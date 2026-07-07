الولايات المتحدة وبلجيكا: العقاب جاء من القدر رأسًا لترامب وإنفانتينو.. بالوجون كاد يقلب الحسابات وبوليسيتش الضحية!

جرع المنتخب البلجيكي نظيره الأمريكي مرارة هزيمة قاسية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في الموقعة المشتعلة التي احتضنتها مدينة سياتل لحساب الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2026 ليقطع الشياطين الحمر تذكرة العبور إلى ربع النهائي لمواجهة الماتادور الإسباني.
وافتتح تشارلز دي كيتيلير المهرجان التهديفي لبلجيكا في الدقيقة الثامنة من الشوط الأول قبل أن يعادل براندن تيلمان النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 30 لكن دي كيتيلير عاد سريعًا بعد دقيقتين ليرجح كفة بلجيكا بالهدف الثاني.
وفي الشوط الثاني انهار الجدار الأمريكي تمامًا لتستقبل شباكه الهدف الثالث بإمضاء هانز فاناكن في الدقيقة 56 واختتم البديل روميلو لوكاكو النتيجة بالهدف الرابع في الوقت المحتسب بدل من الضائع ليعلن نهاية الحلم الأمريكي وسط غضب عارم.