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Ange Postecoglou Cristiano Ronaldo Al-Nassr GFXGetty/GOAL
أحمد فرهود

بين أزمة الوصل وديربي الهلال: "الآسيوي" في موقف قوي الآن.. فالعبها بذكاء يا النصر ولا تنجر وراء غضبك!

فقرات ومقالات
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السوبر السعودي
دوري أبطال آسيا النخبة

حلقة جديدة من أزمة الجدولة.. والنصر "بطل الرواية" هذه المرة

"الجدولة".. قضية أصبحت الأكثر إثارة للجدل في الشارع الرياضي السعودي، خلال الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

نعم؛ الكثير من الأندية السعودية الكبيرة أعربت عن عدم رضاها عن "جدولة" المباريات، سواء على المستوى المحلي أو خارجيًا.

وما زاد الطين بلة، أن الرابطة السعودية المحترفة اضطرت إلى إعادة "جدولة" الروزنامة بالكامل، في الأيام القليلة الماضية؛ بسبب تأجيل بطولة كأس أمم آسيا 2027، وتغيير مواعيد بعض المباريات القارية.

وآخر الأندية السعودية التي دخلت على خط قضايا "الجدولة"؛ هو عملاق الرياض النصر، الذي عرف مواعيد مبارياته القادمة أخيرًا.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ تفاصيل الجدل المثار بشأن "جدولة" مباريات فريق النصر الأول لكرة القدم، خاصة في أواخر ديسمبر 2026 وبداية يناير 2027..

  • Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مباراة الوصل.. تأجيل آسيوي أشعل غضب نادي النصر!

    في البداية.. يجب الإشارة إلى أن إحدى المباريات التي أدت إلى تغيير روزنامة عملاق الرياض النصر، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ هي تلك التي كان من المقرر أن يواجه فيها نادي الوصل الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".

    مباراة النصر والوصل؛ تمت جدولتها في البداية يوم 26 أكتوبر 2026، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض.

    لكن.. تعذر وصول الوصل إلى المملكة العربية السعودية؛ ليعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تأجيل المباراة إلى وقتٍ لاحق.

    قرار الاتحاد الآسيوي أثار غضب النصر وإعلامه وجماهيره؛ لعديد الأسباب المهمة للغاية من وجهة نظرهم، وهي:

    * أولًا: الاتحاد السعودي لكرة القدم أكد اكتمال جميع الترتيبات اللازمة لاستضافة المباراة، بما فيها التصاريح والإجراءات التنظيمية واللوجستية.

    * ثانيًا: النصر كان قد سلّم ملعبه إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالفعل.

    * ثالثًا: النصر استقبل الطاقم التحكيمي ومراقبي المباراة بشكل طبيعي.

    وبناءً على ذلك.. أعلن النصر تمسكه بحقوقه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصعيد القضية؛ باعتبار أن الوصل لم يحضر إلى المملكة، مع أحقيّة "العالمي" في الحصول على النقاط كاملة - وفق وجهة نظره القانونية -.

    إلا أن الاتحاد الآسيوي لم يعلن قرارًا باعتبار الوصل "منسحبًا"؛ بل قرر تأجيل المباراة إلى موعدها الجديد، وهو 27 ديسمبر 2026.

  • Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    الموعد الجديد.. مباراة الوصل جاءت في وقت حساس للنصر!

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية؛ دعونا نتحدث عن شكل "جدولة" مباريات عملاق الرياض النصر، بعد الإعلان عن الموعد الجديد لمباراة الوصل الإماراتي.

    هذا الموعد؛ وضع مباراة الوصل بين لقاءات في غاية الأهمية والصعوبة للنصر، على النحو التالي:

    * 23 ديسمبر 2026: نهائي كأس السوبر السعودي - حال التأهل إليه -.

    * 27 ديسمبر 2026: الموعد الجديد لمباراة النصر ضد الوصل.

    * 1 يناير 2027: النصر ضد الهلال.

    وسيخوض النصر نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2026-2027، ضد فريق الخلود الأول لكرة القدم؛ وذلك يوم 20 ديسمبر القادم، في دولة الكويت.

    وإذا فاز النصر في هذه المباراة؛ سيواجه إما الأهلي أو القادسية في النهائي يوم 23 ديسمبر، في دولة الكويت أيضًا.

    وذلك سيجعل مباراة الوصل، في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ بين نهائي أولى بطولات الموسم، وديربي الهلال في الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

    ولهذا السبب.. طالب برنامج "ملاعب مع فيصل الجفن"، مساء اليوم الأربعاء، بتصعيد النصر أزمة مباراته ضد الوصل، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمحكمة الرياضية "كاس"؛ من أجل حماية مصالح الفريق الأصفر، وضمان جاهزيته قبل ديربي الهلال الكبير.

  • Al Nassr v Neom SC - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    تصعيد القضية.. احذروا، النصر قد يخرج "خاسرًا" في النهاية!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ يجب أن نحلل الآن المطالب الموجهة إلى عملاق الرياض النصر، بشأن تصعيد أزمة مباراة نادي الوصل الإماراتي.

