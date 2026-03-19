لا يهم إغراءات الهلال أو ظل لامين يامال!.. رافينيا يكسر "مرآة نيمار القديمة" في برشلونة

لسنواتٍ عديدة.. ظل اسم الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور كـ"الشبح"؛ الذي يُطارد أروقة العملاق الكتالوني برشلونة.
نيمار مثّل فريق برشلونة الأول لكرة القدم، في الفترة من 2013 إلى 2017؛ حيث كان أحد عناصر "الجيل الذهبي" للعملاق الكتالوني وقتها، قبل الانتقال إلى نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان.
ومنذ رحيل نيمار.. ظل الجميع في برشلونة، يبحث عن ذلك البرازيلي "الساحر"؛ الذي يجمع بين المهارة الفطرية، والقدرة على الحسم في المواعيد الكبرى.
وفي الوقت الذي انتظر فيه البرشلونيين ظهور هذا الساحر، بزغ فجر جديد؛ بملامح برازيلية لا تعترف بـ"الشو"، بقدر خدمة الفريق.
نعم.. اليوم لم يعد الحديث عن نيمار، سوى نبش في "دفاتر قديمة" أكل عليها الدهر وشرب؛ لأن النجم المُتألق رافينيا دياز لم يكتفِ بملء الفراغ فقط، بل أعاد تعريف معنى النجم البرازيلي داخل البيت الكتالوني.
وسنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ كيف نجح رافينيا في جعل جماهير برشلونة تنسى فترة نيمار، من خلال مواقفه وتأثيره في غرفة الملابس والمباريات..