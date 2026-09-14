اليوم عرفنا لماذا توقف باز عن التسجيل؟!.. خدعة فابريجاس التي غيرت وجه كومو!

حين تصبح لغة الأرقام الفردية خادعة للجماهير، تتجلى عبقرية التوظيف التكتيكي في أبهى صورها داخل المستطيل الأخضر.

صيام صانع الألعاب الشاب عن زيارة الشباك لم يكن تراجعًا في المستوى الفني أو هبوطًا في منحنى التطور، بل كان بداية فصل جديد في فكر المدرب الإسباني الذي أعاد صياغة مفاهيم الخطورة الهجومية.

في مواجهة بارما الأخيرة، ظهرت الإجابة ساطعة لكل من تساءل عن سر التحول في أداء النجم الواعد نيكو باز، وكيف تحولت واجباته داخل الملعب من مجرد باحث عن التسجيل إلى مهندس حقيقي يحرك كل تفاصيل المنظومة الجماعية.







