أحمد فرهود

اليابان | بلد الإيجار العائلي وقانون الخصر!.. غول آسيا يتسلح بـ"نسخة ميسي المُقلدة" لفك اللعنة المونديالية

كل ما تريد معرفته عن اليابان..

في بلاد الشمس المُشرقة، لا تتوقف الإثارة عند حدود التكنولوجيا؛ بل تمتد لتصوغ تفاصيل اجتماعية، تبدو للوهلة الأولى وكأنها ضرب من الخيال.

حديثنا هُنا عن اليابان؛ حيث تبرز قصص مدهشة تُبرهن على أن هذا البلد يعيش في عالم خاص به، تحكمه معايير توازن بين قيود الوظيفة واحتياجات الوجدان.

وتحت ظلال ناطحات السحاب في طوكيو، لا يخشى الموظفون الأربعينيون توبيخ المدير فحسب، بل يرتعدون من شريط القياس!؛ فمنذ عام 2008.. يفرض "قانون ميتابو" على الشركات، فحصًا سنويًا إلزاميًا لمحيط خصر العاملين - بحد أقصى 85 سم للرجال و90 سم للنساء -.

القانون لا يسجن "الزائدين في الوزن"، لكنه يجلد ميزانيات شركاتهم بغرامات مالية باهظة، إن فشلت في خفض سمنة موظفيها؛ مما جعلها تتحوّل إلى معسكرات صحية تقدّم حصصًا غذائية ورياضية إجبارية، لحماية جيوبها وصحة كوادرها.

وعلى الرصيف الآخر من الحياة اليابانية، وتحديدًا في زوايا العزلة القاتلة والمحافظة الشديدة على المظهر الاجتماعي؛ وُلِدت تجارة غريبة فريدة من نوعها، وهي "إيجار العائلات".

هذه الظاهرة تتيح للمواطن استئجار ممثل محترف، لمدة يوم أو حتى على مدار سنواتٍ عديدة، ليلعب دور "الأب، أو الزوج، أو الابن"، براتب يصل إلى 140 دولارًا في الساعة الواحدة؛ وذلك لسد فراغ عاطفي، أو لإنقاذ موقف اجتماعي محرج أمام الآخرين.

"ومن قانون الخصر وتجارة الإيجار العائلي، ننتقل الآن - عزيزي القارئ - إلى معشوقتنا الأولى كرة القدم؛ حيث سنتعرف معًا على منتخب اليابان، فهيا بنا"..

    البلد.. من رماد العزلة والحروب إلى قمة المجد التكنولوجي

    بين أساطير التأسيس الممتدة لقرون قبل الميلاد، وولادة القيصرية من رحم الشمس، نُسجت خيوط الحكاية؛ فاليابان التي بدأت كـ"جزر معزولة"، سرعان ما تحوّلت إلى إمبراطورية "ياماتو" الروحية.

    نعم.. عقيدة "الشنتو" المحلية تمازجت مع وافد البوذية، لتضع حجز الأساس لهوية فريدة؛ جعلت من الإمبراطور رمزًا لا يُمس، وشعبًا يقدس الأرض والجذور.

    ومع خفوت سلطة البلاط الإمبراطوري سياسيًا، صعدت إلى المسرح "جمهوررية السيف"؛ حيث عصر الساموراي وقادة "الشوغون"، الذين حكموا البلاد بقبضة من حديد.

    وخلال هذه الحقبة، دخلت اليابان في "السينغوكو" أو حرب السنوات المئة الأهلية؛ قبل أن ينجح القائد توكوجاوا إياسو في توحيدها عام 1600، فارضًا طوقًا من العزلة التامة الممتدة لنحو قرنين ونصف.

    لكن رياح التغيير لا تستأذن أحدًا، ففي منتصف القرن التاسع عشر، أجبرت المدافع الأمريكية اليابان، على إنهاء العزلة وفتح أبوابها على العالم؛ لتبدأ الملحمة الأبرز وهي "ثورة ميجي"، عام 1868.

    وفي أروقة هذا العصر، خلع اليابانيون عباءة الإقطاع، والتهموا العلوم الغربية بشغفٍ مذهل؛ ليتحوّلوا في عقود قليلة من مجتمع زراعي تقليدي إلى قوة صناعية وعسكرية كبرى، انتصرت على روسيا القيصرية في مفاجأة هزت أركان التاريخ.

