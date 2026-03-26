الوداع لليفربول في الصيف: أول نادٍ يبدي اهتمامًا بمحمد صلاح؟

في الماضي، كان نادي الاتحاد يُربط مرارًا وتكرارًا باسم صلاح، لكن لم تتبلور الأمور أبدًا بشكل ملموس فيما يتعلق بصفقة انتقاله. وعادت الأمور إلى الهدوء بعد تجديد عقد اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا في أبريل 2025 على أقصى تقدير، لكن الخبر المفاجئ عن رحيله في نهاية الموسم أعاد إثارة الشائعات من جديد.

ووفقاً لتقرير ESPN، فإن نادي القضية هو الوحيد الذي يمتلك الموارد المالية اللازمة لتمويل انتقال صلاح إلى الصحراء. في المقابل، لا يدخل نادي النصر، الذي يلعب فيه كريستيانو رونالدو، ونادي الهلال، النادي السابق للنجم البرازيلي نيمار، في السباق.

ويبدو أن النادي المستقبل لن يضطر إلى دفع أي رسوم انتقال للاعب المصري. فعلى الرغم من أن عقده ساري المفعول حتى عام 2027، إلا أن صلاح وليفربول اتفقا على أن يغادر اللاعب "الريدز" دون دفع أي رسوم انتقال.