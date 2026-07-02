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محمود خالد

أسطورة أمريكا يتنفس الصعداء: البوسنة على الخريطة "رغم الوداع" .. ونجمها يثبت نحس رونالدو بعد إنجاز ميسي!

فقرات ومقالات
الولايات المتحدة الأمريكية
البوسنة والهرسك
كأس العالم
فولارين بالوجون
مالك تيلمان
كريستيانو رونالدو

الولايات المتحدة إلى ثمن نهائي كأس العالم..

رغم أن دور الـ16 ليس بجديد على المنتخب الأمريكي، إلا أن كتيبة ماورسيو بوتشيتينو، أثبت بأنها قد تكون الحصان الأسود في نهائيات كأس العالم 2026، بفوز مثير على البوسنة والهرسك، بنتيجة (2-0)، على ملعب ليفي.

فلوريان بالوجون، الذي فاجأ الجميع بثنائيته أمام باراجواي، عاد ليسجل هدفه الثالث في المونديال ضد البوسنة، فيما أضاف مالك تيلمان، الهدف الثاني في الدقيقتين 45 و82.

وقطع المنتخب الأمريكي، تذكرة العبور إلى دور الـ16 من كأس العالم، ليضرب موعدًا مع بلجيكا، التي تأهلت بريمونتادا رائعة، ضد السنغال، حيث ستقام المواجهة في الثالثة صباح يوم الثلاثاء المُقبل، بتوقيت مكة المكرمة.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مواجهة أمريكا والبوسنة..

  • "أين البوسنة على الخريطة؟"

    قبل المباراة، أثارت المراسلة التليفزيونية أبيجيل فيليز، جدلًا واسعًا، حول تصريحها الساخر من البوسنة والهرسك، حيث قالت إنها لا تعرف مكانها على الخريطة، وإنها بأي حال لا تشكل تهديدًا للولايات المتحدة التي ستفوز بسهولة.

    ورغم اعتذار فيليز، إلا أن هذا التصريح ربما يكون كفيلًا، بأن يُدخل لاعبي البوسنة المباراة، وسط رغبة عارمة في الانتقام، وأن يشاهد العالم أن تقع البوسنة على الخريطة "الكروية".

    التاريخ قد يذكر مباراة البوسنة وأمريكا، لسبب وحيد من الممكن أن يؤثر على مسيرة "أبناء العم سام" في مواجهة بلجيكا، وهي طرد فلوريان بالوجون؛ مهاجم موناكو الذي تأكد غيابه عن مباراة دور الـ16، بسبب تدخله العنيف على موهاريموفيتش، حيث كاد أن يتسبب في إصابة قوية.

    ولكن، رغم أن الإحصائيات تقول إن المنتخب البوسني هو الأكثر تسديدًا والأفضل نسبيًا في الاستحواذ على الكرة، إلا أن تلك الأرقام ليست كافية على الإطلاق، فرغم أن الحارس الأمريكي ماتيو فريسي، أنقذ بلاده من عدة فرص، خاصة في بداية اللقاء، إلا أن النتيجة كانت مرشحة لأن تكون أكثر من هدفين.

    بشكل عام، سيذكر التاريخ أن منتخب البوسنة هو من أطاح بإيطاليا من تصفيات كأس العالم، وتأهل لأول مرة إلى الأدوار الإقصائية، إلا أنه مواجهته لأمريكا كانت محسومة بنسبة كبيرة.

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    أسطورة أمريكا يتنفس الصعداء

    الآن يمكن القول إن الأسطورة الأمريكية لاندون دونوفان، سيتنفس الصعداء أخيرًا، وهو يشاهد منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم.

    صاحب الـ44 عامًا، الذي اعتزل اللعب، ويعمل حاليًا كمستشار إداري في نادي لينكولن سيتي الإنجليزي، يعد هو الهدّاف التاريخي للولايات المتحدة في كأس العالم، برصيد 5 أهداف، ورغم ذلك، إلا أنه احتاج إلى 12 مباراة، في ثلاث نسخ مختلفة، كي يحقق هذا الرقم.

