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علي رفعت

الولايات المتحدة وبلجيكا: العقاب جاء من القدر رأسًا لترامب وإنفانتينو.. بالوجون كاد يقلب الحسابات وبوليسيتش الضحية!

فقرات ومقالات
فولارين بالوجون
الولايات المتحدة الأمريكية ضد بلجيكا
الولايات المتحدة الأمريكية
بلجيكا
كأس العالم

العدالة تحققها الأقدام وحدث ما كان يجب أن يحدث!

جرع المنتخب البلجيكي نظيره الأمريكي مرارة هزيمة قاسية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في الموقعة المشتعلة التي احتضنتها مدينة سياتل لحساب الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2026 ليقطع الشياطين الحمر تذكرة العبور إلى ربع النهائي لمواجهة الماتادور الإسباني. 

وافتتح تشارلز دي كيتيلير المهرجان التهديفي لبلجيكا في الدقيقة الثامنة من الشوط الأول قبل أن يعادل براندن تيلمان النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 30 لكن دي كيتيلير عاد سريعًا بعد دقيقتين ليرجح كفة بلجيكا بالهدف الثاني. 

وفي الشوط الثاني انهار الجدار الأمريكي تمامًا لتستقبل شباكه الهدف الثالث بإمضاء هانز فاناكن في الدقيقة 56 واختتم البديل روميلو لوكاكو النتيجة بالهدف الرابع في الوقت المحتسب بدل من الضائع ليعلن نهاية الحلم الأمريكي وسط غضب عارم.


  • الهواتف السياسية الفاشلة ورقصة المنتصر

    لم تكن موقعة سياتل مجرد مواجهة كروية عابرة بل سبقتها عاصفة سياسية وقانونية غير مسبوقة وضعت النزاهة الرياضية في حقبة جياني إنفانتينو على المحك.

     تفجرت الأزمة بعد التدخل السافر لرفع عقوبة الإيقاف عن المهاجم الأمريكي فلوريان بالوجون إثر طرده في اللقاء السابق في قرار استثنائي من لجنة الانضباط بالفيفا. 

    وزاد الطين بلة اعتراف رئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب علنًا بطلبه مراجعة البطاقة الحمراء للمهاجم الشاب، الأمر الذي وضع رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو في موقف محرج للغاية بعد مبرراته الواهية حول استقلالية اللجان وسيادتها. 

    وخرجت الأزمة عن السيطرة بهجوم ضار من الاتحاد البلجيكي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وصولًا إلى التصريحات النارية لرئيس الفيفا السابق جوزيف بلاتر الذي وصف المشهد بأنه سقوط أخلاقي مروع، لتأتي النتيجة العريضة في الملعب بمثابة عقاب قدري صاعق نسف كل المحاولات السياسية لإنقاذ المنتخب الأمريكي خلف الكواليس.

    فاق هذا العقاب ما فعلوه نجوم بلجيكا داخل الملعب وخارجه، بنتيجة كبيرة ورقصة تقلد حركات دونالد ترامب نفسه!


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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    بالوجون بين جدار نجوي ومحاولة قلب الطاولة


    رغم الحصار النفسي والدفاعي الشرس الذي فرضه لاعبو بلجيكا على بالوجون بعد مشاركته المشبوهة قانونيًا، إلا أن المهاجم الأمريكي كاد يقلب كافة الحسابات السياسية والرياضية بفضل تحركاته الذكية.

     نجح بالوجون في الدقيقة 29 من الشوط الأول في إجبار الدفاع البلجيكي على ارتكاب خطأ عند حدود منطقة الجزاء، وهو الخطأ الذي جاء منه هدف التعادل الأمريكي بواسطة تيلمان.

    وكاد بالوجون أن يغير مجرى التاريخ في الدقيقة 81 من الشوط الثاني عندما تسلل من وراء المدافع براندون ميشيل مستغلًا سرعته ليدخل في انفراد تام بحارس المرمى تيبو كورتوا، لكن الأخير تصدى للكرة ببسالة حارِمًا أمريكا من تقليص الفارق ليضيع المهاجم الشاب أخطر فرصة حقيقية له في المباراة بعد أن كان المحطة الهجومية الأبرز لفريقه.


  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    الأرقام تفضح العزلة القاتلة

    كشفت لغة الأرقام والإحصائيات الخاصة بالمهاجم فلوريان بالوجون خلال المباراة عن مدى المعاناة والعزلة التامة التي فرضها عليه مدافع بلجيكا المتميز نجوي.

    ولمس بالوجون الكرة 21 مرة فقط طوال فترة وجوده في المستطيل الأخضر، وهو معدل يعكس قطع خطوط الإمداد عنه من وسط الملعب. 

    وفقد المهاجم الأمريكي الاستحواذ على الكرة في تسع مناسبات كاملة، مما يعني خسارته لنصف الكرات التي وصلت إليه تقريبًا. 

    وعلى مستوى الصراعات الثنائية، تفوق الدفاع البلجيكي بشكل كاسح، إذ لم يفز بالوجون سوى بصراع أرضي واحد من أصل ثلاثة، وفاز باثنين من الصراعات الهوائية الخمسة التي خاضها، مسجلًا غيابًا تامًا في المراوغات الناجحة لتؤكد الأرقام أن الحصار البلجيكي نجح في خنق المهاجم الذي تسبب في الكثير من الجدل تمامًا.


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  • القائد بوليسيتش الضحية الكبرى

    لم تتوقف المصائب الأمريكية عند حدود النتيجة والأرقام السلبية، بل امتدت لتطال القائد والنجم الأول كريستيان بوليسيتش الذي يبدو وأن القدر اختاره لعقاب الولايات المتحدة.

    وتعرض بوليسيتش للإصابة بشكل غريب للغاية بعد أن قام بتسديد قدم البلجيكي يوري تيليمانس في الشوط الثاني، بدلًا من الكرة، فبدلًا من أن يصاب لاعب المنتخب الضيف، سقط الأمريكي نفسه.

    حاول النجم الأمريكي التحامل على نفسه واللعب وهو يعرج، لكن الإصابة أجبرته على مغادرة أرضية الميدان في الدقيقة 58 باكيًا بحرقة على مقاعد البدلاء، ليخسر المنتخب الأمريكي قوته الضاربة ويسير بخطى ثابثة نحو توديع المونديال.


  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    بيت القصيد

    أثبتت معركة سياتل الكروية أن لوائح كرة القدم قد تخضع أحيانًا للهواتف والضغوطات السياسية في المكاتب المغلقة، لكن المستطيل الأخضر يظل دائمًا صاحب الكلمة العليا والعدالة المطلقة.

    ومهما بلغت قوة التدخلات لإنقاذ لاعب أو مجاملة دولة مستضيفة، فإن أقدام اللاعبين في الملعب هي التي تصيغ التاريخ في النهاية، لتخرج بلجيكا بانتصار رياضي مستحق، وتودع أمريكا البطولة بدرس قاسٍ يؤكد أن القدر لا يجامل أحدًا.


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