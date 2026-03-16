الوكيل أليجري: "لم يفكر أبدًا في الفوز بالدوري من منطلق النزاهة. ليو في سوق الانتقالات؟ إنه لا يقدم مساهمة كبيرة هذا العام"

هزيمة مؤلمة أكثر مما يوحي به النتيجة. توقف ميلان في أوليمبيكو، واكتفت لاتسيو بهدف من إيساكسن الذي استغل خطأ فادحاً من إستوبينان، بطل الديربي الذي عاد إلى الأداء المتواضع الذي ميزه طوال الموسم. على الروسونيري الآن أن يلتفتوا أكثر إلى الخلف مع وجود يوفنتوس في المركز الخامس على بعد سبع نقاط فقط. من الحماس في الديربي إلى الاكتئاب الرياضي في روما، كل ذلك في غضون أسبوع واحد فقط.