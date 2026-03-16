هزيمة مؤلمة أكثر مما يوحي به النتيجة. توقف ميلان في أوليمبيكو، واكتفت لاتسيو بهدف من إيساكسن الذي استغل خطأ فادحاً من إستوبينان، بطل الديربي الذي عاد إلى الأداء المتواضع الذي ميزه طوال الموسم. على الروسونيري الآن أن يلتفتوا أكثر إلى الخلف مع وجود يوفنتوس في المركز الخامس على بعد سبع نقاط فقط. من الحماس في الديربي إلى الاكتئاب الرياضي في روما، كل ذلك في غضون أسبوع واحد فقط.
الوكيل أليجري: "لم يفكر أبدًا في الفوز بالدوري من منطلق النزاهة. ليو في سوق الانتقالات؟ إنه لا يقدم مساهمة كبيرة هذا العام"
كلمات وكيل أليجريتحدث جيوفاني برانشيني، وكيل أعمال ماسيميليانو أليغري، في برنامج "Radio Anch'io Sport" على قناة Rai Radio 1 وأدلى بهذه التصريحات: "لطالما كانت رسالة أليغري واقعية ومتوازنة للغاية: لم يفكر أبدًا في الفوز بالدوري، ولم يقل أبدًا أنه سيتنافس مع إنتر، بل كان دائمًا يقول: "لنحذر من الخلف"، لأن الهدف هو التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. ربما اعتقد البعض أن هذه استراتيجية. لكنها في الواقع واقعية ونزاهة".
مستقبل الأسد
بشأن مستقبل ليو، يترك برانشيني جميع الاحتمالات مفتوحة: "هل يجب على ميلان أن يواصل المراهنة على ليو؟ إن الديناميات داخل النادي معقدة: ليو هو أحد أصول النادي، ولذلك يجب أخذ عوامل عديدة في الاعتبار. هذا العام، لا يقدم مساهمة كبيرة، وهذا واضح للجميع. لكنه يظل لاعباً مهماً ويجب الدفاع عنه حتى النهاية كما فعل أليجري أمس بعد المباراة، على الرغم من النهاية المفاجئة لاستبداله".
