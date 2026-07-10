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Salem Al Dawsari Mohammed Al Owais GOAL ONLYGoal AR
أحمد فرهود

الهلال يهدم أخطاء الماضي: محمد العويس يعوض "فشل" سالم الدوسري.. وثورة الجيل السعودي الجديد بدأت!

فقرات ومقالات
الهلال
سالم الدوسري
محمد العويس
دوري روشن السعودي

الهلال يستعد لـ"حقبة جديدة" في عهد المالك الوليد بن طلال..

عاش عملاق الرياض الهلال موسمًا صعبًا للغاية، في 2025-2026؛ حيث خسر جميع البطولات الكبيرة، مع الاكتفاء بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين فقط.

وبالطبع.. نادٍ بحجم الهلال، لا يُمكن أن يقبل تكرار نفس هذا الموسم السيئ مجددًا؛ لذا بات على مسؤوليه أن يصححوا الأخطاء، في أسرع وقتٍ ممكن.

وحسب التحركات الأخيرة؛ يبدو أن تصحيح الأخطاء بدأ بالفعل، وذلك بعد استخواذ الأمير الوليد بن طلال على الزعيم الهلالي.

ابن طلال استحوذ على 70% من أسهم الهلال؛ ليبدأ استراتيجية جديدة، بالتعاون مع رئيس النادي الحالي الأمير نواف بن سعد.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ خطوات الهلال نحو "هدم" أخطاء الماضي، لاستعادة أمجاده مجددًا..

  • Liverpool Richard Hughes Michael EdwardsGetty Images

    الهلال.. التعاقد مع إدارة رياضية أجنبية أخيرًا!

    في السنوات القليلة الماضية؛ طالب عشاق نادي الهلال بضرورة التعاقد مع مدير رياضي أجنبي، بدلًا من تولي فهد المفرج المسؤولية.

    وشغل المفرج منصب المدير التنفيذي لفريق الكرة؛ حيث كان يتولى ملف صفقات الزعيم الهلالي، والأسماء الراحلة.

    هُنا.. شعر الهلاليون بنوع من "العشوائية"، في سوق انتقالات الفريق الأول لكرة القدم؛ تمثّلت في الآتي:

    * أولًا: عدم تدعيم بعض المراكز؛ التي تُعاني من النقص.

    * ثانيًا: التعاقد مع نجوم كبار في السن؛ بدرجة جعلت الهلال يُصنف كـ"فريقٍ عجوز".

    * ثالثًا: التخلي عن عديد المواهب السعودية المهمة؛ ما جعل الجودة المحلية تقل؛ بشكلٍ واضح للغاية.

    ومن الواضح أن مسؤولي الهلال بدأوا يشعرون أخيرًا، بما أحس به الجمهور قبلهم؛ ليقرروا تشكيل طاقم أجنبي في الإدارة الرياضية، خلال صيف العام الحالي.

    وأعلن الهلال تعاقده رسميًا مع سايمون فرانسيس، لتولي منصب المدير الفني لفريق الكرة؛ مع تأكيدات من صحيفة "الرياضية" على التوصل إلى اتفاق مع الاستكلندي ريتشارد هيوز، المدير الرياضي لنادي ليفربول الإنجليزي.

    هيوز سيتولى منصب المدير الرياضي للهلال، فور انتهاء ميركاتو ليفربول بشكلٍ رسمي؛ على أن يعمل فرانسيس الذي تم التعاقد معه رسميًا، كـ"مساعد أول له".

    • إعلان
  • Al-Hilal v Al-Kholood - Saudi Arabia King's Cup FinalGetty Images Sport

    الخطوة الأولى.. تحسين جودة "العنصر المحلي" في الهلال

    استكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ دعونا نتحدث عن كيفية تحرك عملاق الرياض الهلال في الميركاتو الصيفي الحالي 2026، بعد التعاقد مع إدارة رياضية أجنبية.

    الإدارة الرياضية الأجنبية في الهلال، بدأت تحركاتها "محليًا"؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: تحسين جودة العنصر المحلي.

    * ثانيًا: النزول بمتوسط عمر الفريق.

    ولذا.. رأينا الهلال يحسم صفقتين محلتين "صغار السن" رسميًا؛ وهما صبري دهل "18 سنة"، وعبدالله العنزي "23 عامًا".

    ويُعد هذا الثنائي من أبرز المواهب المحلية، في مركز الجناح وصناعة اللعب؛ حيث أثبتا نفسيهما بقوة، في الموسم الرياضي الماضي تحديدًا.

