imago images / ABACAPRESS
ترجمه
الوقت ينفد بالنسبة لجمال موسيالا! يوليان ناجلسمان يصدر تقييمًا مقلقًا بشأن آمال نجم بايرن ميونيخ في المشاركة بكأس العالم وسط معاناته من الإصابات
ناجلسمان يوجه إنذارًا نهائيًا بشأن اللياقة البدنية
أوضح ناجلسمان أن موسيالا يخوض سباقاً مع الزمن ليكون جاهزاً لخوض منافسات كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وكان اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً غائباً بارزاً عن التشكيلة الأخيرة للمنتخب الوطني لمباراتي سويسرا وغانا، بعد أن عانى من مشاكل متكررة في الكاحل تعود إلى الصيف الماضي.
وفي مؤتمر صحفي عقد يوم الخميس، لم يتردد ناجلسمان في التعبير بوضوح عن معايير الاختيار للبطولة. "المهم هو أن يكون بصحة جيدة وخالياً من الألم، وأن يتمكن من اللعب بحرية تامة وبكامل طاقته، وأن يصل إلى أعلى مستوياته. هذا هو ما يهم حقاً"، أوضح المدرب.
مع اقتراب موعد إعلان تشكيلة البطولة في مايو، يتعرض صانع الألعاب لضغوط من أجل العودة إلى الملعب والبقاء فيه.
- Getty Images Sport
"لم يتبق له الكثير من الوقت"
وأكد ناجلسمان أن السمعة وحدها لن تكفي لضمان مكان في التشكيلة المسافرة. فالمنافسة على المراكز الإبداعية شرسة، ويحتاج الجهاز الفني إلى لاعبين قادرين على تحمل المجهود البدني الشاق الذي تتطلبه البطولات الكبرى.
"لم يتبق له الكثير من الوقت. هذا أمر لا شك فيه. لدينا الكثير من اللاعبين الهجوميين الممتازين. جمال، مثل أي لاعب آخر، يجب أن يكون في كامل لياقته إذا أراد اللعب"، أضاف ناجلسمان.
على الرغم من التحذير الصارم، لا يزال هناك بصيص من الأمل، حيث أشار المدرب إلى أن فترة الثمانية أسابيع توفر وقتًا كافيًا للتعافي التام إذا سارت عملية إعادة التأهيل على ما يرام.
بايرن يقدم دفعة معنوية في الوقت المناسب
وسط تزايد المخاوف بشأن جاهزيته للانضمام إلى المنتخب الوطني، شهدت الأمور تطوراً إيجابياً على مستوى النادي. فقد أكد بايرن ميونيخ أن لاعب الوسط قد عاد أخيراً إلى الملاعب في التدريبات. ويشكل هذا خطوة مهمة إلى الأمام بعد أن غاب الشاب عن الملاعب إثر تفاقم الإصابة التي تعرض لها خلال كأس العالم للأندية الصيف الماضي.
وكشف عملاق الدوري الألماني أن موسيالا أكمل حصة تدريبية فردية بالكرة صباح الخميس. وكانت هذه أول ظهور له على أرضية الملعب منذ أن تسببت الانتكاسة الأخيرة في توقف قصير قسري. ورغم أنه لم يعد بعد إلى التدريبات الجماعية الكاملة، فإن رؤيته بالكرة بين قدميه ستشكل تشجيعاً لكل من فينسنت كومباني وإدارة الاتحاد الألماني لكرة القدم.
- Getty Images Sport
الطريق إلى كأس العالم
يُعد الجدول الزمني لعودة موسيالا أمرًا بالغ الأهمية، حيث يعتزم ناجلسمان الإعلان عن تشكيلته المؤقتة لكأس العالم في الأسبوع الثاني من شهر مايو. ويحرص المدرب بشدة على أن يكون نجمه جاهزًا للعب، لكنه يظل حذرًا نظرًا لسلسلة الإصابات التي تعرض لها اللاعب مؤخرًا.
ستخوض ألمانيا مبارياتها التحضيرية الأخيرة ضد سويسرا في بازل وغانا في شتوتغارت دون لاعبها الأساسي في خط الوسط.
يظل ناجلسمان متفائلاً على الرغم من العقبات، حيث صرح قائلاً: "أعتقد أنه يمكنه الوصول إلى 100 في المائة. لا يزال أمامه ثمانية أسابيع". في الوقت الحالي، يظل تركيز موسيالا الأساسي منصبًا على استعادة لياقته البدنية الكاملة مع بايرن ميونيخ لضمان أن يكون من بين الـ26 لاعبًا المسجلين لدى الفيفا في بداية يونيو.