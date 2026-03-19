أحمد فرهود

لا يهم إغراءات الهلال أو ظل لامين يامال!.. رافينيا يكسر "مرآة نيمار القديمة" في برشلونة

رافينيا "معشوق برشلونة" الجديد..

لسنواتٍ عديدة.. ظل اسم الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور كـ"الشبح"؛ الذي يُطارد أروقة العملاق الكتالوني برشلونة.

نيمار مثّل فريق برشلونة الأول لكرة القدم، في الفترة من 2013 إلى 2017؛ حيث كان أحد عناصر "الجيل الذهبي" للعملاق الكتالوني وقتها، قبل الانتقال إلى نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان.

ومنذ رحيل نيمار.. ظل الجميع في برشلونة، يبحث عن ذلك البرازيلي "الساحر"؛ الذي يجمع بين المهارة الفطرية، والقدرة على الحسم في المواعيد الكبرى.

وفي الوقت الذي انتظر فيه البرشلونيين ظهور هذا الساحر، بزغ فجر جديد؛ بملامح برازيلية لا تعترف بـ"الشو"، بقدر خدمة الفريق.

نعم.. اليوم لم يعد الحديث عن نيمار، سوى نبش في "دفاتر قديمة" أكل عليها الدهر وشرب؛ لأن النجم المُتألق رافينيا دياز لم يكتفِ بملء الفراغ فقط، بل أعاد تعريف معنى النجم البرازيلي داخل البيت الكتالوني.

وسنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ كيف نجح رافينيا في جعل جماهير برشلونة تنسى فترة نيمار، من خلال مواقفه وتأثيره في غرفة الملابس والمباريات..

    1- رفض "الإغراءات المالية" الضخمة

    كل عاشق للعملاق الكتالوني برشلونة يعلم أن النجم البرازيلي رافينيا دياز، كان على أعتاب الرحيل في صيف عام 2024؛ وذلك بسبب خلافه مع الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الأول.

    إلا أن المدير الفني الألماني هانزي فليك، وبمجرد استلامه مهمة تدريب برشلونة، أجرى مكالمة هاتفية برافينيا؛ أبلغه فيها بأنه يريد استمراره مع الفريق الأول، وأنه سيكون أحد العناصر المؤثرة في تاريخ النادي.

    هُنا.. بات النجم البرازيلي أمام اختيارين في مسيرته الكروية؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الاستماع للغة القلب؛ وبالتالي البقاء في صفوف النادي الذي يعشقه منذ الصغر، وهو برشلونة.

    * ثانيًا: الخضوع للإغراءات المالية؛ حيث تحصل وقتها على عروض ضخمة من السعودية، وخاصة الهلال.

    وأشارت بعض التقارير الصحفية وقتها، أن العرض الهلالي للتعاقد مع رافينيا؛ يتراوح بين 80 إلى 100 مليون يورو، وهو ما لا يُمكن رفضه أبدًا.

    لكن.. رافينيا دياز اختار الاستماع إلى قلبه في النهاية؛ حيث رفض الإغراءات المالية، وقرر الاستمرار في برشلونة طالما فليك يثق فيه.

    وعن ذلك قال النجم البرازيلي، في تصريحات سابقة: "حلمي منذ الصغر كان اللعب في برشلونة، وتحقيق الإنجازات معه.. تلقيت عرضًا سعوديًا مغريًا؛ ولكنني اخترت في النهاية البقاء في النادي الكتالوني بسبب فليك، وهو الأمر الذي أيّدته زوجتي".

    وكشف رافينيا عن أن زوجته قالت له: "إذا كان المال سيُطفئ التوهج الذي في عينيك، فعليك الاستماع إلى قلبك"؛ في إشارة إلى البقاء في برشلونة، ورفض العرض السعودي.

    وبسبب ذلك؛ دخل رافينيا قلب كل عاشق لهذا الكيان الرياضي الكبير، حيث فعل ما لم يقم به مواطنه الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور.

