اليد الحازمة لفلاسكو والقرار غير الشعبي لغاتوسو: لماذا من الصواب استدعاء تشيزا للمنتخب الوطني

يُعتبر اختيار تشيسا للمنتخب الوطني قراراً غير شعبي، وهو ما يستعد غاتوزو للرد عليه. فلم يتردد رينو أبداً في تحمل المسؤوليات، وإذا ما اختار استدعاءه، فهو مقتنع بأنه سيشكل قيمة مضافة، وليس لعدم وجود بدائل. وهناك أسباب تدعو إلى تصديقه. بـ 51 مباراة دولية، يعد اللاعب الذي يرتدي القميص رقم 14 حالياً في ليفربول، والذي لم يرتدي القميص الأزرق منذ دور الـ 16 في بطولة أوروبا 2024 (الخسارة أمام سويسرا)، المهاجم الأكثر مشاركة في التشكيلة، متقدماً على راسبادوري (45)، ريتيغي (26)، وكيان (24)، وسكاماكا (22)، وبيو إسبوزيتو (5). وهو ثالث أكثر اللاعبين مشاركة في المنتخب من بين هذه المجموعة، خلف دوناروما (79) وباريلا (68) فقط. إنه لاعب ذو خبرة، يحظى بتقدير زملائه، ويدرك أهمية المباريات الحاسمة، ويدرك مدى حساسية اللحظة. مهاجم يتمتع بخصائص لا يمتلكها أي لاعب آخر في التشكيلة، وقد تطور في ميرسيسايد، خاصة من الناحية النفسية. يمكنه أن يترك بصمة حقيقية عند دخوله من مقاعد البدلاء، بفضل قوته وجودته. وقد أثبت ذلك هذا العام مع الريدز. لا يمكنه أن يكون لاعبًا أساسيًا في المنتخب الإيطالي الحالي، لكنه يمكن أن يكون ورقة رابحة.