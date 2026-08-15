تحرك للاتفاق مع بديله .. الهلال يخطط لمفاجأة "صادمة" لكريم بنزيما!

وفي يونيو الماضي، كشف موقع 365Scores، عن 3 طرق ترسم مستقبل كريم بنزيما مع الهلال، والذي تعاقد معه في الميركاتو الشتوي الماضي، بعقد لمدة موسم ونصف.
هذا السيناريو حسب ما ذكره الموقع بخصوص مستقبل بنزيما مع الفريق الهلالي، هو:
أولًا: قيده "محليًا وآسيويًا" بشكلٍ طبيعي؛ حال الفشل في التعاقد مع مهاجم عالمي كبير، خلال الميركاتو الصيفي.
ثانيًا: قيده "آسيويًا" فقط؛ حال التعاقد مع مهاجم عالمي كبير في الميركاتو الصيفي، وعدم وصول عروض خارجية له - أي بنزيما -.
ثالثًا: بيع السنة المتبقية من عقده؛ حال التعاقد مع مهاجم عالمي كبير في الميركاتو الصيفي، ووصول عرض خارجي ما له - أي بنزيما -.
بمعنى.. شروط بقاء بنزيما مع الهلال، في الموسم الرياضي القادم 2026-2027؛ هي عدم وصول عرض خارجي للتعاقد معه، وفشل الزعيم نفسه في ضم مهاجم عالمي كبير.
وشارك بنزيما "39 عامًا" في 14 مباراة مع الهلال، في جميع المسابقات، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة، كما توج مع الزعيم بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.