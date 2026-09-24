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أحمد فرهود

اليمن يدفع ثمن خوفه: زلاتكو يعثر على "مودريتش الإمارات".. والمشكلة المزمنة في طريقها للحل أخيرًا!

فقرات ومقالات
الإمارات العربية المتحدة
زلاتكو داليتش
نيكولاس خيمينيز
الإمارات العربية المتحدة ضد اليمن
اليمن
كأس الخليج

بداية جيدة لزلاتكو مع المنتخب الإماراتي..

دائمًا ما امتلك منتخب الإمارات الأول لكرة القدم، نجومًا رائعين على المستوى الفردي؛ ولكنه كان يُعاني جماعيًا وتكتيكيًا، فوق أرضية المستطيل الأخضر.

هذه المشكلة المزمنة قد تختفي تدريجيًا، مع المدير الفني الكرواتي زلاتكو داليتش؛ بناءً على ما شاهدناه مبدئيًا في مواجهة الإمارات ضد منتخب اليمن، مساء اليوم الخميس.

الإماراتيون قدّموا مستوى جيد للغاية جماعيًا وتكتيكيًا، رغم أن منتخبهم الوطني لم يصل إلى مرحلة الإبهار بالطبع؛ وذلك خلال الفوز (4-0) ضد اليمن، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية ببطولة كأس الخليج العربي 2026.

رباعية منتخب الإمارات في شباك نظيره اليمني، مساء اليوم الخميس؛ جاءت بواسطة كل من "نيكولاس خيمينيز (هدفين)، نادر سهل بـ"الخطأ في مرماه" ولوان بيريرا"، في الدقائق 26 و36 و45+4 و51 تواليًا.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز الإمارات الكبير ضد منتخب اليمن..

  • Portugal v Croatia: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    زلاتكو داليتش.. العودة إلى الإمارات من الباب الكبير

    بعد أكثر من 9 سنوات ونصف؛ عاد المدير الفني الكرواتي زلاتكو داليتش إلى الملاعب الإماراتية مجددًا، وهذه المرة من بوابة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم.

    نعم.. زلاتكو تولى تدريب نادي العين الإماراتي، في الفترة من مارس 2014 إلى يناير 2017؛ قبل أن يرحل عن الفريق الأول لكرة القدم، ويبدأ رحلته مع منتخب بلاده.

    رحلة زلاتكو مع المنتخب الكرواتي، والتي امتدت من أكتوبر 2017 إلى يوليو 2026؛ كانت مليئة بالإنجازات الكبيرة، على النحو التالي:

    * 1/ وصافة كأس العالم 2018.

    * 2/ المركز الثالث في كأس العالم 2022.

    * 3/ وصافة دوري الأمم الأوروبية 2023.

    والآن.. يتولى زلاتكو تدريب المنتخب الإماراتي، وتحديدًا منذ وقع عقوده رسميًا في أغسطس الماضي؛ حيث بدأ مهمته من بطولة كأس الخليج العربي 2026، وبدون خوض أي مباراة ودية.

    ورغم ذلك؛ لم نشعر أبدًا أن زلاتكو خاض أولى مبارياته على رأس القيادة الفنية للمنتخب الإماراتي ضد نظيره اليمني، مساء اليوم الخميس.

    والحقيقة أننا رأينا انسجامًا كبيرًا، وانضباطًا تكتيكيًا واضحًا للغاية؛ بدرجة تُشعرنا أن هذا المدرب يتولى منصبه في منتخب الإمارات الأول لكرة القدم، منذ فترة طويلة.

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  • Croatia v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ماذا قدّم "إمارات زلاتكو" ضد منتخب اليمن في كأس الخليج؟

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية؛ سنتحدث الآن عن ما قدّمه المنتخب الإماراتي ضد نظيره اليمني، في أولى المباريات تحت القيادة الفنية للكرواتي زلاتكو داليتش.

    ويُمكن تلخيص ما قدّمه "إمارات زلاتكو" ضد اليمن، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية ببطولة كأس الخليج العربي 2026؛ فيما يلي:

    * أولًا: استحواذ كامل على الكرة؛ مع التحكم في رتم اللعب.

