تشترط في رئيس مجلس الإدارة امتلاك خبرة رياضية في مجال كرة القدم محليًا أو دوليًا لا تقل عن سنتين خلال آخر خمس سنوات في مناصب قيادية، بجانب شرط إتقان اللغة الإنجليزية.

    وشمل الاستبعاد المادة ذاتها بالاقتران مع بند المؤهل الجامعي والخبرة الكروية وإقامة الرئيس ونائبه داخل المملكة. 

    أما قائمة شاكر العصيمي فقد استبعدت استنادًا إلى المادة (4/26) الخاصة بالتزكيات، حيث قدّم تزكيات من خارج الأندية الأعضاء بالجمعية العمومية، إضافة لعدم استيفاء شرطي اللغة الإنجليزية والخبرة. 

    وأوضحت "الرياضية" أن عدم تجاور اختبارات المقابلة باللغة الإنجليزية المعتمدة لدى الشركة البريطانية المخصصة كان السبب الرئيسي في عدم اعتماد قائمة خالد الغامدي.


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  • saudi uruguay(C)Getty Images

    آخر تطورات الانتخابات

    وفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط" فإن خالد الغامدي تقدم بالطعن إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي، بخصوص قبول قائمة بدر الزريزاء ودخولها معركة الانتخابات، معترضًا على وجود 9 أعضاء فقط، مؤكدًا أن العدد يجب أن يكون أكبر بقليل.

    ولكن من المقرر أن يتم رفض هذا الطعن، بسبب المادة 33 من نظام الاتحاد السعودي، والتي تقول إن مجلس الإدارة يجب أن يتكون من 12 عضوًا بحد أقصى، مما يعني أنه لا يشترط الوصول لهذا العدد، بل يضعه كسقف لعدم تخطيه.

    وفي سياق متصل، سيتم الإعلان عن قوائم المرشحين النهائية في 26 أغسطس، قبل إجراء الانتخابات امام الجمعية العمومية غير العادية في 30 من نفس الشهر.

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