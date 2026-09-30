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أحمد فرهود

اليمن يكتب التاريخ في ليلة "بكاء الجماهير وتقليد كريستيانو رونالدو".. وهناك ما هو أخطر من الخسارة الكارثية يا البحرين!

فقرات ومقالات
اليمن
البحرين
كريستيانو رونالدو
البحرين ضد اليمن
كأس الخليج

ليلة تاريخية للمنتخب اليمني..

كرة القدم لعبة تجمع بين جميع المشاعر الإنسانية؛ فهي تسعدنا وتحزننا، تغضبنا وتهدئنا، وحتى إنها تبكينا في أحيانٍ كثيرة.

كل هذه المشاعر عاشها عشاق منتخبي اليمن والبحرين، مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة من منافسات "المجموعة الثانية" ببطولة كأس الخليج العربي 2026.

ورغم أن المباراة كانت تحصيل حاصل، بعد توديع اليمن والبحرين البطولة الخليجية رسميًا؛ فإنها لم تخلُ من الإثارة الكروية أبدًا، طوال الـ90 دقيقة.

وفي النهاية؛ نجح منتخب اليمن الأول لكرة القدم في تحقيق فوز كبير للغاية على نظيره البحريني، بخمسة أهداف مقابل اثنين.

أهداف اليمن جاءت بواسطة كل من "ناصر محمدوه الغواشي، عبدالواسع المطري، رامي الوسماني (ثنائية)، وعلي عباس"، في الدقائق 18 و31 و40 و44 و90+5 تواليًا.

أما ثنائية البحرين في الشباك اليمنية، في مباراة ليلة الأربعاء؛ فسجلها علي الدوسري وعلي مدن، في الدقيقتين السابعة و67.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز اليمن الكبير على البحرين..

  • Yemen 2026 Nasser Mohammedoh GFX GOAL ONLYGOAL AR

    منتخب اليمن في "خط تصاعدي" ببطولات كأس الخليج

    أثبت منتخب اليمن الأول لكرة القدم أن مشاركاته في بطولة كأس الخليج العربي، أصبحت في "خط تصاعدي" باستمرار؛ حتى لو ودع من دور المجموعات في النسخة الحالية، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية على أراضيها.

    نعم.. اليمن حقق فوزه الثاني تاريخيًا في بطولة كأس الخليج العربي؛ وذلك بعدما انتصر (5-2) على منتخب البحرين، مساء اليوم الأربعاء.

    مباراة اليمن والبحرين، في الجولة الثالثة من منافسات "المجموعة الثانية" ببطولة كأس الخليج العربي 2026؛ كانت بمثابة تحصيل حاصل، بعد توديع المنتخبين البطولة رسميًا.

    لكن هذا لم يمنع اليمن من تقديم مستوى كبير للغاية، مع تحقيق الانتصار على حامل لقب النسخة الماضية من البطولة؛ وهو منتخب البحرين.

  • imago-sport-1060568337.jpgZoonar

    3 حقائق يمنية "تاريخية" بعد الفوز على البحرين

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ يجب الإشارة إلى أن الانتصارين الوحيدين اللذين حققهما اليمن في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس الخليج العربي، كانا أمام المنتخب نفسه، وهو البحرين.

    منتخب اليمن فاز (2-1) على البحرين، خلال النسخة الماضية من بطولة كأس الخليج العربي "الكويت 2024"؛ إلا أنه ودع من دور المجموعات وقتها، بينما توج "غواصو اللؤلؤ" باللقب.

    ثم عاد المنتخب اليمني للفوز على نظيره البحريني (5-2)، في النسخة الحالية من بطولة كأس الخليج العربي "السعودية 2026"؛ لنكون أمام مجموعة من الحقائق المهمة، وهي:

    * أولًا: تحقيق اليمن أكبر انتصار في تاريخه ببطولة كأس الخليج العربي.

    * ثانيًا: تحقيق اليمن الانتصار في نسختين متتاليتين ببطولة كأس الخليج العربي لأول مرة في تاريخه.

    * ثالثًا: إلحاق اليمن أكبر هزيمة بمنتخب البحرين في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس الخليج العربي.

