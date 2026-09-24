اليمن يدفع ثمن خوفه: زلاتكو يعثر على "مودريتش الإمارات".. والمشكلة المزمنة في طريقها للحل أخيرًا!

دائمًا ما امتلك منتخب الإمارات الأول لكرة القدم، نجومًا رائعين على المستوى الفردي؛ ولكنه كان يُعاني جماعيًا وتكتيكيًا، فوق أرضية المستطيل الأخضر.

هذه المشكلة المزمنة قد تختفي تدريجيًا، مع المدير الفني الكرواتي زلاتكو داليتش؛ بناءً على ما شاهدناه مبدئيًا في مواجهة الإمارات ضد منتخب اليمن، مساء اليوم الخميس.

الإماراتيون قدّموا مستوى جيد للغاية جماعيًا وتكتيكيًا، رغم أن منتخبهم الوطني لم يصل إلى مرحلة الإبهار بالطبع؛ وذلك خلال الفوز (4-0) ضد اليمن، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية ببطولة كأس الخليج العربي 2026.

رباعية منتخب الإمارات في شباك نظيره اليمني، مساء اليوم الخميس؛ جاءت بواسطة كل من "نيكولاس خيمينيز (هدفين)، نادر سهل بـ"الخطأ في مرماه" ولوان بيريرا"، في الدقائق 26 و36 و45+4 و51 تواليًا.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز الإمارات الكبير ضد منتخب اليمن..