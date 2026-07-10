الهلال يهدم أخطاء الماضي: محمد العويس يعوض "فشل" سالم الدوسري.. وثورة الجيل السعودي الجديد بدأت!

لم ينتهِ الأمر هُنا.. حيث أنه وسط اهتمام الإدارة الرياضية لنادي الهلال، بالتعاقد مع عناصر محلية "صغيرة السن"؛ لم يتم إغفال عامل الخبرة، أيضًا.
وحسب الإعلاميان أحمد العجلان وسيف السيف؛ وقع الحارس المخضرم محمد العويس على عقود الانضمام إلى نادي الهلال بالفعل، في انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة.
وقد يستعجب البعض من عودة العويس للهلال؛ بعد عام واحد فقط من الرحيل - صيف 2025 -، للانضمام إلى نادي العلا.
ولكن هُنا؛ يجب الإشارة إلى أن إقناع الإدارة الهلالية للعويس بالعودة مجددًا، هي ضربة معلم للآتي:
* أولًا: عودة شخصية قيادية لغرفة الملابس.
* ثانيًا: الاعتماد على الـ8 أجانب في مراكز لعب بعيدًا عن حراسة المرمى.
* ثالثًا: تأمين مركز حراسة المرمى حال قرر المغربي ياسين بونو الرحيل بشكلٍ مفاجئ.
وإذا ركزنا على النقطة الأولى؛ فمع كل الاحترام للنجم الكبير سالم الدوسري، فهو لم يستطع القيام بدور "القائد" على أكمل وجه.
وليس معنى ذلك أن الهلال، سيسحب شارة القيادة من سالم؛ لكن الفريق يحتاج إلى "قائد فعلي" يحمس اللاعبين في غرف الملابس، وهو دور يُمتاز به العويس أساسًا.
أما النقطة الثانية؛ فمن الواضح أن الهلال يخطط لإعطاء العويس بعض المباريات في الدوري - على حساب بونو -، من أجل استغلال قاعدة الـ"8 أجانب" في مراكز أخرى.
كما أن لهجة الحارس المغربي نفسه؛ بشأن رغبته في خوض تجربة أخرى خاصة مع نادي ريفربليت الأرجنتيني، بدأت تزداد في الفترة الأخيرة.
وبالتالي.. صفقة محمد العويس تضمن اكتساب الهلال شخصية قيادة، وسط العناصر المحلية صغيرة السن التي يتم التعاقد معها؛ بالإضافة إلى تأمين مركز حراسة المرمى بـ"احتياطي" من الطراز الرفيع، أو حتى بعنصر أساسي حال رحيل بونو.