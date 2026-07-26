رغم أن مستواه في كأس العالم 2026 مع المنتخب المغربي، يجعل منه واحد من أكثر اللاعبين استقرارًا مع ناديه عقب نهاية الحدث العالمي، إلا أن الجدل لا يهدأ حول حارس المرمى ياسين بونو ومصيره مع نادي الهلال.
وسط مزاعم تأثره النفسي بعلاقته مع فنانة مغربية .. حقيقة استغناء الهلال عن ياسين بونو مقابل حارس بولندي
ما القصة؟
تقارير صحفية كثيرة، خاصةً في السعودية، تتحدث عن احتمالية رحيل بونو عن الزعيم خلال الميركاتو الصيفي الجاري، رغم أن عقده ممتد لنهاية يونيو 2028.
تارةً يقولون إن دور بونو سيقتصر على المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، قياسًا على عمره "35 سنة"، ورغبة النادي في الاستفادة من خانة لاعب أجنبي جديد يتم قيده محليًا، وتارةً يقولون إنه سيرحل نهائيًا.
من يزعيم أن الحارس المغربي سيرحل نهائيًا عن القلعة الزرقاء يدعمون موقفهم بالتعاقد مع السعودي محمد العويس خلال الصيف الجاري، بعد تألقه اللافت للنظر مع المنتخب الوطني في كأس العالم 2026.
وبين هذا وذاك لا تزال تقارير جديدة تظهر..
"بونو متأثر نفسيًا بعلاقته العاطفية"
وسط كل هذا الجدل حول مستقبل ياسين بونو مع الهلال، تداول البعض عبر منصات التواصل الاجتماعي، فيديوهات له من إجازته الحالية في إسبانيا.
بونو لا يزال يقضي فترة راحة سلبية بعد نهاية كأس العالم 2026، الذي قاد به أسود الأطلس للوصول لدور ربع النهائي، لكنه ليس بمفرده..
الفيديوهات أظهرته رفقة الفنانة المغربية نورا فتحي، لتؤكد ما تردد خلال الأشهر الماضية عن دخوله في علاقة عاطفية جديدة معها.
من جانبه، استغل الإعلامي الرياضي صالح الطريقي هذه الفيديوهات، لحث الهلال على الاستغناء عن الحارس المغربي خلال الصيف الجاري، معلقًا: "نصيحة .. ما يدور في إسبانيا صحيح، ابحثوا عن حارس جديد بدلًا من بونو، لأنه نفسيًا لن يكون جاهزًا ناهيك عن العمر".
حارس بولندي بدلًا من بونو؟
بالتزامن مع تلك الأحداث، يزعم الصحفي الشهير سانتي أونا أن الهلال بدأ بالفعل تحركاته للتعاقد مع حارس مرمى أجنبي جديد من داخل دوري روشن السعودي.
هذا الحارس هو البولندي مارسين بولكا؛ محترف نيوم، الذي خاض تجربته الأولى في دوري روشن السعودي الموسم الماضي 2025-26، قادمًا من نيس الفرنسي.
لكن الصحفي الرياضي السعودي سيف السيف، سارع في نفي مزاعم سانتي أونا، بحكم قربه من البيت الهلالي..
وشدد سيف السيف على استكمال المغربي مسيرته مع الزعيم في الموسم المقبل، موضحًا: "الخبر غير صحيح. بونو حارس الهلال الموسم القادم بإذن الله".
مسيرة ياسين بونو مع الهلال
يعد ياسين بونو هو الحارس الأساسي في الهلال، منذ التعاقد معه في صيف 2023، قادمًا من إشبيلية، وقدم الحارس المغربي صاحب الـ35 عامًا، لقطات مميزة مع الزعيم، خاصة وأنه برع في لحظات ركلات الجزاء.
وشارك بونو مع الهلال في 128 مباراة "رسمية" في جميع البطولات، نجح خلالها في الحفاظ على نظافة شباكه في 51 مباراة، أي حوالي 40% من إجمالي اللقاءات، إلا أنه استقبل 116 هدف، فيما قاد الزعيم للعديد من الألقاب، ما بين ثلاثية دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين والسوبر السعودي، في موسم 2023-2024، وكتابة الرقم القياسي في موسوعة جينيس، كأكبر فريق يحقق انتصارات متتالية في كرة القدم "34 مباراة"، فضلًا عن الفوز ببطولتي كأس الملك والسوبر خلال الموسمين الماضيين.
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