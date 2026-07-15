تفاصيل مثيرة عن شرطه الجزائي.. الهلال يتفوق على يوفنتوس وإنتر في سباق التعاقد مع نجم كولومبيا ولكن!

المدافع الكولومبي جون لوكومي البالغ من العمر 28 سنة، بدأ مسيرته الكروية في النادي المحلي ديبورتيفو كالي؛ حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، حتى الصعود للفريق الأول في يناير 2016.
وبعد عامين ونصف.. انتقل لوكومي من ديبورتيفو كالي إلى خينك البلجيكي؛ وذلك في صفقة قدرت قيمتها بـ2.5 مليون يورو، آنذاك.
ولعب المدافع الكولومبي 4 سنوات، مع فريق خينك الأول لكرة القدم؛ قبل أن يرحل إلى نادي بولونيا الإيطالي، مقابل 8 ملايين يورو.
ومع بولونيا.. لعب جون لوكومي 152 مباراة رسمية، في مختلف المسابقات؛ مسجلًا خلالها هدفين، مع صناعة 4 تمريرات حاسمة لزملائه.
وعلى المستوى الدولي؛ لعب لوكومي 42 مباراة بقميص منتخب كولومبيا الأول لكرة القدم، آخرها في بطولة كأس العالم 2026.
وشارك لوكومي في جميع مباريات كولومبيا، بالنسخة المونديالية الحالية؛ وذلك حتى الخروج من دور ثمن النهائي، أمام منتخب سويسرا.