تحرك للاتفاق مع بديله .. الهلال يخطط لمفاجأة "صادمة" لكريم بنزيما!

وفي هذا السياق، فجر الإعلامي أحمد العجلان، مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكدًا أن الهلال يفكر في مخالصة كريم بنزيما، تمهيدًا لرحيله عن الفريق، دون إكمال العام الأخير في عقده.

ونوّه العجلان بأن استقرار إدارة الهلال على مخالصة بنزيما، مرتبط بالتوصل لاتفاق مع مهاجم جديد في الفترة الصيفية، لاسيما بعد رحيل المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو إلى أياكس أمستردام، واقتراب داروين نونيز من الانتقال إلى طرابزون سبور، ليلعب بجوار زميله السابق في ليفربول، محمد صلاح.

وأضاف أن إدارة الهلال دخلت في مفاوضات مع جلطة سراي، في محاولة لإقناع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، باتخاذ خطوة اللعب في دوري روشن السعودي، كما يبحث عن خيارات أخرى، في حالة عدم إتمام الصفقة.

واستطرد العجلان أن الهلال يسعى أيضًا لإتمام صفقة بيدرو نيتو، نجم تشيلسي، في حالة الاستغناء عن مالكوم أوليفيرا، وقبول فكرة انتقاله إلى الدرعية، على الرغم من أن الجناح البرازيلي رد بقسوة على ما إذا كانت مباراة الفيصلي هي الأخيرة له مع الهلال، حيث وصف المراسل بالمجنون، وأنه لا يزال لديه عام في عقده مع الزعيم.