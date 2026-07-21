الهلال رسم خطته!.. مسؤول بارز يسافر إلى لندن لحسم صفقة هاري كين

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "الميدان الرياضي" مساء يوم الثلاثاء، عن تحرك جديد من عملاق الرياض الهلال؛ للتعاقد مع النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم نادي بايرن ميونخ الألماني.

الصحيفة أعلنت سفر سايمون فرانسيس، المدير الفني لنادي الهلال، إلى العاصمة الإنجليزية لندن؛ وذلك في محاولة لحسم صفقة كين، بشكلٍ رسمي.

ويقود سايمون سوق ميركاتو الهلال الصيفي، في الوقت الحالي؛ لحين انضمام المدير الرياضي الاسكتلندي ريتشارد هيوز، في الأسابيع القادمة - حسب عديد التقارير -.