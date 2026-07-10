الهلال يهدم أخطاء الماضي: محمد العويس يعوض "فشل" سالم الدوسري.. وثورة الجيل السعودي الجديد بدأت!

عاش عملاق الرياض الهلال موسمًا صعبًا للغاية، في 2025-2026؛ حيث خسر جميع البطولات الكبيرة، مع الاكتفاء بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين فقط.

وبالطبع.. نادٍ بحجم الهلال، لا يُمكن أن يقبل تكرار نفس هذا الموسم السيئ مجددًا؛ لذا بات على مسؤوليه أن يصححوا الأخطاء، في أسرع وقتٍ ممكن.

وحسب التحركات الأخيرة؛ يبدو أن تصحيح الأخطاء بدأ بالفعل، وذلك بعد استخواذ الأمير الوليد بن طلال على الزعيم الهلالي.

ابن طلال استحوذ على 70% من أسهم الهلال؛ ليبدأ استراتيجية جديدة، بالتعاون مع رئيس النادي الحالي الأمير نواف بن سعد.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ خطوات الهلال نحو "هدم" أخطاء الماضي، لاستعادة أمجاده مجددًا..