    غير أن الطموح العسكري الجارف، قاد "إمبراطورية الشمس" إلى نفق مظلم؛ فتحالُف اليابان مع دول المحور في الحرب العالمية الثانية، انتهى بمشهد مأساوي تحت رماد "القنبلتين الذريتين" عام 1945.

    بعدها.. بدأت اليابان في معركة من نوع خاص، استبدلت فيها البنادق والمدافع بالمصانع؛ لتحقق "المعجزة الاقتصادية والتكنولوجيا"، التي أذهلت البشرية.

    المنتخب.. فريق جامعي تحوّل إلى "غول آسيوي" مرعب

    خاض منتخب اليابان أولى مبارياته عام 1917، ممثّلًا بـ"فريق جامعي"؛ حيث تلقى خسارة من نظيره الصيني (0-5)، أعقبها هزيمة فاضحة أخرى (2-15) ضد الفلبين.

    كان ذلك قبل تأسيس الاتحاد الياباني لكرة القدم بشكلٍ رسمي عام 1921؛ ومن ثم الانضمام إلى "فيفا"، بعدها بـ8 سنوات.

    وجاء أول إنجاز تاريخي للكرة اليابانية عام 1968؛ عندما حقق المنتخب الوطني "الميدالية البرونزية"، في دورة الألعاب الأولمبية "مكسيكو سيتي".

    ورغم هذا الإنجاز التاريخي؛ إلا أن كرة القدم في اليابان ظلت محصورة في إطار "الهواة ودوري الشركات"، مما تسبب في تراجع المنتخب الوطني وفشله في التأهُل إلى كأس العالم لعقود.

    وشهد عام 1992 نقطة التحوّل الحقيقية في تاريخ اليابان الكروي، وذلك بإطلاق مسابقة "دوري المحترفين"، مع وضع خطة طويلة الأجل لبناء المنشآت الرياضية وتطوير المواهب؛ بالإضافة إلى الاستعانة بالمدارس العالمية، مثل البرازيلي زيكو - لاعبًا ثم مدربًا -.

    ونتاج هذا القرار التاريخي؛ أصبح المنتخب الياباني بمثابة "الغول الآسيوي"، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: التتويج بأربع ألقاب في كأس أمم آسيا؛ وهي "1992، 2000، 2004 و2011".

    * ثانيًا: التأهُل إلى كأس العالم بانتظام ودون أي غياب؛ بداية من 1998 وحتى نسخة 2026.

    إلا أن منتخب اليابان الذي قدّم للعالم نجومًا كبار، أمثال "كونيشيجي كاماموتو (الهداف التاريخي بـ75 هدفًا)، كيسوكي هوندا، شينجي كاجاوا وهيديتوشي ناكاتا"؛ يرغب في كسر لعنة دور الـ16 ببطولة كأس العالم، والذي توقف عندها 4 مرات.

    من اللاعب الذي يجب أن أتابعه في منتخب اليابان؟

    تلقى هاجيمي مورياسو، المدير الفني لمنتخب اليابان الأول لكرة القدم، ضربة موجعة في بطولة كأس العالم 2026؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

    الضربة تمثّلت في "غياب" كاورو ميتوما، جناح نادي برايتون الإنجليزي، عن قائمة المنتخب الياباني المونديالية؛ بسبب معاناته من الإصابة.

    لذلك.. كل الأنظار ستكون موجهة إلى تاكيفوسا كوبو، جناح نادي ريال سوسييداد الإسباني، البالغ من العمر 24 سنة، والذي يُلقب بـ"ميسي اليابان" - بسبب المهارات الكبيرة التي يتمتع بها -؛ وذلك مع المنتخب الوطني، في بطولة كأس العالم 2026.

    كوبو أحد أبناء مدرسة "لاماسيا"، التابعة للعملاق الكتالوني برشلونة؛ حيث انضم إليها عام 2011، وهو في سن العاشرة.

    وتألق النجم الياباني مع الفئات السنية لبرشلونة؛ حتى جاء عام 2014 الذي غيّر كل شيء، وتحديدًا عندما وقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عقوبته الشهيرة ضد العملاق الكتالوني.