    نعم.. نيمار لم يستطع أن يرفض "ثروة" النادي الفرنسي باريس سان جيرمان؛ الذي أغراه بالمال لضمه في صيف عام 2017، وذلك في عز توهجه مع برشلونة.

    حتى أن والد نيمار وهو وكيل أعماله، لم ينصحه بغير ذلك؛ حيث أيّد فكرة انتقاله إلى الفريق الباريسي، مقابل عمولة شخصية كبيرة للغاية.

    2- عدم الهروب من "ظل النجوم"

    استكمالًا للنقطة سالفة الذكر، وحتى لا نقتصر رحيل الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور عن العملاق الكتالوني برشلونة، على الإغراءات المالية فقط؛ فلابد أن نذكر الجزء الآخر من الحقيقة.

    الجزء الآخر من القصة؛ يتمثّل في رغبة نيمار للتخلص من "ظل" الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، في فريق برشلونة الأول لكرة القدم.

    وحسب الكثير من الروايات؛ شعر نيمار رغم صداقته القوية لميسي، أنه لن يتحصل على التقدير الذي يستحقه باللعب معه في فريق واحد.

    وما عزز هذا الشعور لدى النجم البرازيلي؛ هو إعطاء الفضل للأسطورة الأرجنتينية في "ريمونتادا" برشلونة التاريخية ضد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، رغم مستواه المبهر - أي نيمار - في هذه المباراة.

    نيمار كان بطل الحكاية بالفعل؛ عندما عوض الخسارة (0-4) ضد باريس سان جيرمان "ذهابًا" إلى الفوز (6-1) إيابًا، ضمن منافسات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2016-2017.

    المهم.. حتى الهروب من "ظل النجوم"، الذي لجأ إليه نيمار؛ لم يفكر فيه مواطنه البرازيلي رافينيا دياز، نجم برشلونة الحالي.

    الجميع يعلم قيمة رافينيا في برشلونة؛ لكن عندما يتم الحديث عن "المشروع" أو "النجومية"، فهُناك اسمان يذكران بشكلٍ مستمر دون غيرهما كالتالي:

    * أولًا: الجوهرة لامين يامال، جناح برشلونة.

    * ثانيًا: الرسام الجديد بيدري، متوسط ميدان برشلونة.

    وعلى الرغم من ذلك؛ لم نجد رافينيا يُفكر في الرحيل عن برشلونة حتى يصبح "النجم الأوحد"، بل يركز على مساعدة زملائه وخدمة الفريق أولًا وأخيرًا.

    3- قيادة "غرفة ملابس" برشلونة

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ يجب التأكيد على أن تفكير النجم البرازيلي رافينيا دياز في خدمة العملاق الكتالوني برشلونة، ليس إلا جزءًا من روحه القيادية الكبيرة.

    نجوم برشلونة جميعًا، يتحدثون عن دور رافينيا داخل غرفة الملابس، أو فوق أرضية المستطيل الأخضر؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: مساندة اللاعبين الذين يعانون من مشاكل فنية أو نفسية؛ مثلما حدث مع المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو.

    * ثانيًا: تحفيز اللاعبين للعودة في المباريات؛ سواء في غرف الملابس أو فوق أرضية الملعب حال التأخُر في النتيجة.

    * ثالثًا: لا يبخل بأي نقطة عرق خلال المباريات؛ سوء في أداء دوره الهجومي أو المساعدة في عمليات الضغط والدفاع.

    ولا يُمكن لأي عاشق لبرشلونة أن ينسى لقطة رافينيا التاريخية، مع المدير الفني الألماني للفريق الأول هانزي فليك.

    فليك ظهر حزينًا بعد فوز برشلونة (3-1) على ديبورتيفو ألافيس، ضمن منافسات الدوري الإسباني 2025-2026؛ وذلك بسبب عدم تقديم الفريق مستوى جيد في المباراة، وسط تذبذب النتائج وقتها.

    وذهب النجم البرازيلي إلى مدربه في ذلك الوقت؛ حيث قام بمواساته مع وعده بأن الفريق سيتحسن كثيرًا، وهو ما حدث بالفعل.

