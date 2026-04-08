"الوحش الأسود" يعود بقوة: لماذا كان ريال مدريد "عاجزاً تماماً" أمام بايرن ميونيخ - ومع ذلك لا يزال لديه أمل

وقد أصابت وسائل الإعلام الإسبانية، التي تتخذ دائمًا موقفًا انتقاديًا شديدًا تجاه فرقها المحلية ما لم تحقق الفوز، في صميم الموضوع. سيطر بايرن ميونيخ على المباراة فعليًا لفترات طويلة، وأظهر أداءً متفانيًا في جميع خطوط الفريق، وكان بإمكانه الفوز بنتيجة أكبر. بل كان عليه ذلك. ومع ذلك، كان الحظ حليف بايرن ميونيخ في بعض المواقف، وهو ما لا شك في أنه ضروري في هذا المستوى.

لقد عادت "الوحش الأسود" بقوة، ويبدو أن الحظ أصبح مرة أخرى إلى جانبها، وهو ما قد يسبب قلقاً كبيراً لمنافسيها في السباق على لقب دوري أبطال أوروبا. وهي حقيقة لم تكن متاحة بالضرورة لفريق ميونيخ في الماضي القريب، عندما كان الأمر يتعلق بالجهات الحاسمة في دوري أبطال أوروبا - خاصة ضد ريال مدريد في العقد الأول من القرن الحالي.

لا يمكن إنكار أن فريق المدرب ألفارو أربيلوا قد صنع عدة فرص خطيرة في كل من الشوطين الأول والثاني أمام "ربما أفضل فريق في أوروبا حالياً". ويقول مؤشر الأهداف المتوقعة البالغ 1.97 الكثير في هذا الصدد. لكن مانويل نوير أحبط آمالهم بعودة قوية وأداء يذكر بأفضل أيامه، وحصل بعد صافرة النهاية على الثناء من جميع الجهات، وهو ما يستحقه عن جدارة.

ومع ذلك، كان القائد محظوظًا مرتين لأن خطأيه في الشوط الأول لم يعاقبا عليهما. وبمخاطرته المعتادة في لحظات الانتقال، قام اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا أولاً بتصحيح ركلة إخراج فاشلة بنفسه، قبل أن يرمي الكرة بعد ذلك بوقت قصير على ظهر أحد لاعبي الخصم، ولم يتمكن نجوم ريال مدريد المتميزون من السيطرة عليها. وقبل نهاية المباراة بوقت قصير، تبع ذلك إحدى مغامراته المحفوفة بالمخاطر، والتي أرهقت أعصاب لاعبي ميونيخ مرة أخرى. بالإضافة إلى ذلك، عاد دايوت أوبامكانو إلى عاداته القديمة وارتكب خطأً فادحاً في التوقيت، مما أدى إلى أن يسدد فينيسيوس جونيور الكرة في الشباك الخارجية للمرمى الخالي.