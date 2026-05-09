فيديو | "بن نافل ليس الرئيس الذهبي والموسم القادم سيكون أسوأ" .. شهادة براءة لإنزاجي من "أكذوبة" المستوى المتواضع للهلال!

علق الإعلامي هاني الداود، على نجاح الهلال في التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بالفوز على نظيره الخلود، أمس، الجمعة، بهدفين مقابل هدف، بالمباراة النهائية للبطولة.

وسجل ثنائية الزعيم الهلالي، كل من ناصر الدوسري والفرنسي تيو هيرنانديز، في الدقيقتين 42 و45+2؛ بعدما تقدّم الأرجنتيني راميرو إنريكي للخلود، في الدقيقة الرابعة من زمن اللقاء.

ويؤمن الداود أن مستوى الفريق تحت قيادة سيموني إنزاجي ليس سيئًا كما يتحدث البعض، بل ما نراه حاليًا هو أمر طبيعي بسبب قوة المنافسة بين الأندية السعودية داخل وخارج الملعب.



