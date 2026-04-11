Goal AR
حتى تكتمل "الصفقة المثالية": ليوناردو ليس الخيار الأفضل لتعويض صلاح في ليفربول .. بل نجم آخر في الهلال!

بعد ظهور مقترح إنجليزي بشأن الصفقة التبادلية..

قبل أيام، خرج مقترح إنجليزي بإبرام صفقة تبادلية بين الهلال وليفربول، يقضي بانتقال النجم المصري محمد صلاح، إلى العملاق السعودي، مقابل ضم البرازيلي "الشاب" ماركوس ليوناردو، في الميركاتو الصيفي.

وذكر موقع Givemesport، حينها بأن تلك الصفقة ستكون بمثابة "حل مثالي للجميع"، خاصة وأن ليوناردو كان مطلوبًا من عدة أندية، بعد تألقه مع الزعيم في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويمكن القول إن الحديث عن محمد صلاح والهلال ليس وليد اللحظة، بل هو سيناريو يظهر في كل فترة انتقالات "تقريبًا"، والتي اشتعلت جذوتها مع نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، صورة تصميمية لصلاح بقميص الهلال، في شتوية 2025، إلا أن ليفربول حينها رد بتجديد عقد الجناح المصري، حتى صيف 2027.

ولكن، تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، صلاح يتراجع كثيرًا مع ليفربول، ويدخل في عدة أزمات مع آرني سلوت، المدير الفني للريدز، ثم ينشر مقطع فيديو، يعلن خلاله عن رحيله رسميًا عن قلعة الآنفيلد، في الصيف المُقبل، مع التوصل لاتفاق مع الإدارة بالرحيل "مجانًا".

لنضع مقترحًا آخر، لا يخرج عن نطاق الصفقة التبادلية بين الهلال وليفربول، ولكن ليس ماركوس ليوناردو، بل بنجم آخر قد يكون "الحل المثالي" للرحيل.

اقرأ أيضًا: "الحل المثالي للجميع": اقتراح إنجليزي ينقل صلاح إلى الهلال في صفقة تبادلية مع ليفربول!

  • من هو الخيار المثالي لصفقة الهلال وليفربول؟

    ماذا لو أبرم الناديان صفقة تبادلية بالفعل، تقضي بانتقال مالكوم أوليفيرا إلى قلعة الريدز، مقابل ضم محمد صلاح، الذي سيقدم إلى الزعيم "مجانًا".

    مالكوم بدلًا من صلاح، لعل ذلك هو الخيار المثالي الذي سيجلب المنفعة للطرفين، خاصة وأن الاثنان يلعبان في نفس المركز "الجناح الأيمن".

    لماذا مالكوم وليس ماركوس؟

    لعدة أسباب؛ الأول كما ذكرناه هو تشابه المراكز بين مالكوم وصلاح، والثاني لأن مالكوم سيعطي ميزة لم تتوفر في "الملك المصري"، كما كان يبحث عنها آرني سلوت، وهو ممارسة الأدوار الدفاعية.

    قد نتفق على تراجع مستوى مالكوم "نسبيًا" هذا الموسم، فتجده يتألق في مباريات، ويتواضع في أخرى، ولكن ذلك لا يمنع أن الجناح البرازيلي تعلم من تجربة سيموني إنزاجي في الهلال، أن يمارس أدوارًا دفاعية واضحة، تتمثل في تراجعه كثيرًا للتغطية مع الظهير الأيمن حال المرتدًات السريعة للمنافس.

    أضف إلى ذلك، مهارة مالكوم في الانطلاقات، سواءً من العمق أو الأطراف، وكذلك "جرأته" في التسديد من خارج المنطقة، فضلًا عن كونه أصغر سنًا من صلاح، مع وجود فارق 5 سنوات.

    ورغم أن ماركوس ليوناردو يمثل عنصر "الشباب"، الذي يعد بمثابة إغراءً كبيرًا للأندية الأوروبية، حيث يصغر مالكوم بسبع سنوات، إلا أن أوليفيرا يمثل "الخبرة"، والذي سبق وأن ترك بصمة في القارة العجوز مع برشلونة وزينيت، قبل رحيله إلى الهلال.

    ليوناردو بارع كرأس حربة ومهاجم وهمي، إلا أنه لا يمنح الأدوار الدفاعية، والتي كانت أحد أسباب انتقاد آرني سلوت لصلاح، خلال الموسم الجاري.

