Khalid Al Ghannam Ettifaq GFX GOAL ONLYGOAL AR
الهلال يبكي بينما هناك من يسير على درب الكبار أمام الأخدود .. حماية خالد الغنام أصبحت واجبة وإلا ستدفع الكرة السعودية الثمن غاليًا!

خالد الغنام
الأخدود ضد الاتفاق
الأخدود
الاتفاق
دوري روشن السعودي
الهلال

ليلة توج بها صاحب الـ25 عامًا نجمًا لمباراة الاتفاق والأخدود..

جولة جديدة يثبت بها خالد الغنام؛ جناح أيسر الاتفاق، أنه واحد من أفضل اللاعبين السعوديين في الموسم الجاري، بل وسيكون الأفضل على الإطلاق في قادم المواسم، إن استمر على نفس المنوال.

صاحب الـ25 عامًا قاد النواخذة يوم الخميس، للفوز أمام الأخدود بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

الاتفاق افتتح التسجيل أولًا عن طريق ألفارو ميدران في الدقيقة 1+45، لكن سيباستيان بيدروزا أدرك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 60 من عمر المباراة.

فيما أحرز خالد الغنام وجيورجينيو فينالدوم الهدفين الثاني والثالث للاتفاق في الدقيقتين 74 و80، ليأمنوا فوز كتيبة المدرب السعودي سعد الشهري.


بهذا الفوز ارتفع رصيد الاتفاق للنقطة 45 في المركز السابع بجدول الترتيب، فيما تجمد رصيد الأخدود عند 16 نقطة في المركز الـ17 (قبل الأخير)، ليقترب من الهبوط لدوري يلو للدرجة الأولى.

لكن ولأن الأعين تراقب بالتحديد خالد الغنام في كل مباراة للاتفاق، بحكم أنه اللاعب المنتظر وجوده في قائمة المنتخب السعودي بكأس العالم 2026، دعونا نخصص الحديث عنه في السطور التالية..

  • خالد الغنام .. على طريقة الكبار أمام الأخدود

    النجوم لا يُشترط أن يقدموا كل مباراة 90 دقيقة بمستوى عالٍ وتألق منقطع النظير، لكنهم يعرفون تمامًا كيف يضعون بصمتهم في المباراة، وهذا ما فعله خالد الغنام أمام الأخدود..

    45 دقيقة أولى لصاحب الـ25 عامًا أمام الأخدود لم يقدم بها المنتظر، لكن في الشوط الثاني كان في الموعد بهدف رائع من "مقصية" من داخل منطقة الجزاء، وبينما كان قادرًا على تسجيل الهدف الثاني له والثالث في المباراة، منح هدية لزميله فينالدوم لوضع بصمته هو الآخر.

    بهذه الثنائية (الصناعة والتسجيل)، ارتفعت مساهمات الغنام في الموسم الجاري من دوري روشن 2025-2026 إلى 16 (11 هدف، 5 صناعة)، ليكون ثان أكثر لاعب سعودي مساهمة بالأهداف بعد سالم الدوسري؛ قائد الهلال، صاحب الثمانية أهداف والعشر صناعات.


    لكن جناح النواخذة لم يعد مهددًا لمركز التورنيدو كأكثر لاعب سعودي مساهمة في الأهداف بموسم 2025-2026 فقط، بل أنه أصبح مفتاحًا للهجوم المتكرر عليه..

  • الهلال وسالم الدوسري يدفعان الثمن .. وجيسوس في مرمى الاتهامات

    يقولون في الأمثال الشعبية "نلقاها من وين ولا من وين!"، هذا هو حال سالم الدوسري؛ قائد الهلال والمنتخب السعودي، حاليًا في كل مرة يتألق بها خالد الغنام مع الاتفاق، خاصةً وأنه لاعب سابق في الزعيم.

    مؤخرًا تراجع مستوى الدوسري كثيرًا سواء مع الهلال أو المنتخب السعودي، ولأنه نجم الفريق الأول من اللاعبين المحليين تحديدًا أو حتى مع وجود الأجانب في يومٍ ما، يتحمل بشكل رئيس كل إخفاق للفريق، فنال نصيبه من وداع دوري أبطال آسيا للنخبة الشهر الماضي.

    هذا التراجع يسلط الضوء بشكل كبير على خالد الغنام، الذي بقى داخل القلعة الزرقاء طوال موسم 2024-2025 معارًا من الاتفاق، لكنه لم يخض سوى 16 مباراة بواقع 195 دقيقة فقط، فلم يمنحه المدرب البرتغالي جورج جيسوس فرصة كاملة، كما لم يحصل على فرصة تقييم حتى مع خليفته الإيطالي سيموني إنزاجي الذي اكتفى بإشراكه أربع دقائق فقط في كأس العالم للأندية 2025.

    بشكل عام، يلخص خالد الغنام واقع بعض المواهب السعودية التي تُدفن موهبتها في كبار الأندية ثم تنفجر في أندية الوسط.

  • احذر إغراءات الكبار

    إن كان هناك نصيحة علينا أن نقدمها لخالد الغنام الآن فهي أنه عليه الحذر من الصراع الجماهيري عليه حاليًا، والذي بالتأكيد سيتحول لصراع كبار الأندية في الميركاتو الصيفي المقبل.

    صحيح أن عقده مع الاتفاق ممتد حتى عام 2028، لكن مؤكد أنه سيكون محل نزاع وصراع بين مختلف الأندية، كونه النجم السعودي الأبرز حاليًا.

    إن كان سيستمع للنصيحة فإن الرحيل عن الاتفاق في صيف 2026 حتى وإن كان نحو أي نادٍ من الكبار سواء الهلال، النصر، الاتحاد أو الأهلي، فإنها خطوة قد تهد ما بناه على مدار موسم 2025-2026.

    الأمثلة في هذا الجانب كثيرة، فلطالما تألق اللاعبون السعوديون في أندية الوسط ثم انتقلوا للكبار وكانت دكة البدلاء في انتظارهم، نذكرك بعبدالله الحمدان من الشباب إلى الهلال فالنصر حاليًا، أم سلطان مندش من التعاون إلى الهلال، وغيرهما.

    وفي وقت سيكون به المنتخب السعودي يستعد لكأس آسيا مطلع العام المقبل (2027)، فإن النصف الأول من موسم 2026-2027 سيكون مهمًا للغاية، وخسارة مقعد أساسي في الاتفاق مهد لنفسه به المشاركة في كأس العالم 2026 مقابل الجلوس على دكة أحد الكبار، خطوة ربما لن يغفرها الغنام لنفسه، إن أغرته أضواء الكبار.

    وهنا يأتي دور وكيله لحمايته من الإغراءات التي ستعرض عليه في الميركاتو الصيفي المقبل، فالكرة السعودية لا تلد أمثاله كل يوم، بل ننتظر لسنوات كي تفرض موهبة نفسها على الوسط الذي أصبح ممتلئًا بالأجانب.

    حتى بعيدًا عن اللاعب نفسه، فإن الكبار عليهم كذلك الانتظار للحكم الحقيقي على تجربة الغنام الحالية مع الاتفاق، ومنحها فرصة لموسم آخر، لمعرفة ما إذا كان من نجوم "الموسم الواحد" أو أنه موهبة ستحافظ على استمراريتها؟!