    والحقيقة أن البحرين خسرت (2-5) أمام منتخب الكويت، في نسخة عام 1976؛ قبل أن تتكرر النتيجة نفسها ضد اليمن، مساء اليوم الأربعاء.

    وكل ذلك تأكيد لما ذكرناه في السطور الماضية من تقريرنا؛ بأن المنتخب اليمني يسير في "خط تصاعدي" ببطولة كأس الخليج.

  • Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2Getty Images Sport

    إثارة يمنية بين بكاء الجماهير وتقليد رونالدو!

    وبما أننا لا نزال نتحدث عن منتخب اليمن الأول لكرة القدم، الذي أبهرنا في مواجهة البحرين مساء الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة من منافسات "المجموعة الثانية" ببطولة كأس الخليج العربي 2026؛ فيجب التوقف عند لقطتين مثيرتين، وهما:

    * أولًا: بكاء الجماهير في المدرجات.

    * ثانيًا: احتفالية النجم اليمني ناصر محمدوه الغواشي.

    نعم عزيزي القارئ؛ المباراة تحصيل حاصل والمنتخب اليمني ودع من دور المجموعات رسميًا، إلا أن الجماهير لم تستطع تمالك نفسها في المدرجات.

    الجماهير اليمنية "كبارًا وصغارًا"، كانوا يبكون متأثرين بأداء منتخب بلادهم الرائع، وتسجيله الهدف تلو الآخر في الشباك البحرينية.

    أما الغواشي؛ فقد قلد احتفالية "Siiii" الشهيرة للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، بعد تسجيله الهدف الأول في مرمى البحرين.

    وربما الإثارة تكمن في توقيت الاحتفالية وليس في تقليدها؛ حيث تأتي في وقت أشعل فيه رونالدو الجدل عالميًا، مع منتخب البرتغال.

    رونالدو غادر معسكر منتخب بلاده، خلال فترة التوقف الدولي الحالي، في ظل توتر مع المدير الفني جورج جيسوس؛ متوعدًا بكشف الحقائق، في الوقت المناسب.

    والعالم منقسم حاليًا حول رونالدو؛ إلا أن قطاعًا كبيرًا ينتقد تصرفاته المثيرة للجدل، خاصة في نهاية مسيرته الدولية.

    وكل ذلك أعطى إثارة خاصة إلى احتفالية الغواشي؛ الذي قلد فيها الأسطورة البرتغالية، مساء اليوم الأربعاء.

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    هناك ما هو أخطر من الخسارة يا البحرين

    أخيرًا.. لنتطرق إلى منتخب البحرين الأول لكرة القدم، الذي قدم بطولة كارثية في النسخة الحالية من كأس الخليج العربي؛ وذلك بعد أن توج باللقب عام 2024، في دولة الكويت بالذات.

    وجاءت نتائج البحرين، في النسخة الخليجية الحالية، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية على أراضيها؛ كالتالي:

    * الجولة الأولى: البحرين (0-2) قطر.

    * الجولة الثانية: البحرين (0-3) الإمارات.

    * الجولة الثالثة: البحرين (2-5) اليمن.

    ولم يمتلك منتخب البحرين أي حلول هجومية أو دفاعية، طوال البطولة بأكملها؛ لكن الأخطر من ذلك أن اللاعبين كانوا انهزاميين، ولم تكن لديهم أي غيرة على شعار وطنهم.

    وانضمت البحرين إلى المنتخبات التي توجت باللقب الخليجي، ثم قدمت مشاركة كارثية في النسخة التالية مباشرة، مع الخروج من دور المجموعات؛ بعد كل من:

    - 1/ السعودية في 2004.

    - 2/ قطر في 2007 و2017.

    - 3/ الإمارات في 2009.

    - 4/ عُمان في 2010 و2019.

    - 5/ العراق في 2024.

    ولابد من اتحاد البحرين أن يتدخل سريعًا؛ للوقوف على سر هذا التراجع المرعب في أداء المنتخب الوطني، وسبب ظهور اللاعبين بهذه الانهزامية الغريبة.