    الرقم "10": ثقيلة على رقصة السامبا

    رغم ارتباطه لأكثر من عقدين بأسطورة الهلال، محمد الشلهوب، ولكن عندما انتقل رقم "10"، إلى راقصي السامبا، أثبت بأنه رقم ليس سهلًا على الإطلاق.

    الرقم الذي صنع به روبيرتو ريفيلينو التاريخ مع الهلال، بتسديداته اليسارية الصاروخية التي لا تُنسى، بات محل "لعنة" على نجوم البرازيل، بين نيمار دا سيلفا، الذي لم يكمل طويلًا مع الزعيم، بسبب إصاباته المتكررة، ثم مالكوم الذي كثر الحديث عن إمكانية رحيله في الفترة الصيفية.

    رغم أن الحديث عن رحيل مالكوم ليس بجديد، بل سبق وأن ارتبط بالقادسية في الصيف الماضي، ومن ثم المطالبات برحيله بعد نهاية الموسم الجاري، إلا أن هذه الأحداث تزامنت مع ارتداء الجناح البرازيلي للقميص رقم "10" بعد رحيل نيمار، وكأنه دليل على أن هذا الرقم بات صعبًا على نجوم الهلال من أبناء السليساو.

    الحظ يعاند مالكوم

    إذا ما كان الحديث عن مالكوم، فإنك تتحدث عن "دينامو" الهلال، الذي لعب دورًا كبيرًا في موسم الثلاثية السعودية في 2023-2024، بين دوري روشن وكأس الملك والسوبر، كما يحمل أهدافًا لا تنسى، منها هدفه المارادوني الشهير ضد الأهلي.

    ولكن، هناك نقطة وقفت كـ"عقبة" كثيرًا أمام مالكوم، وقد تكون سببًا في إعادة النظر إذا ما تم ترشيحه للعودة إلى أوروبا، وهي كثرة إصابات الجناح البرازيلي.

    على مدار ثلاثة مواسم، تعرض مالكوم للعديد من الإصابات مع الهلال، إلا أنها لم تغيبه طويلًا عن الملاعب، خاصة وأنه عندما خضع لجراحة في وتر الركبة، وبات بحاجة للغياب عن الملاعب لثمانية أسابيع، في يونيو 2024، تزامن ذلك مع نهاية الموسم.

    ولكن، ها هو مالكوم يتعرض لإصابة جديدة في عضلة الفخذ الأمامية، ليثير الشكوك حول إمكانية لحاقه بمباراة السد القطري في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

    أضف إلى ذلك، أن تراجع مالكوم تزامن مع كثرة الخيارات أمام كارلو أنشيلوتي، في قائمة منتخب البرازيل، والتي جعلته لا يفكر في جناح الهلال، رغم أنه قرر ضم ثنائي الأهلي والاتحاد، روجر إيبانيز وفابينيو تفاريس.

  • كلمة أخيرة..

    ما يمكن قوله إن ماركوس ليوناردو يمثل "مستقبل" الهلال رغم كل شيء، ورحيله لن يكون خيارًا سهلًا، خاصة وأنه مع كل حديث حول إمكانية استبعاده من القائمة المحلية، يعود ويثبت بالأرقام بأنه يصلح للتواجد فوق أرضية الميدان.

    ليوناردو بات مطمعًا بعد مونديال الأندية، ولكن بالطبع خبرته لن تضاهي مالكوم أوليفيرا، الذي يمزج بين الأدوار الهجومية والدفاعية، رغم أن الإصابات تصب في صالح البرازيلي الشاب صاحب الـ22 عامًا.

    وأعود وأقول إن كل هذه مجرد "سيناريوهات"، لمقترح إنجليزي بُني على فكرة إمكانية رحيل محمد صلاح إلى الهلال، رغم أن أكثر من صوت سعودي خرج ليؤكد أن "الملك المصري" ليس في حساباتهم، حتى وإن مثل تواجده قيمة كبيرة لدوري روشن.

    برأيك عزيزي القارئ، لو حدث وتمت صفقة تبادلية، هل يعد مالكوم أفضل من ماركوس ليوناردو، كخيار لليفربول، أم أن الهلال سيخسر كثيرًا برحيل جناحه البرازيلي؟