    ولتحليل هذه المطالب؛ يجب أن نفرق بين أمرين في غاية الأهمية، وهما:

    * أولًا: هل التصعيد بسبب إقامة المباراة أساسًا، وعدم اعتبار الوصل "منسحبًا".

    * ثانيًا: هل التصعيد بسبب موعد المباراة الجديد، وتضرر النصر منه قبل ديربي الرياض الكبير ضد الهلال.

    وبخصوص النقطة الأولى.. يكفي التأكيد على أن موقف النصر يستند إلى معطيات مهمة؛ أبرزها تأكيد الاتحاد السعودي لكرة القدم اكتمال جميع الترتيبات اللازمة لإقامة المباراة في موعدها السابق يوم 26 أكتوبر 2026، ووصول الطاقم التحكيمي ومراقب المباراة إلى الرياض، وعدم حضور بعثة الوصل.

    لكن رغم ذلك؛ لا يمكن الجزم بأن الوصل يُعد منسحبًا تلقائيًا؛ فهناك بند في لائحة دوري أبطال آسيا للنخبة يمنح لجنة المسابقات في الاتحاد القاري، صلاحية تحديد حالات القوة القاهرة المرتبطة بالانسحاب، واتخاذ ما تراه مناسبًا بشأنها.

    أيضًا.. هناك تقارير ربطت عدم سفر الوصل باضطرابات حركة الطيران وصعوبات السفر في المنطقة؛ وهو ما يجعل الحسم في هذه القضية مرتبطًا بتقييم الاتحاد الآسيوي للظروف، والأدلة المقدمة إليه.

    أما فيما يتعلق بالنقطة الثانية عزيزي القارئ؛ فالاتحادان السعودي والآسيوي راعيا متطلبات الراحة بين المباريات، وفق المواعيد المعلنة.

    وكما ذكرنا.. نهائي السوبر سيلعبه النصر يوم 23 ديسمبر، إذا تأهل إليه أساسًا؛ بينما ستكون مواجهة الوصل الآسيوية في السابع والعشرين من نفس الشهر، ثم ديربي الهلال "دوريًا" في الأول من يناير 2027.

    أي إنه لا يمكن اعتبار مجرد تقارب هذه المواعيد مخالفة للوائح؛ خاصة أن الفترات الفاصلة بينها تتجاوز الحد الأدنى المعتاد للراحة، ولا يوجد في المعطيات المتاحة ما يثبت ارتكاب الاتحادين السعودي والآسيوي مخالفة تنظيمية.

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  • Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    الخلاصة.. هكذا قد يحوّل النصر أزمة الجدولة إلى مكاسب كبيرة!

    أخيرًا.. ما نريد قوله من كل ما سبق؛ هو أن تصعيد عملاق الرياض النصر لقضية مباراة الوصل الإماراتي، قد يؤدي إلى الآتي:

    * أولًا: تشتيت الجهاز الفني واللاعبين؛ بأمور خارج المستطيل الأخضر.

    * ثانيًا: النصر قد يخسر القضية لأسباب ذكرناها في السطور الماضية؛ وهو ما يؤثر على استعدادات الفريق أساسًا.

    وعلى الجانب الآخر؛ من الممكن أن يتعامل الجهاز الفني للفريق النصراوي بـ"ذكاء" مع مباريات ديسمبر ويناير، بل ويستفيد منها معنويًا وفنيًا.

    "إذًا.. كيف يمكن أن يستفيد النصر من هذه المباريات؟"؛ الإجابة تتلخص في 3 نقاط، على النحو التالي:

    - روح معنوية وحالة إيجابية؛ حال التتويج بكأس السوبر السعودي.

    - إراحة بعض اللاعبين في مباراة الوصل؛ من أجل جاهزيتهم لديربي الهلال.

    - دخول ديربي الهلال بجاهزية معنوية وبدنية كبيرة؛ إذا تحققت النقطتان السابقتان.

    ولا ننسى أن النصر فاز (6-2) ضد مضيفه نادي باختاكور الأوزبكي، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، رغم غياب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو وعدد من اللاعبين؛ ما يعكس قدرة الفريق على تقديم مستويات هجومية قوية، حتى في غياب بعض عناصره الأساسية.

    وهو الأمر الذي يمكن أن يتكرر في مباراة الوصل، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض؛ حال قرر الجهاز الفني إراحة بعض اللاعبين، مع الحفاظ على التوازن الفني للفريق.

    ولا يمكن نسيان أيضًا أن مباراتي الوصل والهلال، ستقامان على ملعب النصر؛ وبالتالي لن يتحمل الفريق أعباء سفر إضافية بين المواجهتين، بعد عودته من الكويت عقب المشاركة في كأس السوبر السعودي.

    لذا.. إذا قام الفريق النصراوي بالتخطيط بناءً على ذلك، فقد يخرج فائزًا من هذه الأزمة؛ أكثر من شغل جهازه الفني ولاعبيه بقضية جدلية خارج المستطيل الأخضر، قد تضره في النهاية.