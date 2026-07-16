لن يمانع بيعه بهذا المبلغ .. الهلال يراقب مدافع ميلان بناء على طلب إنزاجي!

تواصل إدارة نادي الهلال، البحث عن تعزيزات في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، من الدوري الإيطالي على وجه الخصوص؛ بعد رصد صفقتين في مركز قلب الدفاع.

اللاعب الأول هو جون لوكومي، المدافع الكولومبي المولود عام 1998، والذي يعد أيضًا محل اهتمام من قِبل إنتر، ويوفنتوس بشكل خاص.

الثاني هو فيكايو توموري، الذي يعتبره ميلان قابلًا للبيع، علمًا بأن مدافع تشيلسي السابق، سينتهي عقده - دون نية للتجديد - خلال العام المُقبل.

وبالحديث عن صفقة توموري، فإن التعاقد مع ماريو جيلا، قادمًا من لاتسيو، أدى إلى تغيير الترتيب الهرمي للفريق، وأدرك توموري جيدًا أن عليه البحث عن فريق جديد، من أجل اللعب بانتظام.



