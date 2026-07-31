بيترو كوموزو شاب واعد مثل الكثيرين بالسيري آ، لا يهم إن كان يلعب في الدوري الإيطالي. ولا يهم إن كان، حتى قبل عام ونصف، قد اقترب من فرصة الفوز بلقب الدوري مع نابولي. ولا يهم حتى إن كان مسار حياة اللاعبين يختلف عن مسار حياة البشر العاديين: فهو في الحادية والعشرين من عمره،
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بعد رفض الهلال ونابولي .. نجم إيطاليا الشاب يتخذ خطوة للوراء ويختار تورينو!
بيترو كوموزو في تورينو
لنبدأ بالفصل الأخير، وهو التعاقد مع تورينو. انتقل بيترو كوموزو إلى الفريق «الجراناتا» على سبيل الإعارة مقابل مبلغ مالي (مليون يورو)، مع حق شراء محدد بمبلغ 19 مليون يورو.
والآن، الأمر بسيط: تكمن أهمية انضمام المدافع الإيطالي بشكل أساسي في الفرصة المتاحة له للتطور أكثر في بيئة مختلفة عن تلك التي كان نجمها حتى قبل بضعة أشهر.
في بيدمونت، يجد كوموزو رجلاً صنع نفسه بنفسه، رجلاً «صنع نفسه بنفسه» كروياً مثل إجنازيو أباتي. رجلاً جعل العمل هو اليقين الراسخ لمسيرته التي قضاها على الجناح، ذهاباً وإياباً. الذي نشأ في صفوف ميلان الذي كان يضم أبطالاً عظماء، والذي، بعد عدة فترات إعارة وبعض المغامرات (وبعد موسم في تورينو، بالمناسبة)، عاد إلى ميلان في حقبة كان فيها بريق الألقاب يتلاشى، لكنه تمكن مع ذلك من تجاوز الانتقادات (بعضها كان غير عادل إلى حد كبير) والفوز بلقب الدوري الإيطالي.
نابولي، والسعودية... وحاضر كوموزو
لنعد بالزمن إلى الوراء. في مطلع عام 2025، ارتبط اسم بيترو كوموزو بشكل قاطع وحازم بنادي نابولي بقيادة أنطونيو كونتي. كانت تلك لحظة حاسمة للغاية.
وصل النادي الأزرق إلى حد عرض 35 مليونًا للحصول عليه: لكن فيورنتينا رفضت. كانت تطلب 40 مليونًا. فشلت الصفقة، وفاز نابولي بلقب الدوري الإيطالي، وبدأ الشاب يعاني قليلاً من الضغوط التي «تتبع» فشل انتقاله إلى كامبانيا.
ومع ذلك، كان كل شيء قد بدأ بشكل رائع مع الفريق البنفسجي: ظهر لأول مرة في سن الثامنة عشرة، في خريف عام 2023، في مباراة ضد نابولي على ملعب مارادونا، وتطور وتطور وتطور بشكل كبير.
كان بكل المقاييس أحد أبرز المواهب الواعدة في كرة القدم الإيطالية عندما رفض فيورنتينا عرض النادي الأزرق، لكن منذ تلك اللحظة تغير شيء ما. في نهاية الموسم، جاء عرض من الهلال. كانت فرصة مالية جيدة، لكنها أقل جاذبية من الناحية الكروية. هذه المرة، كان بيترو هو من قال «لا».
أما الباقي فنعرفه بالفعل: موسم واحد، وهو الأخير، لم يكن مقنعاً للغاية، ثم انتقاله على سبيل الإعارة إلى تورينو. ومع ذلك، لا يزال عمره 21 عاماً.
كل الوقت اللازم للانطلاق من جديد
يُعد أوائل يونيو لحظة قد تمثل نقطة انطلاق مثالية، أو انطلاقة جديدة، لمسيرة بيترو كوموزو المهنية: فقد قام سيلفيو بالديني، الذي تولى منصب المدرب المؤقت للمنتخب الوطني الأول، بإشراكه في التشكيلة الأساسية في مباراتي لوكسمبورج واليونان. كانت تلك هي أول مشاركات الشاب بقميص «الأزوري»، قميص المنتخب الأول.
بيترو يدرك أنه يجب عليه تغيير مساره. هذا أيضًا ما يعنيه أن تعيش في سن الحادية والعشرين. إن الحصول على فرصة للنمو من خلال التعلم من أخطائك هو هبة فريدة. أما الباقي، فقد قاله إيتالو كالفينو بالفعل: «أحيانًا يعتقد المرء أنه غير مكتمل، وهو في الحقيقة مجرد شاب».
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