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علي رفعت

"الوقت لم يسعفه ولا يوجد مدرب في العالم يفعل ما فعله".. اقتراح بمدرب وطني بدلًا من دونيس بسبب رباعية إسبانيا في كأس العالم!

إسبانيا ضد السعودية
إسبانيا
السعودية
كأس العالم

شهد برنامج "دورينا غير" ليلة ساخنة وتحليلات نارية عقب الخسارة القاسية للمنتخب السعودي أمام إسبانيا برباعية، حيث فتح الإعلامي خالد الشنيف والنجم السابق فهد الهريفي النار على الخيارات الفنية للمدرب اليوناني جورجيوس دونيس، وسط مقترحات أن يكون المدير الفني مدرب وطني.

أثارت الهزيمة الثقيلة التي تجرعها المنتخب السعودي أمام نظيره الإسباني بأربعة أهداف دون رد، في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026، موجة عارمة من الغضب والجدل في الشارع الرياضي.

ولم يكن الاستوديو التحليلي لبرنامج "دورينا غير" عبر قناة السعودية بمنأى عن هذه العاصفة، إذ تحول البرنامج إلى ساحة للمحاكمة الفنية لطريقة إدارة اليوناني جورجيوس دونيس للمباراة، وسط إجماع على أن الأخطاء الكارثية التي شهدتها المواجهة لا يمكن السكوت عليها، مما فتح الباب على مصراعيه أمام مقترحات استثنائية تتعلق بالقيادة الفنية للمنتخب.


  • زلزال الماتادور يبعثر ترتيب المجموعة الثامنة

    تأتي هذه الانتفاضة الإعلامية بعد ليلة مريرة عاشتها الجماهير السعودية، حيث أحكم المنتخب الإسباني قبضته على صدارة المجموعة الثامنة برصيد أربع نقاط بعد أن تفوق بوضوح واكتسح الأخضر برباعية نظيفة رمت بالمنتخب السعودي إلى حسابات معقدة. 

    وتجمد رصيد الأخضر عند نقطة وحيدة حصدها من تعادله الصعب في الجولة الأولى مع أوروجواي، ليصبح مصيره معلقًا ببقية نتائج المجموعة.


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  • الهريفي: الوقت ظلم دونيس ولكن الاستعانة بـ"الشهري والعطوي" أفضل


    فتح النجم فهد الهريفي ملف التوقيت الحرِج الذي استلم فيه دونيس المهمة، مؤكدًا أنه لم يحصل على الفرصة الكافية للتأقلم، لكنه في الوقت ذاته انتقد بشدة قراراته الفنية داخل الملعب وميله إلى الخوف.

    وقال الهريفي: "نحن ندخل الآن في دوامة مستمرة من تغيير المدربين وهذه أزمة حقيقية، وبصراحة نحن نلوم دونيس على أشياء كثيرة، ولكن الوقت أساسًا لم يسعفه".

    وأضاف: "المنافسون أقوى منك بكثير في هذا التوقيت، ولو أنهم اختاروا مدربًا وطنيًا قبل 15 يومًا من انطلاق كأس العالم لكان عونًا لنا، ولم يكن ليقع في مثل هذه الأخطاء التي نراها حاليًا، ولو تم اختيار سعد الشهري وخالد العطوي معًا لقيادة المنتخب السعودي لظهروا بمستوى أفضل من دونيس، فالمدرب الوطني كان سيعرف كيف يتعامل مع اللاعبين بطريقة إيجابية وبذكاء ودون خوف، عكس ما حدث عندما قام بإقحام دماء جديدة في الدقيقة 88 والمباراة منتهية منذ الشوط الأول".


  • الشنيف: ما فعله دونيس كارثة لا تحدث في عالم التدريب


    من جانبه، صبّ الإعلامي خالد الشنيف جام غضبه على المدرب اليوناني وعجزه عن التدخل السريع لإنقاذ الفريق بعد استقبال شباكه ثلاثة أهداف متتالية في أول 20 دقيقة من المباراة.

    ورد الشنيف متسائلاً: "هل سنحقق البطولات القادمة مع دونيس؟ أنا أسألك عن رأيك أنت كمن شاهد مباراتين".

    وأضاف الشنيف بغضب: "كلمة حق، لا يوجد مدرب في العالم بأكمله تدخل في مرماه ثلاثة أهداف ويظل مكتوف الأيدي في الشوط الأول، ولا يوجد مدرب يستقبل هذه الأهداف ويكمل الشوط بنفس الأسماء دون تغيير، إلا إذا كان يرى أن أداء المنتخب كان مثاليًا، وهذه كارثة تحسب على دونيس".

    وأكمل: "لقد استقبلنا الأول وصبر، ثم الثاني وصبر، وحتى بعد الثالث ظل جالسًا، والنتيجة ذهبت من ثلاثة إلى أربعة، وكان يجب عليه إجراء التبديلات فورًا بعد الهدف الثالث لتنشيط الفريق، لأن سمعة البلد أهم من مشاعر أي لاعب".


  • بصيص أمل معلق بكاب فيردي


    يحتل المنتخب السعودي في الوقت الحالي المركز الرابع بشكل مؤقت في المجموعة في انتظار ما ستسفر عنه مواجهة كاب فيردي وأوروجواي.

    ويملك الأخضر نقطة واحدة من تعادله مع أوروجواي، بينما يتصدر المنتخب الإسباني بأربع نقاط، وتأتي أوروجواي ثانية بنقطة واحدة لكن بفارق الأهداف.

    وتتبقى مباراة وحيدة للمنتخب السعودي أمام كاب فيردي في الجولة الأخيرة، يتوجب عليهم الفوز بها لدخول حسابات الصعود، سواء بشكل مباشر عن طريق المركز الثاني، أو عن طريق أفضل أصحاب المركز الثالث.

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