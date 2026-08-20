بـ"كلمتين صادمتين".. مالكوم يوجه رسالة غير مباشرة للهلال

وفي هذا السياق.. انتشر مقطع فيديو للنجم البرازيلي مالكوم أوليفيرا، مساء اليوم الخميس؛ وذلك بالتزامن مع ملف رحيله من عملاق الرياض الهلال، واتفاقه مع نادي الجزيرة الإماراتي.

وتم سؤال مالكوم خلال هذا المقطع، عن أكثر شيء يزعجه في الوقت الحالي.

هُنا.. رد النجم البرازيلي البالغ من العمر 29 سنة، على السؤال - سالف الذكر -؛ قائلًا: "نكران الجميل".