    "فيفا" فرض عقوبات عديدة ضد برشلونة، بسبب مخالفته قوانين التعاقد مع لاعبين "قُصّر"؛ حيث كان منها منع كوبو وعدد آخر من المواهب الشابة اللعب مع النادي، حتى بلوغ سن الـ18.

    لذا.. رحل كوبو عن العملاق الكتالوني في 2015، عائدًا إلى بلاده اليابان، من بوابة نادي إف سي طوكيو؛ حيث كانت الخطة إعادته عام 2019 عندما يكمل الـ18 سنة، وهو ما لم يتحقق.

    بل أكثر من ذلك؛ قام تاكيفوسا كوبو بتوجيه ضربة قوية إلى برشلونة، بعودته إلى إسبانيا من بوابة العملاق العاصمي ريال مدريد عام 2019.

    وقدّم ريال مدريد وعودًا كبيرة إلى كوبو، بأنه سيكون أحد نجوم الفريق الأول؛ إلا أن النادي لم ينفذ ذلك وقام بإعارته إلى أكثر من فريق إسباني، حتى باعه نهائيًا إلى ريال سوسييداد صيف 2022.

    * أرقام كوبو مع نادي ريال سوسييداد الإسباني:

    - مباريات: 164.

    - دقائق: 11.087.

    - مساهمات تهديفية: 47.

    - أهداف: 25.

    - تمريرات حاسمة: 22.

    وتوّج كوبو بلقب كأس ملك إسبانيا مع سوسييداد، في 2025-2026؛ كما تحصل على الدوري الأوروبي موسم 2020-2021، خلال فترة إعارته من ريال مدريد إلى فياريال الإسباني.

    موهبة تستحق المتابعة في منتخب اليابان؟

    حاول هاجيمي مورياسو، المدير الفني لمنتخب اليابان الأول لكرة القدم، أن يوازن بين النجوم أصحاب الخبرة والشباب؛ وذلك في القائمة التي قام باستدعائها للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، بشكلٍ رسمي.

    وهُناك اسم يجب متابعته عن كثب مع المنتخب الياباني، في بطولة كأس العالم 2026؛ وهو كيسوكي غوتو، مهاجم نادي سينت ترويدن البلجيكي.

    غوتو البالغ من العمر 20 سنة، قدّم موسمًا أكثر من رائع مع ترويدن في 2025-2026؛ حيث جاءت أرقامه، على النحو التالي:

    * مباريات: 39.

    * دقائق: 2.948.

    * مساهمات تهديفية: 21.

    * أهداف: 13.

    * تمريرات حاسمة: 8.

    ويتمنى هذا اللاعب أن يواصل تألُقه، في البطولة العالمية، وأن يُسجل أولى أهدافه بقميص منتخب بلاده؛ بعد أن فشل في ذلك خلال 85 دقيقة سابقة، موزعة على 3 مباريات.

    وإلى جانب غوتو.. لا يجب إغفال كينتو شيوجاي، مهاجم نادي فولفسبورج الألماني، البالغ من العمر 21 سنة؛ والذي سجل 10 أهداف في 26 مباراة مع فريقه، في موسم 2025-2026.

    حظوظ منتخب اليابان

    منتخب اليابان الأول لكرة القدم وقع في مجموعة "ليست سهلة"، ببطولة كأس العالم 2026؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

    "المجموعة السادسة" من بطولة كأس العالم؛ تضم كل من "هولندا، السويد تونس"، إلى جانب المنتخب الياباني.

    وكل المنتخبات لها حظوظ حقًا، في هذه المجموعة؛ لكن سيكون على اليابانيين الحظر، لأن تاريخ مواجهتهم ضد هولندا والسويد ليس لصالحهم.

    * تاريخ اليابان ضد هولندا:

    - مباريات: 3.

    - فوز: 0.

    - تعادل: 1.

    - خسارة: 2.

    * تاريخ اليابان ضد السويد:

    - مباريات: 5.

    - فوز: 1.

    - تعادل: 2.

    - خسارة: 2.

    وعلى العكس.. فازت اليابان 5 مرات، مقابل هزيمة وحيدة فقط ضد تونس؛ لذا قد يكون الانتصار على هذا المنتخب العربي الكبير، هو مفتاح التأهُل عن المجموعة.