    وفي نسخة 2026، التي ترفع شعار "الغزارة التهديفية"، جاء فلوريان بالوجون ليعلن أنه قادر على الوصول لرقم دونوفان، في نسخة واحدة، بعد وصوله إلى 3 أهداف، فضلًا عن تسجيله آخر ضد البوسنة، وتم إلغاؤه بداعي التسلل.

    الطرد الذي ناله بالوجون، ربما أعطى دونوفان قدرًا من الراحة لسببين..

    * الحفاظ على لقب الهداف التاريخي، على الأقل لمرحلة إقصائية مُقبلة.

    * التفوق على بالوجون؛ كون دونوفان سجل هدفين في مباراتين سابقتين بدور الـ16 من كأس العالم.

    ولكن، في حالة عودة دونوفان مع تأهل الولايات المتحدة إلى ربع النهائي، فقد يتفوق مهاجم موناكو، خاصة وأن المنتخب الأمريكي لم يسبق له أن سجل في هذا الدور.

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    كلمة صدق رغم الوداع

    رغم أنه لم يتمالك دموعه فرحًا بتأهل بلد الوالد إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة في تاريخه، إلا أن زلاتان إبراهيموفيتش، لم يتوقف عن الإشادة بالمنتخب الأمريكي رغم إقصائه للبوسنة من كأس العالم.

    "اللحظة الفارقة" .. تلك هي التي دفعت إبراهيموفيتش لإغداق المديح على المنتخب الأمريكي، رغم طرد بالوجون، سواءً بهدوء المدرب بوتشيتينو، الذي وصفه أسطورة السويد بأنه أعد المنتخب لكل الاحتمالات قبل صافرة البداية، وكذلك القائد كريستيان بوليسيتش، الذي ازداد تألقًا بعد لحظة الطرد، ولم يتوقف عن الركض، وكذلك سجل هدفًا - تم إلغاؤه -، وأيضًا تيلمان الذي سجل هدفًا رائعًا من ركلة حرة.

    كلمة صدق قالها زلاتان، رغم وداع بلد الوالد من المونديال، فإن المنتخب الأمريكي أثبت في مباراة البوسنة؛ سياسته بأنه قد يتعرض للضغط أو الفرص الخطيرة ولكنه يعود، وإذا غاب "الهدّاف" بالوجون، فهناك أكثر من لاعب قادر على صنع حالة من اللامركزية، وإمطار شباك الخصوم بالأهداف.

  • Colombia v Portugal: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    كلمة أخيرة..

    مباراة وفّرت للمونديال أرقامًا جديدة تضاف إلى سجل "الأرقام المميزة" التي تحققت على أرض أمريكا الشمالية، بالوجون ثالث لاعب أمريكي يسجل 3 أهداف أو أكثر في نسخة واحدة، ورابع لاعب يسجل هدفًا ويتعرض للطرد في مباراة واحدة بالأدوار الإقصائية، بعد زين الدين زيدان ورونالدينيو وجارينتشا.

    تيلمان يصبح ثاني لاعب أمريكي يسجل هدفًا من ركلة حرة، بعد إريك وينالدا ضد سويسرا، في نسخة 1994، وويستون ماكيني يقدم أكثر تمريرات "كاسرة للخطوط الدفاعية"، في البطولة، مع صنع 5 تمريرات ضد البوسنة، ليصل إلى 13 تمريرة في المونديال.

    الطريف في الأمر، أن الروزنامة - للمرة الثانية - تحرم كريستيانو رونالدو من تحقيق رقمين مميزين في كأس العالم، فبعدما سبقه ليونيل ميسي، وأصبح أول لاعب يشارك في 6 نسخ مختلفة بالمونديال، سبقه إدين دجيكو أيضًا، وصار أول لاعب (غير الحرّاس) يشارك في المباريات الإقصائية، وهو بسن الأربعين، حيث لعب ضد أمريكا، بعمر 40 سنة و106 يوم.

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