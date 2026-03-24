الوجه الآخر للـ "مجنون" روديجر.. ضحى بجسده لمدة عامين ونجى من مصير عضة سواريز!

في حديث كشف فيه عن الكثير من الأسرار والجانب الخفي في حياته المهنية أطل المدافع الألماني أنطونيو روديجر لاعب فريق ريال مدريد عبر مقابلة صحفية موسعة نشرتها "ماركا" ليعيد تعريف شخصيته أمام الجماهير العالمية.

لم تكن هذه المقابلة مجرد حديث عابر بل كانت اعترافًا صريحًا من المدافع الصلب بأنه وضع صحته البدنية في مرتبة ثانوية خلف مصلحة فريقه وزملائه.

كشف المدافع الألماني بوضوح أنه خاض غمار المنافسات منذ شهر أغسطس من عام 2024 وهو يعاني من آلام جسدية مستمرة ولم يكن سليمًا بشكل كامل طوال تلك الفترة الطويلة.

أوضح روديجر أنه كان يتدرب ويخوض المباريات الرسمية معتمدًا كليًا على المسكنات القوية لتجاوز الأوجاع مشيرًا إلى أن كراهيته لخذلان زملائه في النادي الملكي كانت الدافع وراء هذا الإهمال المتعمد لسلامته الشخصية.

ومع تفاقم الإصابة في شهر يناير الماضي قرر التوقف الاضطراري لضمان الجاهزية التامة للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 وهو ما آتى ثماره فعليًا بعودته الحالية إلى قمة مستواه البدني.



