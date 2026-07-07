الرحيل عن الهلال اقترب.. وكيل مالكوم دي أوليفيرا يجتمع مع هذا النادي!

لا يزال مستقبل النجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، جناح عملاق الرياض الهلال، يسيل الكثير من الحبر في وسائل الإعلام العالمية؛ وسط أنباء قوية عن رغبة النادي في الاستغناء عنه، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

مالكوم البالغ من العمر 29 سنة، انضم إلى الهلال صيف 2023؛ حيث يرتبط بعقدٍ مع الفريق الأول حاليًا، حتى 30 يونيو 2027.