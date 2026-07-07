الولايات المتحدة وبلجيكا: العقاب جاء من القدر رأسًا لترامب وإنفانتينو.. بالوجون كاد يقلب الحسابات وبوليسيتش الضحية!

لم تكن موقعة سياتل مجرد مواجهة كروية عابرة بل سبقتها عاصفة سياسية وقانونية غير مسبوقة وضعت النزاهة الرياضية في حقبة جياني إنفانتينو على المحك.

تفجرت الأزمة بعد التدخل السافر لرفع عقوبة الإيقاف عن المهاجم الأمريكي فلوريان بالوجون إثر طرده في اللقاء السابق في قرار استثنائي من لجنة الانضباط بالفيفا.

وزاد الطين بلة اعتراف رئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب علنًا بطلبه مراجعة البطاقة الحمراء للمهاجم الشاب، الأمر الذي وضع رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو في موقف محرج للغاية بعد مبرراته الواهية حول استقلالية اللجان وسيادتها.

وخرجت الأزمة عن السيطرة بهجوم ضار من الاتحاد البلجيكي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وصولًا إلى التصريحات النارية لرئيس الفيفا السابق جوزيف بلاتر الذي وصف المشهد بأنه سقوط أخلاقي مروع، لتأتي النتيجة العريضة في الملعب بمثابة عقاب قدري صاعق نسف كل المحاولات السياسية لإنقاذ المنتخب الأمريكي خلف الكواليس.

فاق هذا العقاب ما فعلوه نجوم بلجيكا داخل الملعب وخارجه، بنتيجة كبيرة ورقصة تقلد حركات دونالد ترامب نفسه!



