Ecuador v Italy - International FriendlyGetty Images Sport
Emanuele Tramacere

الوكيل زانيولو: "كان يأمل في أن يستدعيه غاتوسو. المستقبل؟ إنه سعيد في أوديني، لكننا ننتظر ونرى"

لا يزال مستقبل المهاجم مجهولاً، ولا تزال الآمال في استدعائه للمنتخب الوطني قائمة.

سواء كان ذلك إيجابياً أم سلبياً، فإن نيكولو زانيولو لا يزال محط الأنظار دائماً. خلال فترة التوقف الحالية للمنتخب الوطني، حيث تتنافس إيطاليا على التأهل إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، لم يتم إدراج لاعب خط الوسط المبدع في فريق أودينيزي ضمن قائمة اللاعبين المستدعيين من قبل جينارو جاتوزو، على الرغم من أدائه الممتاز.


وأكد وكيل اللاعب كلاوديو فيغوريلي، في مقابلة مع صحيفة "غازيتينو ديل فريولي"، مدى رغبة اللاعب السابق في روما في العودة إلى المنتخب الإيطالي، بينما ترك الباب مفتوحاً أمام سيناريوهات مختلفة فيما يتعلق بمستقبله.


  • محبوب جدًا في تركيا

    "لا يزال محبوباً للغاية في تركيا، فقد فاز بالدوري مع غالطة سراي، كما سجل هدفاً حسم فوزهم في مباراة ديربي. أما في الدوري الإنجليزي الممتاز، فقد مر بعام صعب، ويرجع ذلك جزئياً إلى قضية المراهنات التي خرج منها بنجاح كبير. وبصرف النظر عن الموسم الماضي بين أتالانتا وفيورنتينا، لطالما قدم نيكولو مواسم قاد فيها فريقه وكان نجمها الأبرز. وقد أظهر مراراً وتكراراً سمات البطل"

    • إعلان

  • الوضع جيد في أوديني، لكننا نتحرك بحذر

    "الآن لدى أودينيزي خيار شراء عقده، وأنا متأكد من أننا سنجلس قريبًا على طاولة المفاوضات لنقرر المسار الذي سنسلكه. إنه يشعر براحة تامة في أوديني، وهذا أمر مؤكد، وتوقع ظهور عروض أخرى أمر طبيعي في عالم كرة القدم، لكننا نتعامل مع الوضع حسب الظروف: إنه يشعر بالراحة في أوديني، وأكرر ذلك. لنركز في الوقت الحالي على إنهاء المفاوضات مع غالطة سراي".

  • كان يأمل في إيطاليا

    "لا جدوى من إخفاء أنه كان يأمل في ذلك، فالمنتخب الوطني هدف مشترك لجميع اللاعبين. لقد أخذنا ذلك في الاعتبار، وهذا لا يعني أن الدعوة لن تأتي لاحقاً. ومع ذلك، نقدر شفافية غاتوزو وكلماته، وسنرى ما سيحدث في المستقبل"

  • التخلص من التصنيفات

    "هناك طريقة واحدة فقط للتخلص من التصنيفات والانتقادات، وهي العمل ومواصلة الأداء الجيد كما هو الحال الآن. أنا متأكد من أن هذه التصنيفات ستزول تدريجياً، ولا أريد البحث عن أعذار، لكن لا يمكن نسيان الإصابات التي عانى منها كثيراً؛ فقد سقط ثم نهض بقوة".