    ولم تتوقف الإدارة الرياضية في الهلال هُنا؛ حيث تعمل على ضم مجموعة من المواهب المحلية الأخرى، وهي:

    * ناصر الهليل: قلب دفاع النجمة؛ البالغ من العمر 26 سنة.

    * محمد محزري: ظهير أيمن التعاون؛ البالغ من العمر 24 سنة.

    * محمد صرنوخ: ظهير أيمن الفتح؛ البالغ من العمر 19 سنة.

    وبالإضافة إلى سن هؤلاء اللاعبين "الصغير"؛ فإن التعاقد معهم - إذا حدث رسميًا -، سينهي مشاكل قلب الدفاع والظهير الأيمن.

  • Al Hilal v Al Nassr: Arab Club Champions Cup FinalGetty Images Sport

    محمد العويس.. 3 مكاسب كبير في "صفقة واحدة"

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. حيث أنه وسط اهتمام الإدارة الرياضية لنادي الهلال، بالتعاقد مع عناصر محلية "صغيرة السن"؛ لم يتم إغفال عامل الخبرة، أيضًا.

    وحسب الإعلاميان أحمد العجلان وسيف السيف؛ وقع الحارس المخضرم محمد العويس على عقود الانضمام إلى نادي الهلال بالفعل، في انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة.

    وقد يستعجب البعض من عودة العويس للهلال؛ بعد عام واحد فقط من الرحيل - صيف 2025 -، للانضمام إلى نادي العلا.

    ولكن هُنا؛ يجب الإشارة إلى أن إقناع الإدارة الهلالية للعويس بالعودة مجددًا، هي ضربة معلم للآتي:

    * أولًا: عودة شخصية قيادية لغرفة الملابس.

    * ثانيًا: الاعتماد على الـ8 أجانب في مراكز لعب بعيدًا عن حراسة المرمى.

    * ثالثًا: تأمين مركز حراسة المرمى حال قرر المغربي ياسين بونو الرحيل بشكلٍ مفاجئ.

    وإذا ركزنا على النقطة الأولى؛ فمع كل الاحترام للنجم الكبير سالم الدوسري، فهو لم يستطع القيام بدور "القائد" على أكمل وجه.

    وليس معنى ذلك أن الهلال، سيسحب شارة القيادة من سالم؛ لكن الفريق يحتاج إلى "قائد فعلي" يحمس اللاعبين في غرف الملابس، وهو دور يُمتاز به العويس أساسًا.

    أما النقطة الثانية؛ فمن الواضح أن الهلال يخطط لإعطاء العويس بعض المباريات في الدوري - على حساب بونو -، من أجل استغلال قاعدة الـ"8 أجانب" في مراكز أخرى.

    كما أن لهجة الحارس المغربي نفسه؛ بشأن رغبته في خوض تجربة أخرى خاصة مع نادي ريفربليت الأرجنتيني، بدأت تزداد في الفترة الأخيرة.

    وبالتالي.. صفقة محمد العويس تضمن اكتساب الهلال شخصية قيادة، وسط العناصر المحلية صغيرة السن التي يتم التعاقد معها؛ بالإضافة إلى تأمين مركز حراسة المرمى بـ"احتياطي" من الطراز الرفيع، أو حتى بعنصر أساسي حال رحيل بونو.

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  • Al Waleed bin Talal Al Hilal GOAL ONLYGoal AR

    أجانب الهلال.. إدارة الوليد بن طلال تدير الملف بحكمة

    أخيرًا.. لا يُمكن أن نتجاهل الحديث عن ثورة عملاق الرياض الهلال؛ بخصوص "العنصر الأجنبي" في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

    والحقيقة أن إدارة الهلال، بقيادة المالك الجديد الأمير الوليد بن طلال، لم تتحرك في هذا الملف - حتى يومنا هذا -؛ حيث يبدو أنه ينتظر الآتي:

    * أولًا: تسويق بعض الأجانب الحاليين.

    * ثانيًا: فسخ عقود بعض الأسماء الأجنبية الأخرى.

    بمعنى.. يبدو أن الهلال يسير في "الملف الأجنبي" تدريجيًا؛ بحيث يتم بيع بعض الأسماء والحصول على مكاسب مالية من ورائهم، مع التوصل إلى اتفاقيات "فسخ" مع نجوم آخرين.

    ونحن نسمع في الأيام الماضية، عن اقتراب بيع الهلال بعض النجوم الأجانب؛ أمثال "الثنائي البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا وماركوس ليوناردو، والظهير البرتغالي جواو كانسيلو".

    وليس أمامنا الآن سوى الانتظار؛ لرؤية ما سيحدث في ملف أجانب الهلال، خلال صيف العام الحالي.