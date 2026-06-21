"الوقت لم يسعفه ولا يوجد مدرب في العالم يفعل ما فعله".. اقتراح بمدرب وطني بدلًا من دونيس بسبب رباعية إسبانيا في كأس العالم!

أثارت الهزيمة الثقيلة التي تجرعها المنتخب السعودي أمام نظيره الإسباني بأربعة أهداف دون رد، في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026، موجة عارمة من الغضب والجدل في الشارع الرياضي.
ولم يكن الاستوديو التحليلي لبرنامج "دورينا غير" عبر قناة السعودية بمنأى عن هذه العاصفة، إذ تحول البرنامج إلى ساحة للمحاكمة الفنية لطريقة إدارة اليوناني جورجيوس دونيس للمباراة، وسط إجماع على أن الأخطاء الكارثية التي شهدتها المواجهة لا يمكن السكوت عليها، مما فتح الباب على مصراعيه أمام مقترحات استثنائية تتعلق بالقيادة الفنية للمنتخب.