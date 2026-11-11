بين أزمة الوصل وديربي الهلال: "الآسيوي" في موقف قوي الآن.. فالعبها بذكاء يا النصر ولا تنجر وراء غضبك!

"الجدولة".. قضية أصبحت الأكثر إثارة للجدل في الشارع الرياضي السعودي، خلال الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

نعم؛ الكثير من الأندية السعودية الكبيرة أعربت عن عدم رضاها عن "جدولة" المباريات، سواء على المستوى المحلي أو خارجيًا.

وما زاد الطين بلة، أن الرابطة السعودية المحترفة اضطرت إلى إعادة "جدولة" الروزنامة بالكامل، في الأيام القليلة الماضية؛ بسبب تأجيل بطولة كأس أمم آسيا 2027، وتغيير مواعيد بعض المباريات القارية.

وآخر الأندية السعودية التي دخلت على خط قضايا "الجدولة"؛ هو عملاق الرياض النصر، الذي عرف مواعيد مبارياته القادمة أخيرًا.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ تفاصيل الجدل المثار بشأن "جدولة" مباريات فريق النصر الأول لكرة القدم، خاصة في أواخر ديسمبر 2026 وبداية يناير 2027..