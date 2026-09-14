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علي رفعت

اليوم عرفنا لماذا توقف باز عن التسجيل؟!.. خدعة فابريجاس التي غيرت وجه كومو!

فقرات ومقالات
كومو ضد بارما
كومو
بارما
الدوري الإيطالي
نيكو باز

فوز هذا لكومو وأفضل مباريات باز لكن دون تسجيل!

حين تصبح لغة الأرقام الفردية خادعة للجماهير، تتجلى عبقرية التوظيف التكتيكي في أبهى صورها داخل المستطيل الأخضر.

صيام صانع الألعاب الشاب عن زيارة الشباك لم يكن تراجعًا في المستوى الفني أو هبوطًا في منحنى التطور، بل كان بداية فصل جديد في فكر المدرب الإسباني الذي أعاد صياغة مفاهيم الخطورة الهجومية.

في مواجهة بارما الأخيرة، ظهرت الإجابة ساطعة لكل من تساءل عن سر التحول في أداء النجم الواعد نيكو باز، وكيف تحولت واجباته داخل الملعب من مجرد باحث عن التسجيل إلى مهندس حقيقي يحرك كل تفاصيل المنظومة الجماعية.


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  • imago-sport-1083337930.jpgLaPresse

    انتصار ثمين يعزز انطلاقة كومو

    حقق كومو أصحاب الأرض فوزًا مستحقًا على ضيفهم بارما بنتيجة هدفين لهدف في لقاء اتسم بالقوة والندية حتى صافرة النهاية، حيث بسط الفريق سيطرته على مجريات اللعب وتقدم مبكرًا في النتيجة خلال الشوط الأول. 

    واصل الفريق نهجه الهجومي الضاغط في الشوط الثاني ليضاعف تقدمه بهدف ثان مستحق، في حين لم يتمكن الضيوف إلا من تقليص الفارق بهدف متأخر في الوقت بدل الضائع، ليرفع كومو رصيده النقطي ويواصل مسيرته الإيجابية في الدوري بعد عروض قوية أكدت تطور شخصية الفريق تحت القيادة الفنية الحالية.


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  • imago-sport-1083338078.jpgLaPresse

    باز مهندس الإيقاع والخلخلة التكتيكية

    كشفت المباراة عن سر غياب نيكو باز عن التسجيل المباشر، بعدما رسم فابريجاس خطة متكاملة جعلت من الموهبة الأرجنتينية العقل المدبر لكل هجمة دون تقييده بواجب إنهاء الكرات بنفسه. 

    فرض باز نفوذه على منطقة العمليات منذ الدقائق الأولى، وهدد المرمى بمحاولة مبكرة أبعدها دفاع بارما بصعوبة من على خط المرمى، قبل أن يقدم تمريرة عرضية نموذجية في الدقيقة 23 تابعها زميله إلى داخل الشباك معلنًا الهدف الأول. 

    لم يقتصر تأثير اللاعب على صناعة الهدف، بل تحول إلى محطة لتنظيم التحولات السريعة وتوزيع الكرات في المساحات الخالية، وهو ما ظهر في تمريرته الذكية التي مهدت لفرصة خطيرة في الشوط الثاني، مؤكدًا أنه بات البوصلة التي توجه الهجوم وتصنع الفارق التكتيكي لزملائه حتى لحظة استبداله في الدقيقة 80.


  • Cesc FabregasGetty Images

    خدعة سحب الدفاع وانفجار الخط الخلفي

    تجلت الخدعة الكبرى للمدرب الإسباني في الدور المزدوج الذي لعبه خط الهجوم، حيث ركز مويس كين ثم بديله أناستاسيوس دوفيكاس على استدراج قلبي دفاع بارما إلى خارج مناطقهما وفتح مسارات التمرير نحو القادمين من الخلف، مضحين بفرص التسجيل المباشرة لخدمة المنظومة الجماعية. 

    هذا الضغط والتحرك الذكي مهد الطريق لعناصر الخط الخلفي ليتحولوا إلى أسلحة هجومية فتاكة، فتكفل قلب الدفاع رامون بوضع الهدف الأول، بينما قدم الظهير كايكي مواجهة استثنائية هدد فيها المرمى بكرة ساقطة قبل أن يتابع كرة مرتدة من الحارس ليسجل الهدف الثاني الحاسم في الدقيقة 83، ويصنع بعدها فرصة أخرى خطيرة. 

    واكتمل نجاح هذا الرهان التكتيكي بحسن إدارة فابريجاس لدكة البدلاء في النصف الثاني للمباراة، بعدما ضخت العناصر الشابة طاقة هجومية جديدة حافظت على التفوق وكسرت صمود حارس بارما الذي تصدى لفرص محققة كادت تزيد غلة الأهداف.


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  • nico paz 2_1Getty Images

    بيت القصيد

    كرة القدم الحديثة لم تعد تقاس أبدًا بعدد الأهداف الفردية التي يدونها المهاجم أو صانع اللعب في سجله الخاص، بل بالأدوار الخفية والمهام غير المرئية التي تنفذ بدقة متناهية لخدمة المجموعة.

    فابريجاس لم يحرم باز من هز الشباك، بل ارتقى بوعيه التكتيكي ليتحكم في إيقاع المباريات ويصبح صانع الانتصار الحقيقي، موجهًا رسالة بليغة مفادها أن التضحية بالأرقام الفردية في سبيل نجاح المنظومة هي العلامة الفارقة للفرق التي تبني مشروعًا للمستقبل.


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