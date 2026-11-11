بين أزمة الوصل وديربي الهلال: "الآسيوي" في موقف قوي الآن.. فالعبها بذكاء يا النصر ولا تنجر وراء غضبك!

أخيرًا.. ما نريد قوله من كل ما سبق؛ هو أن تصعيد عملاق الرياض النصر لقضية مباراة الوصل الإماراتي، قد يؤدي إلى الآتي:
* أولًا: تشتيت الجهاز الفني واللاعبين؛ بأمور خارج المستطيل الأخضر.
* ثانيًا: النصر قد يخسر القضية لأسباب ذكرناها في السطور الماضية؛ وهو ما يؤثر على استعدادات الفريق أساسًا.
وعلى الجانب الآخر؛ من الممكن أن يتعامل الجهاز الفني للفريق النصراوي بـ"ذكاء" مع مباريات ديسمبر ويناير، بل ويستفيد منها معنويًا وفنيًا.
"إذًا.. كيف يمكن أن يستفيد النصر من هذه المباريات؟"؛ الإجابة تتلخص في 3 نقاط، على النحو التالي:
- روح معنوية وحالة إيجابية؛ حال التتويج بكأس السوبر السعودي.
- إراحة بعض اللاعبين في مباراة الوصل؛ من أجل جاهزيتهم لديربي الهلال.
- دخول ديربي الهلال بجاهزية معنوية وبدنية كبيرة؛ إذا تحققت النقطتان السابقتان.
ولا ننسى أن النصر فاز (6-2) ضد مضيفه نادي باختاكور الأوزبكي، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، رغم غياب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو وعدد من اللاعبين؛ ما يعكس قدرة الفريق على تقديم مستويات هجومية قوية، حتى في غياب بعض عناصره الأساسية.
وهو الأمر الذي يمكن أن يتكرر في مباراة الوصل، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض؛ حال قرر الجهاز الفني إراحة بعض اللاعبين، مع الحفاظ على التوازن الفني للفريق.
ولا يمكن نسيان أيضًا أن مباراتي الوصل والهلال، ستقامان على ملعب النصر؛ وبالتالي لن يتحمل الفريق أعباء سفر إضافية بين المواجهتين، بعد عودته من الكويت عقب المشاركة في كأس السوبر السعودي.
لذا.. إذا قام الفريق النصراوي بالتخطيط بناءً على ذلك، فقد يخرج فائزًا من هذه الأزمة؛ أكثر من شغل جهازه الفني ولاعبيه بقضية جدلية خارج المستطيل الأخضر، قد تضره في النهاية.