    أما فيما يتعلق بالساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور؛ فلا نستطيع أن ننسى تصريح تشافي هيرنانديز، عندما كان لا يزال لاعبًا في صفوف الفريق البرشلوني.

    وقتها.. تشافي "القائد" علق على طريقة احتفالات نيمار، بعد تتويج برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا 2015؛ قائلًا: "إنه لاعب ساحر ورائع؛ لكن عليه أن ينضج على المستوى الشخصي، بما يتناسب مع نادٍ بحجم برشلونة".

    وهذا يوضح الفارق بين رؤية اللاعبين لشخصية رافينيا؛ وتلك التي كانت بخصوص نيمار، الذي مثّل برشلونة من 2013 إلى 2017 كما ذكرنا.

    4- التأثير الكبير في الإقصائيات

    الآن.. لنذهب بحديثنا إلى تأثير الثنائي البرازيلي رافينيا دياز ونيمار دا سيلفا جونيور، مع العملاق الكتالوني برشلونة، في الأدوار الإقصائية بمختلف البطولات؛ سواء على المستوى المحلي، أو الخارجي.

    ونجح رافينيا بـ"مساهماته الأربعة" ضد نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، في تجاوز أرقام نيمار مع برشلونة؛ وذلك في الأدوار الإقصائية من البطولات المختلفة.

    وسجل رافينيا هدفين وصنع مثلهما، في فوز برشلونة (7-2) على نيوكاسل، بملعب "سبوتيفاي كامب نو"؛ ضمن منافسات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

    وفيما يلي.. أرقام رافينيا ونيمار في الأدوار الإقصائية مع برشلونة:

    * مباريات: نيمار "42" - رافينيا "34".

    * مساهمات تهديفية: نيمار "36" - رافينيا "39".

    * أهداف مسجلة: نيمار "27" - رافينيا "22".

    * تمريرات حاسمة: نيمار "9" - رافينيا "17".

    وبالفعل.. نادرًا ما شاهدنا مباراة إقصائية، خاصة في عهد المدير الفني الألماني هانزي فليك؛ إلا وكان لرافينيا تأثيرًا واضحًا فيها، خاصة في اللعب الجماعي وخدمة الفريق.

    5- قهر الريال والتتويج بالبطولات

    أخيرًا.. يجب أن نُشير إلى أن ما ينقص النجم البرازيلي رافينيا دياز حقًا، مع العملاق الكتالوني برشلونة؛ هو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، والذي تحصل عليه مواطنه نيمار دا سيلفا جونيور في 2014-2015.

    وتوّج نيمار بـ8 ألقاب رسمية مع برشلونة، خلال 3 سنوات؛ من بينها ثنائية الدوري الإسباني، والبطولة الأوروبية التي تحدثنا عنها.

    ورغم أن رافينيا لم يتوّج باللقب الأوروبي - حتى الآن -؛ إلا أنه قاد برشلونة لعديد الألقاب أيضًا في 3 سنوات نصف، على النحو التالي:

    * الدوري الإسباني: مرتان.

    * كأس ملك إسبانيا: مرة.

    * كأس السوبر الإسباني: 3 مرات.

    أيضًا.. رافينيا يُعد "القاهر الأول" للغريم ريال مدريد؛ منذ تولى الألماني هانزي فليك القيادة الفنية للفريق البرشلوني، كالتالي:

    * مباريات: 5.

    * مساهمات تهديفية: 9.

    * أهداف مسجلة: 7.

    * تمريرات حاسمة: 2.

    ولن نتغافل عن كون ظروف نيمار كانت أفضل من رافينيا؛ حيث وجد نفسه أحد عناصر "الجيل الذهبي" لبرشلونة، كما ذكرنا سابقًا.

    وكل ذلك يؤكد قيمة رافينيا الكبيرة في برشلونة، رغم أنه انضم للفريق في ظروف صعبة؛ دون أن نقصد التقليل من فترة نيمار، بالطبع.