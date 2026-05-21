الولايات المتحدة | جزيرة كاملة بيعت بـ24 دولار .. كابتن أمريكا و"المُقلق" بوتشيتينو لإعادة زمن المعجزات!

"أفضل صفقة في التاريخ"، بين الحقيقة والخرافة، رسالة كتبها بيتر شاجن، المسؤول بشركة الهند الغربية الهولندية، في 5 نوفمبر عام 1626، بأن الحاكم الهولندي بيتر مينويت، اشترى جزيرة مانهاتن من السكان الأصليين "لينابي"، مقابل بضائع بقيمة 60 جيلدر، أي ما يعادل 24 دولار فقط.

رسالة مخطوطة، توجد حاليًا في الأرشيف الوطني الهولندي، في لاهاي، تقول إن الجزيرة التي يبلغ سعر المتر في عقاراتها اليوم، بـ2000 دولار، بيعت مقابل بضائع بهذا المبلغ الزهيد، لم تذكر تحديدًا هذا البضائع، ولكن لننظر إلى جزيرة ستاتن، التي دفع ثمنها، بصناديق من القمصان والقماش الأحمر والبارود وبعض المخارز و10 بنادق وفؤوس وسكاكين.

يُقال إن البضائع التي بيعت بها جزيرة مانهاتن، كانت من الخرز والحليّ، ولكن هل تم بيعها حقًا؟ أبحاث دارت حول تلك الأسطورة التي صارت جزءًا من هوية وتاريخ مدينة نيويورك.

جي. إدوارد وايت، أستاذ القانون بجامعة فيرجينيا، رجّح بأن الـ24 دولار لم تكن من أجل البيع النهائي، ولكن كحقوق انتفاع فقط، إيجار أو ترتيب مؤقت، يملك بها الهولنديون بعق حقوق الصيد أو استخدام أجزاء من الجزيرة.

قصة طويلة كتبت تاريخ هذه الجزيرة، التي صارت نواة مدينة "نيو أمستردام"، ثم استولى البريطانيون عليها، في عام 1664، ليتغير الاسم إلى "نيويورك"، بعد أن منح ملك إنجلترا، تشارلز الثاني، تلك الأراضي لأخيه دوق مدينة يورك، ورحل إليها عدد كبير من المهاجرين.