    * ثانيًا: بناء اللعب من الخلف إلى الأمام؛ بداية من خط الدفاع.

    * ثالثًا: تنويع الهجمات بين العمق والأطراف؛ لكسر دفاعات الخصم.

    ويكفي أن ننظر إلى الهدف الإماراتي الثالث، الذي سجله لوان بيريرا في الدقيقة 45+4؛ حيث سنرى كيف تم بناء الهجمة من الخلف عن طريق علاء الدين زهير، حتى انتهت إلى داخل شباك الخصم.

    وإلى جانب كل ذلك؛ لعبت "المهارات الفردية" دورًا كبيرًا للغاية، في إضافة الجمالية على أسلوب داليتش التكتيكي.

  • Qatar vs United Arab Emirates: FIFA World Cup QualifierGetty Images Sport

    نيكولاس خيمينيز.. زلاتكو يعثر على "مودريتش الإمارات" ولكن!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر، وتحديدًا "الفرديات" في منتخب الإمارات الأول لكرة القدم؛ نستطيع القول إن الجهة اليمنى كانت الأكثر نشاطًا، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: تحركات الظهير الأيمن ماركوس ميلوني المتواصلة.

    * ثانيًا: روعة صانع الألعاب نيكولاس خيمينيز الذي كان يميل إلى الجانب الايمن أيضًا.

    * ثالثًا: مهارات الجناح الأيمن يوري سيزار مع سرعاته في المساحات وبين خطوط الخصم.

    وعندما نتحدث عن خيمينيز بالذات؛ يبدو لنا أنه سيكون بمثابة "لوكا مودريتش الإمارات"، في عهد المدير الفني زلاتكو داليتش.

    ونحن لا نتحدث هُنا عن المركز، أو التشابُه في أسلوب اللعب بالضرورة؛ وإنما عن اللاعب الذي يقوم عليه مشروع المنتخب بالكامل والربط مع زملائه، في خطة لعب زلاتكو.

    فإذا كان اعتماد هذا المدرب كبيرًا على مودريتش، في منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم؛ فيبدو أنه سيكون كذلك مع خيمينيز في الفريق الإماراتي، خلال الفترة القادمة.

    وهذا ما ظهر في المباراة الأولى ضد منتخب اليمن، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس الخليج العربي 2026؛ في انتظار اللقاءات القادمة بالطبع، ليكون الحكم أكثر واقعيًا.

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  • imago-sport-1078195498.jpgNaushad

    المنتخب اليمني.. عندما دفع ولد علي ثمن الخوف المبالغ فيه!

    وعلى الجانب الآخر.. لم نشعر بوجود المنتخب اليمني نهائيًا، بقيادة مديره الفني الجزائري نور الدين ولد علي؛ وذلك خلال مواجهته ضد نظيره الإماراتي، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية ببطولة كأس الخليج العربي 2026.

    المنتخب اليمني دخل المباراة بهدف واحد فقط، وهو الدفاع لا غير؛ لينتهي به الحال إلى واقع مؤلم، على النحو التالي:

    * أولًا: عدم تشكيل أي خطورة على مرمى الإمارات.

    * ثانيًا: استقبال الهدف تلو الآخر من الإمارات.

    * ثالثًا: الانهيار ذهنيًا ونفسيًا بعد كل هدف.

    أي أن المنتخب اليمني الأول لكرة القدم، دفع ثمن تحفظه المبالغ فيه ضد نظيره الإماراتي، منذ الدقيقة الأولى من عمر المباراة.

    إلا أنه لكي نكون منصفين أيضًا؛ فهُناك فوارق فنية كبيرة بين المنتخبين، ولذا فإن فتح الملعب ضد الإمارات كان سيُصنف بـ"الانتحار الكروي".

    وأمام الجهاز الفني للمنتخب اليمني، عملًا كبيرًا للغاية؛ من أجل منافسة الفرق الخليجية، وليست حتى الآسيوية أو العالمية.

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